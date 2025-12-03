Giat Komunitas Rider: Perikhsa Baksos di Jonggol hingga Riders Makassar Gelar Safety Riding

Ringkasan Berita: PERIKHSA Rider berbagi santunan bagi anak yatim, lansia, dan dhuafa di Jonggol

25 bikers lakukan perjalanan singkat sebelum acara bakti sosial dan malam keakraban.

Acara mempererat hubungan antaranggota lewat doa bersama, kuliner, dan hiburan.

Bold Riders Makassar ikuti edukasi “Cari Aman” dari Asmo Sulsel dengan praktik langsung.

Bukti bahwa hobi bermotor bukan sekadar adrenalin, tapi juga kepedulian sosial dan keselamatan.

TRIBUNNEWS.COM - Potret komunitas rider di Indonesia semakin berwarna.

Dari aksi sosial PERIKHSA Rider yang berbagi santunan bagi anak yatim dan dhuafa di Jonggol, hingga Bold Riders Makassar yang meneguhkan diri sebagai teladan keselamatan berkendara lewat edukasi safety riding.

Keduanya menunjukkan bahwa hobi bermotor bukan sekadar soal adrenalin, tetapi juga kepedulian dan tanggung jawab sosial.

Secara umum, rider adalah istilah yang merujuk pada seseorang yang mengendarai kendaraan roda dua, khususnya motor atau sepeda. Komunitas Rider merupakan sebutan untuk kelompok atau klub pengendara yang sering touring, kopdar, atau bakti sosial.

Komunitas motor PERIKHSA Rider kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap sesama dengan menggelar kegiatan bakti sosial di Villa Gazebo 99, Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada November 2025.

Acara ini sekaligus menjadi touring penutup akhir tahun bagi para anggota.

Bakti sosial yang rutin diadakan ini ditujukan untuk berbagi dengan anak-anak yatim, lansia, dan kaum dhuafa dari masyarakat sekitar Villa Gazebo 99, yang merupakan milik salah satu anggota PERIKHSA Rider, Haji Aziz.

Kegiatan diawali dengan touring singkat dari kediaman Presiden PERIKHSA, Bro Aldwin, menuju Jonggol. Touring ini diikuti sekitar 25 bikers.

Sesampainya di lokasi, acara dilanjutkan dengan doa bersama, sambutan Presiden PERIKHSA, serta kehadiran Vice President Bro Anto Jangkar, Bro Tomi, Founder sekaligus Dewan Penasehat Adv. Malik Bawazier, panitia, dan tuan rumah Haji Aziz.

Selain penyerahan santunan dan donasi kepada anak yatim dan dhuafa, acara juga diramaikan dengan malam keakraban, kuliner, wisata alam, dan karaoke bersama. Bro Tomi selaku VP menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi sarana berbagi sekaligus mempererat solidaritas antaranggota.

Presiden PERIKHSA, Bro Aldwin, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran acara.

“Kesan saat kegiatan baksos sangat luar biasa. Saya mengucapkan banyak syukur kepada Allah karena dengan rahmat-Nya acara berjalan lancar. Terima kasih kepada anak-anak yatim, dhuafa, dan masyarakat setempat yang menyambut kami dengan hangat,” ujarnya.

Lurah dan tokoh masyarakat setempat turut memberikan apresiasi atas kegiatan ini.

Mereka menilai bakti sosial yang dilakukan PERIKHSA Rider memberikan manfaat nyata bagi anak-anak yatim dan dhuafa, serta berterima kasih kepada panitia dan tamu undangan yang telah mendukung acara dengan baik.

Dengan semangat kebersamaan, kegiatan bakti sosial ini menjadi bukti nyata bahwa komunitas motor tidak hanya sekadar hobi berkendara, tetapi juga mampu menghadirkan nilai sosial dan kepedulian bagi masyarakat sekitar.

