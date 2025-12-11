Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Banjir Bandang di Sumatera

Minta Menteri Beri Data Akurat pada Presiden soal Banjir Aceh, Jubir Pemprov: Cintai Niat Baiknya

Jubir Pemprov Aceh, Muhammad MTA, mengingatkan menteri agar beri data akurat ke Presiden soal bencana banjir Sumatra.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Pravitri Retno Widyastuti
Editor: Nanda Lusiana Saputri
zoom-in Minta Menteri Beri Data Akurat pada Presiden soal Banjir Aceh, Jubir Pemprov: Cintai Niat Baiknya
Tribunnews/Taufik Ismail
RAPAT DI ACEH - Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Posko Terpadu Penanganan Bencana Alam Aceh di Pangkalan Udara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Minggu (7/12/2025). Jubir Pemprov Aceh, Muhammad MTA, mengingatkan menteri agar beri data akurat ke Presiden soal bencana banjir Sumatra. 

Ringkasan Berita:
  • Jubir Pemprov Aceh, Muhammad MTA, mengingatkan menteri agar memberi data akurat kepada Presiden soal bencana banjir di Aceh.
  • Menurutnya, Prabowo sudah menunjukkan perhatian besar kepada Aceh sebab sudah berkunjung sebanyak dua kali.
  • Ia berharap tidak ada lagi kesalahan informasi seperti soal listrik beberapa waktu lalu.

TRIBUNNEWS.com - Kedatangan Presiden Prabowo Subianto ke Aceh sebanyak dua kali untuk meninjau penanganan bencana banjir dan tanah longsor di Tanah Rencong, dianggap Pemerintah Provinsi (Pemprov) sebagai bentuk perhatian besar.

Atas hal itu, Juru Bicara Pemprov Aceh, Muhammad MTA, meminta kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju agar memberi data akurat kepada Prabowo terkait banjir di Tanah Rencong.

MTA bahkan menyinggung soal pernyataan mengenai listrik di Aceh yang tak sesuai fakta di lapangan.

Menurutnya, kesalahan penyampaian informasi itu membuat Pemprov Aceh dikecam publik.

MTA pun berharap kesalahan informasi seperti itu tidak lagi terulang.

"Kepada para menteri, cintailah niat baik Presiden untuk rakyatnya, dengan memberikan informasi utuh dan objektif agar Aceh cepat pulih. Berikan informasi dan data-data akurat," ujar MTA dalam keterangannya, Kamis (11/12/2025), dikutip dari Kompas.com.

Baca juga: Momen Viral 3 Gubernur di Sumatra Tangani Banjir: Bobby Lempar Bantuan, Mualem Menangis Ditanya Nana

Rekomendasi Untuk Anda

"Kita berharap hal-hal seperti ini tidak perlu terulang kembali," imbuh dia.

Sebelumnya, pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengenai pemulihan listrik di Aceh, menuai protes.

Hal ini disampaikan Bahlil kepada Prabowo saat berada di Kabupaten Bireuen, Aceh, Minggu (7/12/2025).

Bahlil mengatakan listrik di Aceh sudah pulih 93 persen.

"Seluruh Aceh, 93 persen malam ini semua Aceh menyala," ujarnya, Minggu.

"Insya Allah malam ini, semuanya sudah bisa normal dan kita sudah memakai gardu induk ya."

"Sekarang kan sebagian masih memakai tegangan rendah. Tapi, mulai malam ini, insya Allah kita semua sudah pakai tegangan tinggi semua," lanjutnya.

Namun, faktanya, pemulihan listrik di Aceh saat itu masih sekitar 30 sampai 70 persen.

Muhammad MTA mengatakan suplai listrik di seluryh Aceh terhadap jaringan menengah baru mencapai 60-70 persen.

Sport

Update Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Malam, Vietnam Panen Emas dan Dekati Indonesia

Nasional

MAKI Berencana Lapor ke Dewas Usai KPK Diduga Tak Patuhi Perintah Hakim Hadirkan Bobby Nasution

Sport

Indonesia Nyaris Capai Target Medali, Erick Thohir: Ayo Putus Rekor Buruk di SEA Games Selama Ini

Halaman 1/3
123
Tags:
Prabowo Subianto
Aceh
Muhammad MTA
banjir
tanah longsor
menteri
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Berita Terkait :#Banjir Bandang di Sumatera

Mentan Amran Siap Cetak Ulang 11.000 Hektare Sawah Terdampak Banjir Bandang di Sumatera

Mentan Amran Siap Cetak Ulang 11.000 Hektare Sawah Terdampak Banjir Bandang di Sumatera

Ahli Sebut RI Masuki Era Risiko Baru Usai Siklon Tropis Senyar yang Melanda 3 Provinsi Sumatera

Ahli Sebut RI Masuki Era Risiko Baru Usai Siklon Tropis Senyar yang Melanda 3 Provinsi Sumatera

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas