Air Bersih dan Sanitasi Layak
Seputar Polri

Alumni Akpol 2003 Salurkan Paket Sembako dan Air Bersih Lewat Polres Langkat

Alumni Akpol 2003 (Tantya Sudhirajati) menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa paket sembaki dan air bersih untuk warga terdampak di daerah Langkat.

Editor: Content Writer
Alumni Akpol 2003 Salurkan Paket Sembako dan Air Bersih Lewat Polres Langkat
Dok. Humas Polri
BANTUAN KEMANUSIAAN POLRI - Alumni Akpol 2003 (Tantya Sudhirajati) menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak banjir di Langkat. Paket sembako dan air bersih diserahkan di kawasan Gedung Krimsus Polda Sumut dan dilepas secara simbolis oleh pejabat jajaran Polda. Bantuan ini akan segera didistribusikan ke sejumlah titik terdampak melalui Polres Langkat. 

TRIBUNNEWS.COM - Aksi sosial Alumni Akpol 2003 (Tantya Sudhirajati), serta kepedulian terhadap warga terdampak banjir di Kabupaten Langkat.

Sekitar pukul 13.30 WIB, dilakukan penyerahan bantuan kemanusiaan berupa paket sembako dan air bersih yang akan segera dikirim ke Polres Langkat.

Penyerahan bantuan berlangsung di samping Aula depan Gedung Krimsus Polda Sumut, dan secara simbolis disaksikan oleh Wadir Pam Obvit Polda Sumut, AKBP Janton Silaban, serta Wadir Reskrimsus Polda Sumut, AKBP Danu Pamungkas.

Bantuan tersebut terdiri dari paket sembako siap salur dan kebutuhan air bersih, yang selanjutnya akan didistribusikan kepada warga terdampak banjir di beberapa titik lokasi prioritas di wilayah Kabupaten Langkat.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes. Pol. Ferry Walintukan, menyampaikan ucapan terima kasih terhadap kepedulian Alumni Akpol 2003 yang terus aktif memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat.

Baca juga: Peduli Korban Banjir, Polres Langkat Distribusikan Bantuan Sosial di Desa Paya Bengkuang

“Bantuan ini merupakan bentuk sinergi dan kepedulian nyata Alumni Akpol 2003 terhadap masyarakat yang sedang menghadapi situasi sulit akibat banjir. Kita harapkan bantuan ini mampu meringankan beban saudara-saudara kita di Langkat,” ujarnya, Rabu (10/12/2025).

Dalam kesempatannya, ia menegaskan bahwa proses pengiriman dan penyaluran bantuan akan dikawal dengan baik oleh Polres Langkat hingga diterima oleh masyarakat.

“Hari ini juga bantuan akan diberangkatkan dan langsung diarahkan ke lokasi terdampak. Polda Sumut memastikan pendistribusiannya berjalan tepat sasaran dan transparan,” jelasnya.

Melalui kegiatan ini, Polri kembali menegaskan peran kolaboratif baik melalui unsur operasional maupun jejaring alumni Akpol dalam memberikan kontribusi sosial, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan akibat terdampak bencana alam.

Semangat kepedulian tersebut diharapkan menjadi aksi berkelanjutan, tidak hanya dalam konteks darurat tetapi juga pemulihan pasca-bencana.

Baca juga: Bobby Nasution Jelaskan Tidak Ada Pemangkasan Anggaran Bencana Ratusan Miliar

Sumber: Tribunnews.com

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of

asia sustainability impact consortium

Follow our mission at sustainabilityimpactconsortium.asia

Alumni Akpol
Bantuan Kemanusiaan ke Sumatera
giat humanis Polri
Berita Terkini
