Alumni Akpol 2003 Salurkan Paket Sembako dan Air Bersih Lewat Polres Langkat

TRIBUNNEWS.COM - Aksi sosial Alumni Akpol 2003 (Tantya Sudhirajati), serta kepedulian terhadap warga terdampak banjir di Kabupaten Langkat.

Sekitar pukul 13.30 WIB, dilakukan penyerahan bantuan kemanusiaan berupa paket sembako dan air bersih yang akan segera dikirim ke Polres Langkat.

Penyerahan bantuan berlangsung di samping Aula depan Gedung Krimsus Polda Sumut, dan secara simbolis disaksikan oleh Wadir Pam Obvit Polda Sumut, AKBP Janton Silaban, serta Wadir Reskrimsus Polda Sumut, AKBP Danu Pamungkas.

Bantuan tersebut terdiri dari paket sembako siap salur dan kebutuhan air bersih, yang selanjutnya akan didistribusikan kepada warga terdampak banjir di beberapa titik lokasi prioritas di wilayah Kabupaten Langkat.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes. Pol. Ferry Walintukan, menyampaikan ucapan terima kasih terhadap kepedulian Alumni Akpol 2003 yang terus aktif memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat.

“Bantuan ini merupakan bentuk sinergi dan kepedulian nyata Alumni Akpol 2003 terhadap masyarakat yang sedang menghadapi situasi sulit akibat banjir. Kita harapkan bantuan ini mampu meringankan beban saudara-saudara kita di Langkat,” ujarnya, Rabu (10/12/2025).

Dalam kesempatannya, ia menegaskan bahwa proses pengiriman dan penyaluran bantuan akan dikawal dengan baik oleh Polres Langkat hingga diterima oleh masyarakat.

“Hari ini juga bantuan akan diberangkatkan dan langsung diarahkan ke lokasi terdampak. Polda Sumut memastikan pendistribusiannya berjalan tepat sasaran dan transparan,” jelasnya.

Melalui kegiatan ini, Polri kembali menegaskan peran kolaboratif baik melalui unsur operasional maupun jejaring alumni Akpol dalam memberikan kontribusi sosial, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan akibat terdampak bencana alam.

Semangat kepedulian tersebut diharapkan menjadi aksi berkelanjutan, tidak hanya dalam konteks darurat tetapi juga pemulihan pasca-bencana.

