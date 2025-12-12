Pengamat Dorong DPR Klarifikasi Zulhas soal Dugaan Kerusakan Lingkungan di Sumatera

Ringkasan Berita: Pengamat lingkungan IPB Herry Purnomo menilai langkah positif jika DPR mengklarifikasi Zulkifli Hasan terkait dugaan ketidakberpihakan pada kelestarian lingkungan saat menjabat Menhut 2009–2014.

Ia juga mendorong Kemenhut memperkuat penertiban kawasan hutan, terutama di Tesso Nilo yang banyak berubah menjadi kebun sawit.

Anggota Komisi IV Firman Soebagyo menegaskan kerusakan hutan merupakan akumulasi kebijakan sejak lama sehingga tidak bisa dibebankan pada menteri saat ini.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat lingkungan/guru besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Herry Purnomo menilai, akan menjadi langkah yang positif bagi DPR RI, jika mengklarifikasi Ketua Umum PAN/Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) terkait kerusakan lingkungan di Sumatera.

Hal itu disampaikannya merespons banyaknya kritik terhadap Zulhas yang tidak berpihak kepada kelestarian lingkungan saat menjabat Menteri Kehutanan (Menhut) pada 2009-2014.

"Bagus kalau DPR mengklarifikasinya (ketidakberpihakan kepada kelestarian lingkungan) ke Zulkifli Hasan dan semua Menteri Kehutanan yang terkait," kata Herry kepada wartawan, Jumat (12/12/2025).

Herry mengatakan, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) saat ini sebaiknya mengeluarkan pernyataan resmi terkait tindakan Zulkifli Hasan saat sempat menjabat Menhut 2009-2014.

Di sisi lain, Herry menyebut Kemenhut sebaiknya memperkuat langkah penertiban kawasan hutan (PKH) di kawasan Tesso Nilo, Riau.

Baca juga: Soal Gelondongan Kayu di Banjir Bandang Sumatra, Pengamat Ungkap Alasan Zulhas Perlu Diperiksa

Pasalnya, menurut Herry, sebagian kawasan Tesso Nilo kini telah dipenuhi pohon kelapa sawit.

Rekomendasi Untuk Anda

"Bisa juga (mengeluarkan pernyataan resmi), tapi dengan cara memperkuat PKH, penertiban kawasan hutan, di kawasan Tesso Nilo. Itu taman nasional yang separuhnya berubah jadi kebun sawit," ujarnya.

Sementara itu sebelumnya Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo menegaskan, persoalan kerusakan hutan di Indonesia bukanlah masalah yang muncul dalam satu atau dua tahun terakhir.

Melainkan akumulasi dari kebijakan dan praktik buruk yang berlangsung sejak era sebelumnya.

Hal itu disampaikan Firman dalam rapat kerja Komisi IV DPR bersama Raja Juli Antoni yang membahas bencana banjir dan longsor di beberapa daerah, beberapa waktu lalu.

Dia menilai, Raja tidak bisa disalahkan secara sepihak atas kondisi kerusakan hutan yang kini menjadi sorotan publik. Firman mengingatkan, kerusakan ekologis terjadi jauh sebelum menteri yang menjabat saat ini mengemban tugasnya.

“Pak Menteri (Raja Juli Antoni) ini cuci piring, makanya saya bela. Makanya waktu diminta (Muhaimin Iskandar) tobat nasuha saya bela. Karena kejadian perusakan hutan ini, bukan satu tahun atau dua tahun. Setelah reformasi, hutan kita hancur,” katanya di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (4/12/2025).

Firman juga menyoroti kebijakan reforma agraria yang menurutnya turut berkontribusi terhadap kerusakan kawasan hutan dan memperburuk risiko bencana.

Firman pun menggambarkan betapa rentannya kondisi geologis sejumlah kawasan di Indonesia.

Bahkan, Firman mengaku dia merasakan langsung risiko tersebut ketika melintasi wilayah rawan longsor.