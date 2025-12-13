Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Berita Viral

Nasib Sopir Bus Rosalia Indah Viral Ugal-ugalan, Berujung Dipecat hingga Meminta Maaf

PT Rosalia Indah Transport mengambil langkah tegas terkait aksi sopir ugal-ugalan di Tol Trans Jawa.

Penulis: Endra Kurniawan
Editor: Suci BangunDS
zoom-in Nasib Sopir Bus Rosalia Indah Viral Ugal-ugalan, Berujung Dipecat hingga Meminta Maaf
Dok. PT Rosalia Indah Transport
SOPIR UGAL-UGALAN - Foto ilustrasi bus PT Rosalia Indah Transport. Berikut kabar terkait viralnya oknum sopir bus Rosalia yang ugal-ugalan di Tol Trans Jawa, pada Rabu (10/12/2025). Kini dipecat dan meminta maaf. 

Ringkasan Berita:
  • PT Rosalia Indah Transport memecat sopir yang viral ugal-ugalan di Tol Trans Jawa karena membahayakan keselamatan dan melanggar SOP.
  • Perusahaan menegaskan komitmen menjaga keselamatan dengan meningkatkan pengawasan, disiplin awak bus, serta mengapresiasi laporan masyarakat.
  • Sopir bernama Soni Maulana meminta maaf, mengakui kesalahan, dan menyatakan sudah tidak bekerja di PT Rosalia Indah Transport.

 

TRIBUNNEWS.COM - PT Rosalia Indah Transport mengambil langkah tegas terkait aksi sopir ugal-ugalan di Tol Trans Jawa, pada Rabu (10/12/2025).

Aksi oknum sopir tersebut, sebelumnya viral dan menjadi bahan perbincangan warganet.

Ia mengendarai bus dengan menyalip dari bahu jalan kemudian memotong jalur hingga nyaris menabrak pengguna jalan lain.

Corporate Communication PT Rosalia Indah Transport, Sasangka Bayu mengatakan, pihaknya telah memecat sopir terhitung sejak Jumat (12/12/2025).

"Perusahaan telah melakukan evaluasi menyeluruh dan memutuskan untuk menjatuhkan sanksi tegas," katanya kepada Tribunnews, Sabtu (13/12/2025).

Bayu menambahkan, perusahaan menilai, tindakan yang dilakukan sopir tidak dapat ditoleransi dalam kondisi apapun.

Di sisi lain, penegakan disiplin dilakukan untuk memastikan standar keselamatan tetap terjaga dan seluruh awak bus selalu menaati Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melakukan tugasnya. 

Baca juga: DCVI Serah Terima 10 Bus Mercedes-Benz kepada 6 PO, Model Tronton 500 2445 ke Rosalia Indah  

"Kejadian ini menjadi pengingat penting bagi seluruh awak bus untuk menjaga etika dan profesionalitas selama bertugas," kata Bayu menekankan.

PT Rosalia Indah Transport juga menyatakan komitmennya untuk terus menjaga kualitas layanan, meningkatkan pengawasan terhadap operasional awak bus, serta memperkuat program pembinaan agar setiap perjalanan yang dilayani dapat berlangsung selamat, aman dan nyaman.

Perhatian serta masukan dari masyarakat menjadi bagian penting dalam upaya perusahaan menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan. 

"Banyaknya komentar yang disampaikan melalui kanal media sosial resmi perusahaan menunjukkan tingginya kepedulian publik terhadap pentingnya keselamatan perjalanan dan profesionalitas awak bus," tambah Bayu.

Tidak lupa Bayu menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah melaporkan dan membagikan rekaman kejadian ini, termasuk akun Instagram @dascham_owner_Indonesia yang telah mempublikasikan video sehingga dapat segera ditindaklanjuti. 

Ia menyebut, informasi yang disampaikan sangat membantu proses penegakan disiplin, sekaligus menjadi pembelajaran penting bagi perusahaan dan awak bus yang bertugas di lapangan.

"Dukungan publik dan keterbukaan informasi seperti ini menjadi pengingat bahwa standar keselamatan dan kenyamanan harus terus dijaga demi memberikan pengalaman perjalanan yang lebih baik bagi seluruh pengguna jasa transportasi," tandas Bayu.

Baca juga: Rosalia Indah Klarifikasi: Kami Minta Maaf, Investigasi Pencurian iPad Penumpang Segera Dilakukan

Oknum Sopir Minta Maaf

SOPIR DITINDAK - PO Rosalia Indah memberikan sanksi tegas kepada sopirnya yang tertangkap kamera ugal-ugalan di jalan tol.
SOPIR DITINDAK - PO Rosalia Indah memberikan sanksi tegas kepada sopirnya yang tertangkap kamera ugal-ugalan di jalan tol. (Instagram/@dashcamindonesia)
Halaman 1/2
12
Tags:
berita viral
Bus Rosalia Indah
viral
Meaningful
Tol Trans Jawa
Sasangka Bayu
sopir ugal-ugalan
Tribunnews
