Brimob Polda Sumut Bersihkan Rumah Warga dan Bangun Sumur Bor di Batang Toru

TRIBUNNEWS.COM - Upaya pemulihan pascabencana tanah longsor dan banjir bandang di Kecamatan Batang Toru terus digencarkan. Per Jumat (12/12/2025), personel Posko 1 Batalyon C Pelopor Sat Brimob Polda Sumut terus melaksanakan misi kemanusiaan di Desa Aek Ngadol guna memastikan warga terdampak mendapatkan bantuan cepat dan solusi nyata.

Dipimpin langsung oleh Danton II Kompi 2/C, IPDA Andrico P. Sembiring, S.H., personel Brimob bergerak mulai pukul 08.00 WIB dengan fokus pada pembersihan fasilitas ibadah, rumah warga, hingga membantu penyediaan sumber air bersih.

Masjid Nurul Islam yang sempat tertutup lumpur pascabanjir menjadi lokasi utama pembersihan. Personel Brimob melakukan pembersihan total tempat wudhu dan kamar mandi, penataan serta pembersihan gudang masjid.

Selain itu, personil juga membantu pembuatan sumur bor sedalam 6 meter yang kini telah selesai, koordinasi bersama Kepala Desa dan Dinas PU Provinsi terkait perbaikan delineasi sungai di belakang masjid serta area permukiman, menyiapkan dapur lapangan untuk mengakomodasi kebutuhan konsumsi warga.

Hasilnya, fasilitas wudhu dan kamar mandi kini sudah bersih, sementara pembersihan gudang telah mencapai 70 persen, memberikan kenyamanan bagi jamaah yang mulai kembali beraktivitas.

Baca juga: Polda Sumut Percepat Perbaikan Jembatan Pandan, Akses Utama Warga Tapteng Segera Pulih

Di pemukiman sekitar Posko, Brimob juga turun langsung membantu membersihkan tiga rumah warga terdampak, yaitu Rumah Muhammad Pasaribu (80 persen), Rumah Ramadhan Siregar (100%, bersinergi dengan TNI), Rumah Jul Siregar (80%, berkolaborasi dengan BNPB).

Gotong royong lintas instansi ini mempercepat pemulihan dan membawa harapan baru bagi masyarakat yang rumahnya terdampak material lumpur.

Rekomendasi Untuk Anda

Dalam kegiatan ini, Brimob menggunakan alat seadanya seperti cangkul, sekop, dan angkong untuk mempercepat proses pembersihan. Seluruh peralatan dikerahkan optimal guna memindahkan material lumpur tebal serta memperbaiki bagian-bagian yang rusak.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan, menyampaikan apresiasi terhadap kinerja personel di lapangan.

“Kehadiran Brimob Polda Sumut di Batang Toru bukan hanya soal menjalankan tugas, tetapi bentuk nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat. Personel kami bergerak cepat, menyeluruh, dan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan warga terdampak mendapat bantuan terbaik. Pemulihan pascabencana ini akan terus kami maksimalkan hingga situasi kembali normal,” ujarnya.

Kombes Ferry menegaskan, operasi kemanusiaan ini merupakan komitmen Polri dalam Operasi Aman Nusa II, yang fokus menangani dampak bencana sekaligus memastikan keselamatan dan kenyamanan masyarakat.

Seluruh personel di Posko 1 berkomitmen untuk bekerja sampai tuntas demi pulihnya aktivitas warga secara normal.

Baca juga: Wujud Kepedulian Polri: Brimob Polda Sumut Antar Jemput Anak SD di Tapanuli Selatan