Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Banjir Bandang di Sumatera

Banjir Aceh: 419 Orang Meninggal Dunia, 32 Lainnya Hilang, Jalan Nasional Putus

419 orang dinyatakan meninggal dunia dan 32 lainnya masih dinyatakan hilang akibat banjir bandang dan tanah longsor yang melanda provinsi Aceh

Tribun X Baca tanpa iklan
Editor: Erik S
zoom-in Banjir Aceh: 419 Orang Meninggal Dunia, 32 Lainnya Hilang, Jalan Nasional Putus
Serambinews.com/HO
BERSIHKAN SEKOLAH - Para siswa dan guru SMA Sukma Bangsa Bireuen, Aceh, Rabu (10/12/2025), gotong royong membersihkan SMAN 1 Peusangan yang dipenuhi endapan lumpur banjir bandang beberapa waktu lalu. 

Ringkasan Berita:
  • 419 orang dinyatakan meninggal dunia dan 32 lainnya masih dinyatakan hilang berdasarkan data Posko Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh.
  • Banjir bandang telah berdampak luas pada 18 kabupaten/kota di Aceh, mencakup 225 kecamatan dan 3.678 gampong.
  • Jalan Nasional Agara - Gayo Lues putus dan menjadi tanggung jawab Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh.

TRIBUNNEWS.COM, BANDA ACEH –  419 orang dinyatakan meninggal dunia dan 32 lainnya masih dinyatakan hilang akibat banjir bandang dan tanah longsor yang melanda provinsi Aceh.

Data tersebut berdasarkan Posko Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh hingga Sabtu (13/12/2025) pukul 19.00 WIB.

“Laporan pemantauan data Penanggulangan Bencana Alam Hidrometeorologi di Posko Terpadu Pemerintah Aceh hingga Sabtu (13/12/2025) pukul 19.00 WIB, korban meninggal dunia mencapai 419 orang dan hilang 32 orang,” kata Juru Bicara Posko, Murthalamuddin.

Baca juga: Update Terbaru BNPB Banjir Bandang dan Tanah Longsor Sumatra: 1.006 Korban Jiwa, Terbanyak di Aceh

Murthalamuddin juga menyampaikan, bencana yang dipicu oleh curah hujan ekstrem tersebut telah berdampak luas pada 18 kabupaten/kota di tanah rencong, mencakup 225 kecamatan dan 3.678 gampong.

Hingga kini, tim gabungan masih melakukan evakuasi, distribusi bantuan, serta pencarian korban hilang di lapangan.

Murthalamuddin juga menyampaikan, bahwa sampai saat ini jumlah warga terdampak terdata 514.383 kepala keluarga (KK) atau 1.975.012 jiwa.

Rekomendasi Untuk Anda

Selain korban meninggal dan hilang, terdapat 3.845 orang mengalami luka ringan dan 479 lainnya luka berat.

Sementara itu, lanjut dia, jumlah pengungsi saat ini tercatat ada 2.186 titik pengungsian dengan total 130.968 kepala keluarga atau 484.944 jiwa yang harus meninggalkan rumah mereka.

Di sisi lain, banjir bandang tersebut juga merusak ratusan fasilitas umum, di antaranya 258 unit perkantoran, 207 unit tempat ibadah, 305 unit sekolah, 206 rumah sakit dan puskesmas, dan 206 unit pondok pesantren.

Baca juga: Peringatan Dini Cuaca Ekstrem, Minggu 14 Desember 2025: Aceh Waspada Angin Kencang

“Kemudian kerusakan jalan 461 titik dan jembatan 332 unit. Kerusakan rumah 164.906 unit, ternak 186.868 ekor, sawah: 89.286 hektare, kebun 14.725 hektare, tambak 40.328 hektare,” pungkasnya.

Jalan Nasional Putus

Banjir bandang yang menerjang Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara, Kamis 27 November 2025, menyebabkan tiang listrik milik PT PLN tumbang.

Selain itu, jalan nasional dan jembatan putus.

Di samping itu, ribuan rumah penduduk rusak serta fasilitas umum, pondok pesantren disapu akibat ganasnya banjir bandang di Sungai Alas Ketambe yang menjadi wewenang Balai Wilayah Sungai Sumatera -1 itu. 

Sedangkan kerusakan jalan Nasional Agara - Gayo Lues menjadi tanggungjawab perbaikan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh.

Dampak bencana banjir bandang yang begitu dahsyat bukan saja menyebabkan 15 warga meninggal dunia dan satu hanyut.

Baca juga: Gubernur Aceh Mualem Terima Bantuan Asing, Datangkan Tim dari Cina, Dapat Donasi dari Malaysia

Seleb

Eks Menpora Dito Digugat Cerai Kedua Kalinya usai Bantah Isu Selingkuh dengan Davina Karamoy

Kesehatan

Macam-macam Sifat yang Diturunkan oleh Orang Tua: Kepintaran dari Ibu, Tinggi Badan dari Ayah

Nasional

Jimly Asshiddiqie usai Bertemu Rocky Gerung: Cara Berpikirnya Out of the Box

Sumber: Serambi Indonesia
Halaman 1/2
12
Tags:
banjir bandang
tanah longsor
Aceh
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Berita Terkait :#Banjir Bandang di Sumatera

Upaya Pemulihan Pascabencana, Bantuan Diserahkan kepada 66 KK di Padang Panjang Sumatera Barat

Upaya Pemulihan Pascabencana, Bantuan Diserahkan kepada 66 KK di Padang Panjang Sumatera Barat

Bantu Petani Terdampak Banjir Bandang di Sumatera, Sarana dan Prasarana Pertanian Mulai Dikirim

Bantu Petani Terdampak Banjir Bandang di Sumatera, Sarana dan Prasarana Pertanian Mulai Dikirim

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas