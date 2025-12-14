Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Banjir Bandang di Sumatera

Emergency Response Team Bantu Pemulihan Fisik dan Mental Korban Bencana di Aceh dan Sumatera

Bantuan dikirim melalui jalur darat dan udara untuk menjangkau daerah yang sulit diakses

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Wahyu Aji
Editor: Eko Sutriyanto
zoom-in Emergency Response Team Bantu Pemulihan Fisik dan Mental Korban Bencana di Aceh dan Sumatera
Kolase Tribunnews/HO
BANTUAN KORBAN BENCANA - Emergency Response Team MHU terjun langsung untuk melakukan kegiatan di daerah terdampak banjir bandang Sumatera, yaitu di Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan.             

Ringkasan Berita:
  • Respons cepat bencana banjir bandang Sumatra
  • Penyaluran bantuan logistik dan donasi tunai.
  • Pengerahan Tim Emergency Response di lokasi bencana.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Bencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera hingga Minggu (14/12/2025) masih menimbulkan dampak besar.

Wilayah terdampak meliputi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dengan kondisi terparah terjadi di Aceh Tamiang, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan.

Ribuan warga terpaksa mengungsi akibat kerusakan rumah, infrastruktur, serta keterbatasan akses kebutuhan dasar.

Proses evakuasi dan pencarian korban masih terus dilakukan di beberapa titik, terutama di daerah aliran sungai dan wilayah rawan longsor.

Pemerintah bersama berbagai lembaga terus mempercepat penyaluran bantuan logistik dan layanan darurat, termasuk distribusi layanan kesehatan, serta dukungan psikososial bagi warga terdampak.

Bantuan dikirim melalui jalur darat dan udara untuk menjangkau daerah yang sulit diakses, sementara upaya pemulihan awal mulai difokuskan pada stabilisasi kondisi pengungsi dan perbaikan fasilitas vital. Koordinasi lintas lembaga terus diperkuat guna memastikan penanganan bencana berjalan cepat, terukur, dan tepat sasaran.

Baca juga: Peran Polri Tangani Bencana Sumatera: Misi Kemanusiaan hingga Perang Lawan Kejahatan Lingkungan

Rekomendasi Untuk Anda

Untuk membantu korban banjir, MMSGI melalui anak usahanya PT Multi Harapan Utama (MHU) menyalurkan bantuan logistik serta mengerahkan tim Emergency Response Team (ERT).

Jika digabungkan dari seluruh daftar donasi yang diterima di Gudang Transit Halim pada 10 Desember 2025, total bantuan logistik yang disalurkan mencapai 8 ton lebih.

Bantuan tersebut mencakup beras, mie instan, air mineral, minyak goreng, sarden, gula, biskuit, teh, pops mie, super bubur, minuman instan, hingga pembalut wanita.

Seluruh donasi ini dikoordinasikan bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan diserahkan melalui loading point di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, pada Senin (8/12/2025), di Jakarta, sebelum diterbangkan menuju daerah terdampak.

Sebagai bentuk kepedulian tambahan di luar bantuan logistik, donasi tunai yang berhasil terkumpul dalam waktu singkat sebesar Rp218.800.000.

Seluruh donasi tunai tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan mendesak warga terdampak banjir secara langsung melalui koordinasi bersama kementerian terkait, sehingga penyalurannya dapat berlangsung cepat, tepat, dan terukur.


 
Sementara itu, Tim ERT MHU menjalankan berbagai kegiatan krusial termasuk melakukan distribusi logistik ke rumah warga dan posko pengungsian, penyisiran korban di area sungai, trauma healing bagi anak-anak di Posko Sopo Daganak, serta pelayanan kesehatan bagi puluhan warga di Desa Batuhula, Tamansari, dan Garoga, Kecamatan Batangtoru. 

CEO MMSGI, Sendy Greti, menegaskan bahwa bantuan yang diberikan tidak hanya berupa logistik, tetapi juga komitmen perusahaan untuk hadir secara cepat dan terukur di tengah situasi darurat.

“Musibah banjir bandang di Sumatra meninggalkan dampak berat bagi ribuan keluarga. Kami percaya bahwa respons cepat adalah bagian penting dari kontribusi kami kepada masyarakat. Bantuan yang disalurkan—baik berupa logistik maupun dukungan tim ERT—diharapkan mampu menjawab kebutuhan mendesak masyarakat secara tepat sasaran,” ujarnya.

Seleb

Virgoun Lelah Selalu Dikaitkan dengan Inara Rusli: Sampai Mati Dia Ibu Anak-anak Gue

Nasional

Jimly Asshiddiqie usai Bertemu Rocky Gerung: Cara Berpikirnya Out of the Box

Nasional

Prabowo Pingin Tanam Sawit di Papua, WALHI: Masyarakat Adat Tak Mau Dapat Bencana Ekologis

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
Aceh
Banjir Sumatera
fisik
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Berita Terkait :#Banjir Bandang di Sumatera

Penanganan Banjir di Sumatera Fokus pada Kebutuhan Mendesak ke Wilayah yang Sulit Diakses

Penanganan Banjir di Sumatera Fokus pada Kebutuhan Mendesak ke Wilayah yang Sulit Diakses

Ahmad Muzani Apresiasi Gotong Royong Warga Aceh Saat Tinjau Korban Bencana

Ahmad Muzani Apresiasi Gotong Royong Warga Aceh Saat Tinjau Korban Bencana

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas