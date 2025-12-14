Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Banjir Bandang di Sumatera

Solidaritas Pesilat Kirim Relawan dan Bantuan untuk Korban Bencana di Sumatera

Adapun bantuan yang disalurkan langsung berfokus pada kebutuhan perempuan dan anak, seperti obat-obatan, pakaian baru, makanan dan minuman

Penulis: Willem Jonata
Editor: Eko Sutriyanto
zoom-in Solidaritas Pesilat Kirim Relawan dan Bantuan untuk Korban Bencana di Sumatera
Tribunnews.com/HO
AKSI SOLIDARITAS - Tiga elemen masyarakat melepas tim relawan kemanusiaan dan bantuan untuk korban bencana di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh, di Jakarta, Jumat (12/12/2025). Bantuan dikirim ke tiga provinsi terdampak bencana. 

Ringkasan Berita:
  • Bencana di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh, mengakibatkan kerusakan luar biasa, adanya korban jiwa dan korban luka-luka
  • Kondisi tersebut memicu aksi solidaritas dari berbagai elemen masyarakat
  • Satu di antaranya dilakukan IPSI, organisasi pencak silat
 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) bekerjasama dengan Yayasan Baitul Maal (YBM PLN) dan PT PLN, melepas tim relawan kemanusiaan dan bantuan untuk korban bencana di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh, di Jakarta, Jumat (12/12/2025).

Bantuan akan diberikan menuju tiga titik lokasi terdampak, yaitu, Tamiang, Kuala Simpang dan Tanjung Pura.

Wakil Pengurus Yayasan Baitul Maal PLN, Ahmad Mujahid mengakatan, Bantuan ini harapannya dapat bermanfaat untuk masyarakat korban musibah banjir dan longsor. 
 
"Kami Berharap partisipasi ini menjadi bagian rasa kemanusiaan kami, keluarga kami, keluarga bangsa Indonesia terutama Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh. Semoga bantuan ini bermanfaat bisa meringankan beban saudara-saudara kami yang terkena musibah," kata Ahmad Mujahid ditulis Minggu (14/12/2025).

Adapun bantuan yang disalurkan langsung berfokus pada kebutuhan perempuan dan anak, seperti obat-obatan, pakaian baru, makanan dan minuman.

Sementara itu, Sekertaris Jenderal PB IPSI, Teddy Suratmadji menyampaikan akan memastikan bantuan tersebut dapat disalurkan dan membantu masyarakat di wilayah terdampak.

Baca juga: Alumni AKABRI Tahun 2000 Patungan Untuk Bencana Sumatera, AHY Celingukan Cari Teman Sekamarnya

“Tentu saja ini merupakan salah satu langkah yang sangat baik insyaallah bagian kami bisa menyalurkan bantuan itu kepada yang berhak, tepat sasaran dan efektif," kata Teddy Suratmadji.

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan dampak bencana di tiga provinsi tersebut sangat besar.

Hingga Kamis, tercatat 969 orang meninggal dunia dan ratusan lainnya masih hilang.

Di Sumatera Utara, korban meninggal mencapai 338 jiwa dan 138 orang belum ditemukan. Di Sumatera Barat, 238 orang meninggal dan 93 hilang. 

Adapun di Aceh, jumlah korban meninggal mencapai 391 jiwa dan 31 orang masih dinyatakan hilang.

Ketua Tim Relawan kemanusiaan gabungan PB IPSI, Shalimar Anwar Sani, mengatakan bahwa kegiatan sosial ini merupakan tanggung jawab moral bersama.

"Bencana Sumatera adalah derita kita sebagai saudara sebangsa, saya dan tim menjalankan tugas ini dengan landasan moral persaudaraan, karena kalau bukan kita yang bergerak, mau tunggu siapa?" ujarnya.

UPDATE DATA BENCANA SUMATRA 2025

Tiga provinsi di Sumatra, yakni Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh dilanda banjir bandang dan tanah longsor yang disebabkan hujan lebat yang mengguyur sejak Senin (24/11/2025).

Puncak intensitas tinggi hujan terjadi pada Selasa hingga Kamis (25-27/11/2025).

Nasional

MAKI Berencana Lapor ke Dewas Usai KPK Diduga Tak Patuhi Perintah Hakim Hadirkan Bobby Nasution

Super Skor

Jadwal Timnas Futsal Indonesia vs Malaysia SEA Games 2025, Garuda Wajib Menang

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Sabar/Reza Selamatkan Wajah Indonesia, Kalahkan Man/Tee 2 Gim Saja

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
Pencak Silat
Korban Bencana
relawan
