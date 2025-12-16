Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Bawa Uang Rp7,7 Miliar ke Singapura, 4 Orang Diamankan di Pelabuhan Harbour Bay Batam

Polda Kepri amankan Rp7,7 miliar di Pelabuhan Harbour Bay Batam. Uang milik PT VIT, tujuan Singapura, tak ditemukan pidana.

Tribun X Baca tanpa iklan
Editor: Glery Lazuardi
zoom-in Bawa Uang Rp7,7 Miliar ke Singapura, 4 Orang Diamankan di Pelabuhan Harbour Bay Batam
(Ho/Campus League)
Petugas Polda Kepri menunjukkan barang bukti uang tunai Rp7,7 miliar yang diamankan di Pelabuhan Harbour Bay Batam, Kamis (11/12/2025). 

TRIBUNNEWS.COM - Polda Kepulauan Riau melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) mengamankan empat orang pembawa uang tunai senilai Rp7,7 miliar di Pelabuhan Ferry International Harbour Bay, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam.

Keempat orang tersebut diamankan pada Kamis (11/12/2025) sekitar pukul 07.15 WIB saat hendak menyeberang menggunakan kapal ferry tujuan Singapura.

Mereka masing-masing berinisial CEP Aiman alias CA, Houni Kusumawati alias HK, Reniwati alias R, dan Lingga Setiawan alias LS.

Uang yang dibawa berupa pecahan Rp100 ribu dan Rp50 ribu, disimpan dalam empat koper berbeda.

Kapolsek KKP AKP Zharfan Edmond menjelaskan, dari hasil pemeriksaan awal diketahui total uang yang dibawa mencapai Rp7.795.000.000.

Uang tersebut rencananya akan ditukarkan ke mata uang dolar Singapura (SGD).

“Setelah dilakukan penelusuran, uang tersebut diketahui milik PT Valas Inti Tolindo (PT VIT) yang berkedudukan di Jakarta,” ujar AKP Zharfan, Senin.

Baca juga: Anggota Komisi I DPR Minta TNI AL Perkuat Pengawasan Laut untuk Cegah TPPO

Para Pelaku Membagi-bagi Uang 

Rekomendasi Untuk Anda

Sementara itu, Kasubdit II Ditreskrimsus Polda Kepri Kompol Indar Wahyu Dwi Septian mengungkapkan pembagian uang yang dibawa para terperiksa berbeda-beda.

CEP Aiman membawa Rp95 juta, Lingga Setiawan Rp2,7 miliar, sementara Houni Kusumawati dan Reniwati masing-masing membawa Rp2,5 miliar.

Dari hasil pemeriksaan, CEP Aiman mengaku mendapat perintah langsung dari Direktur Utama PT VIT berinisial Rudy alias R. Sementara Houni Kusumawati mengaku telah beberapa kali melakukan penukaran uang ke Singapura, yakni pada 9, 10, dan 11 Desember 2025.

“Selain uang tunai, polisi turut mengamankan barang bukti berupa paspor, KTP, boarding pass kapal, ponsel, serta dokumen perizinan dari Bank Indonesia terkait kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank (KUPVA BB),” kata Indar.

Indar menjelaskan, modus yang dilakukan para pelaku adalah membawa uang rupiah ke luar wilayah Indonesia untuk ditukarkan secara ilegal.

Setelah ditukarkan, mata uang asing tersebut kembali diedarkan di dalam negeri dengan harga lebih tinggi.

Namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan lanjutan, penyidik menyimpulkan tidak ditemukan unsur pidana dalam perkara tersebut.

“Hal ini diperkuat dengan adanya surat izin resmi dari Bank Indonesia kepada PT VIT sebagai penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank,” tegas Indar.

Baca juga: Mercy Barends Soroti Dugaan TPPO Bermodus Janji Kontrak Sepak Bola: Tindak Jaringan Sindikat

Polda Kepri Koordinasi dengan Bea dan Cukai Kota Batam

Sport

Update Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Malam, Vietnam Panen Emas dan Dekati Indonesia

Seleb

Eks Menpora Dito Digugat Cerai Kedua Kalinya usai Bantah Isu Selingkuh dengan Davina Karamoy

Seleb

Virgoun Lelah Selalu Dikaitkan dengan Inara Rusli: Sampai Mati Dia Ibu Anak-anak Gue

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
Batam
Kepulauan Riau
Pelabuhan Harbour Bay Batam
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Baca Juga

Hotman Minta Kapolda Kepri Ambil Alih Kasus Kematian Wanita Korban Penyiksaan Ritual Agensi LC Batam

Hotman Minta Kapolda Kepri Ambil Alih Kasus Kematian Wanita Korban Penyiksaan Ritual Agensi LC Batam

Pelaksanaan Keadilan Restoratif Perlu Dukungan dari Banyak Kalangan

Pelaksanaan Keadilan Restoratif Perlu Dukungan dari Banyak Kalangan

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas