147 Ribu Rumah Warga di Aceh, Sumut, Sumbar Rusak Akibat Banjir dan Tanah Longsor

Ringkasan Berita: BNPB mencatat 147.217 rumah di Aceh, Sumut, Sumbar rusak akibat banjir longsor.

Aceh terdampak terparah dengan lebih 100.000 rumah rusak, tersebar di beberapa kabupaten.

Presiden Prabowo membentuk satgas dan memerintahkan pembangunan hunian sementara serta tetap.

TRIBUNNEWS.COM - Lebih dari 147.000 rumah warga di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat mengalami kerusakan akibat bencana banjir dan tanah longsor.

Data yang dihimpun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Selasa (16/12/2025) menunjukkan 147.217 rumah warga di tiga provinsi tersebut mengalami kerusakan.

Aceh menjadi provinsi dengan jumlah rumah rusak terbanyak mencapai lebih dari 100.000 unit.

Data Rumah Rusak Akibat Banjir dan Longsor Aceh, Sumut, dan Sumbar

Provinsi Aceh

Total rumah rusak: 106.058 unit

Rincian:

Rusak Ringan : 46.779 unit Rusak Sedang : 22.951 unit Rusak Berat : 36.328 unit

Kabupaten/Kota dengan jumlah rumah rusak terbanyak:

Aceh Utara : 36.964 unit Aceh Timur : 18.914 unit Aceh Tamiang : 10.720 unit

Provinsi Sumatra Utara

Total rumah rusak: 28.708 unit

Rincian:

Rusak Ringan : 19.651 unit Rusak Sedang : 3.899 unit Rusak Berat : 5.158 unit

Kabupaten/Kota dengan jumlah rumah rusak terbanyak:

Langkat : 11.273 unit Tapanuli Tengah : 6.481 unit Tapanuli Selatan : 4.624 unit

Provinsi Sumatra Barat

Total rumah rusak: 12.451 unit

Rincian:

Rusak Ringan : 6.933 unit Rusak Sedang : 2.959 unit Rusak Berat : 2.559 unit

Kabupaten/Kota dengan jumlah rumah rusak terbanyak:

Kota Padang : 5.497 unit Padang Pariaman : 3.490 unit Agam : 1.540 unit

Prabowo Perintahkan Bangun Hunian untuk Korban Bencana

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar).

Hal itu disampaikan Prabowo saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).