Nenek 85 Tahun di Makassar Digotong Warga Naik Bentor Ambil Sembako ke Kelurahan

TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR – Nenek Wahbah (85) warga Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) digendong tetangganya ke kantor kelurahan mengambil bantuan beras dari pemerintah.

Hal itu disebabkan pengambilan beras tidak bisa diwakilkan atau harus diambil langsung.

Kejadian berlangsung di Jl Monginsidi Baru, Kelurahan Maricaya Baru, Kecamatan Makassar, Selasa (16/12/2025).

Saat ditemui di rumahnya, Wahbah tampak terbaring di kasur yang diletakkan di lantai rumahnya.

Rumah itu berada di dalam gang sempit, sekitar 100 meter dari ruas Jalan Inspeksi Kanal.

Di samping Wahbah, tampak putranya Ahmad (56) dan menantunya, Emmi (65).

Emmi yang sesekali memijat dan mengusap rambut mertuanya menceritakan kronologi kejadian tersebut.

Sehari sebelumnya, Emmi mengaku mendapat informasi adanya pembagian sembako di Kantor Lurah Maricaya Baru.

Siang harinya, ia mempercayakan adiknya, Ati, yang merupakan mantan RT sekaligus tetangga, mengambil bantuan tersebut.

“Dia bilang saya ambil beras tapi tidak bisa. Saya tanya kenapa, katanya ditolak, harus yang bersangkutan,” ujar Emmi menirukan perkataan adiknya.

Emmi kemudian meminta Ati kembali ke kantor lurah dengan membawa KTP Wahbah.

Namun, menurut Emmi, KTP tersebut belum dianggap cukup oleh petugas kelurahan.

“Balik lagi adikku bilang tidak bisa. Saya ke sana, mama ini sudah mau dibawa, tapi saya larang karena hujan,” kata Emmi.

Saat tiba di kantor lurah, Emmi mengaku mendapat sambutan yang kurang baik.

Ia kembali mempertanyakan apakah pengambilan bantuan bisa diwakili.