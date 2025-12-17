Dua Program Strategis untuk Kesehatan dan Ekonomi Rakyat Diresmikan di Kabupaten Puncak Jaya

Ringkasan Berita: Pemkab Puncak Jaya meresmikan Klinik Kesehatan Sekolah Alkitab Mulia.

Klinik kesehatan dinilai krusial bagi siswa Sekolah Alkitab Mulia

Greenhouse Kopi Mulia diharapkan menghidupkan kembali produksi kopi unggulan Puncak Jaya.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya meresmikan klinik kesehatan sekolah Alkitab Mulia sekaligus meluncurkan Greenhouse Produksi Kopi Mulia sebagai dua program strategis yang didukung oleh Pemerintah Pusat.

Kegiatan ini dipimpin oleh Mus Kogoya, SE, Wakil Bupati Puncak Jaya, dan dihadiri sekitar 150 masyarakat dari berbagai distrik.

Acara peresmian turut dihadiri sejumlah pejabat daerah, tokoh gereja, perwakilan lembaga pendidikan, serta kelompok tani kopi.

Kehadiran para pemangku kebijakan ini mencerminkan komitmen bersama untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan memperkuat ekonomi masyarakat melalui sektor perkebunan.

Peresmian Klinik Kesehatan Sekolah Alkitab Mulia

Dalam sambutannya, Pdt. Lenis Kogoya, Ketua Wilayah GIDI Yamo, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Pusat atas dukungan pembangunan klinik kesehatan bagi Sekolah Alkitab Mulia.

"Fasilitas ini sangat penting bagi para siswa calon Gembala yang datang dari berbagai wilayah Papua," ujarnya ditulis Rabu (17/12/2025).

Pdt. Lenis juga menyoroti kendala administrasi yang selama ini dialami siswa dari luar daerah terkait layanan BPJS, sehingga keberadaan klinik ini diharapkan dapat memperluas akses layanan kesehatan bagi seluruh siswa dan masyarakat sekitar.

Ia berharap Pemkab Puncak Jaya dapat terus mendukung tenaga medis, obat-obatan, dan peralatan kesehatan untuk operasional klinik.

Sementara itu, Wakil Bupati Puncak Jaya, Mus Kogoya, dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Pusat atas perhatian dan dukungan pembangunan fasilitas kesehatan di wilayah pegunungan Papua.

Ia menegaskan bahwa Sekolah Alkitab Mulia merupakan lembaga penting yang mencetak generasi pemimpin gereja Papua, sehingga fasilitas kesehatan yang memadai menjadi kebutuhan mendesak.

Setelah sambutan, dilakukan penyerahan kunci secara simbolis kepada pengurus GIDI, dilanjutkan dengan peninjauan bangunan, alat kesehatan, dan obat-obatan yang tersedia di klinik.

Greenhouse Produksi Kopi Mulia

Usai peresmian klinik, rombongan bergerak menuju lokasi Greenhouse Produksi Kopi Mulia untuk melaksanakan launching fasilitas produksi kopi.

Acara dibuka dengan doa, kemudian dilanjutkan dengan pemotongan pita oleh Wakil Bupati sebagai tanda dimulainya operasional greenhouse.

Wakil Bupati meninjau fasilitas produksi, termasuk rumah produksi, gudang alat, mesin pengolahan kopi, serta peralatan pendukung lainnya.