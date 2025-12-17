Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Bocah Tewas di Rumah Mewah

HNW Minta Polisi Usut Tuntas Dugaan Perampokan Rumah Politisi PKS di Cilegon

HNW tegaskan penegakan hukum tak boleh tebang pilih dan berlaku untuk seluruh jenis pelanggaran, tidak hanya yang menimpa kader atau politisi PKS

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Chaerul Umam
Editor: Eko Sutriyanto
zoom-in HNW Minta Polisi Usut Tuntas Dugaan Perampokan Rumah Politisi PKS di Cilegon
Tribunnews.com/Chaerul Umam
INSIDEN DUGAAN PERAMPOKAN - Wakil Ketua MPR RI Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid (HNW), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/12/2025). Dia merespons dugaan perampokan yang terjadi di rumah seorang politisi PKS Haji Maman Suherman, di perumahan Bukit Baja Sejahtera (BBS) III, Blok C5 Nomor 8, Ciwaduk, Kota Cilegon, Provinsi Banten, Selasa (16/12/2025) kemarin. (Tribunnews.com/ Chaerul Umam) 

Ringkasan Berita:
  • Hidayat Nur Wahid meminta polisi mengusut tuntas dugaan perampokan di rumah politisi PKS Haji Maman Suherman di Cilegon yang menewaskan anak berusia 9 tahun. 
  • Ia menegaskan penegakan hukum harus adil dan tidak tebang pilih. 
  • Polisi memastikan penyelidikan dilakukan secara profesional dan transparan.
 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid (HNW), merespons dugaan perampokan yang terjadi di rumah seorang politisi PKS Haji Maman Suherman, di perumahan Bukit Baja Sejahtera (BBS) III, Blok C5 Nomor 8, Ciwaduk, Kota Cilegon, Provinsi Banten, Selasa (16/12/2025) kemarin.

HNW berharap aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, dapat segera menangkap pelaku perampokan tersebut.

"Ya secara prinsip, kita mempercayai bahwa Indonesia adalah negara hukum. Karenanya kita berharap agar penegak hukum, dalam hal ini polisi, untuk segera menangkap pelaku perampokan tersebut dan memberikan sanksi hukum yang sebenarnya,” kata HNW di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/12/2025).

Di sisi lain, HNW menegaskan penegakan hukum tidak boleh tebang pilih dan harus berlaku untuk seluruh jenis pelanggaran, tidak hanya yang menimpa kader atau politisi PKS. 

Dia menyebut berbagai tindak kejahatan lain yang juga harus ditindak secara tegas.

“Dan bukan hanya kepada kasus di mana rumah kader atau politisi PKS yang dirampok, seluruh pelanggar hukum yang namanya perampokan, pembegalan, termasuk juga perusakan hutan, termasuk juga kemudian kerusakan lingkungan, semuanya dalam koridor hukum di Indonesia itu adalah pelanggar hukum,” ucapnya.

Baca juga: Kronologi Anak Pengusaha Ditemukan Tewas di Rumah Mewah Cilegon, sang Ayah Terima Telepon Darurat

Rekomendasi Untuk Anda

HNW menambahkan, penegakan hukum yang maksimal menjadi kunci untuk mengembalikan rasa aman serta kepercayaan masyarakat terhadap kehadiran negara.

"Dan karenanya harus ditegakkan dengan semaksimal mungkin, supaya kemudian masyarakat kita segera kembali kepada kepercayaan mereka bahwa negara telah hadir untuk melindungi seluruh Indonesia,” pungkas HNW.

Dalam kejadian tersebut, seorang anak dari pemilik rumah berusia 9-10 tahun berinisial MAHM dilaporkan meninggal dunia.

Diduga anak tersebut merupakan korban perampokan.

"Betul, katanya terjadi perampokan dan anak dari Pak Haji Maman meninggal dunia," ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya kepada Tribun Banten di lokasi kejadian.

Adapun peristiwa tewasnya bocah itu terjadi pada Selasa (16/12/2025).

Jajaran Polsek Cilegon yang menerima laporan itu langsung mendatangi lokasi untuk penyelidikan.

Kapolsek Cilegon Kota, Komisaris Polisi Firman Hamid, menegaskan komitmen kepolisian untuk mengusut tuntas kasus tersebut secara profesional dan transparan.

“Kami turut berduka cita yang mendalam atas peristiwa ini. Saat ini Polsek Cilegon Kota bersama Satreskrim Polres Cilegon telah melakukan langkah-langkah penyelidikan secara intensif. Seluruh informasi dan petunjuk yang ada sedang kami dalami untuk mengungkap pelaku dan motif kejadian,” kata Firman dikutip Rabu (17/12/2025).

Super Skor

Jadwal Timnas Futsal Indonesia vs Malaysia SEA Games 2025, Garuda Wajib Menang

Seleb

Eks Menpora Dito Digugat Cerai Kedua Kalinya usai Bantah Isu Selingkuh dengan Davina Karamoy

Nasional

BREAKING NEWS: KPK Gelar OTT di Tangerang, Oknum Penegak Hukum Dikabarkan Ditangkap

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/3
123
Tags:
Cilegon
Hidayat Nur Wahid
dugaan perampokan
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Berita Terkait :#Bocah Tewas di Rumah Mewah

Sosok Maman Suherman, Pengusaha asal Cilegon Temukan Anak Tewas di Rumah, DPP PKS Berduka

Sosok Maman Suherman, Pengusaha asal Cilegon Temukan Anak Tewas di Rumah, DPP PKS Berduka

Bocah Tewas di Rumah Mewah di Cilegon: 22 Luka di Tubuh, 19 Adalah Luka Benda Tajam

Bocah Tewas di Rumah Mewah di Cilegon: 22 Luka di Tubuh, 19 Adalah Luka Benda Tajam

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas