HNW Minta Polisi Usut Tuntas Dugaan Perampokan Rumah Politisi PKS di Cilegon

Ringkasan Berita: Hidayat Nur Wahid meminta polisi mengusut tuntas dugaan perampokan di rumah politisi PKS Haji Maman Suherman di Cilegon yang menewaskan anak berusia 9 tahun.

Ia menegaskan penegakan hukum harus adil dan tidak tebang pilih.

Polisi memastikan penyelidikan dilakukan secara profesional dan transparan.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid (HNW), merespons dugaan perampokan yang terjadi di rumah seorang politisi PKS Haji Maman Suherman, di perumahan Bukit Baja Sejahtera (BBS) III, Blok C5 Nomor 8, Ciwaduk, Kota Cilegon, Provinsi Banten, Selasa (16/12/2025) kemarin.

HNW berharap aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, dapat segera menangkap pelaku perampokan tersebut.

"Ya secara prinsip, kita mempercayai bahwa Indonesia adalah negara hukum. Karenanya kita berharap agar penegak hukum, dalam hal ini polisi, untuk segera menangkap pelaku perampokan tersebut dan memberikan sanksi hukum yang sebenarnya,” kata HNW di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/12/2025).

Di sisi lain, HNW menegaskan penegakan hukum tidak boleh tebang pilih dan harus berlaku untuk seluruh jenis pelanggaran, tidak hanya yang menimpa kader atau politisi PKS.

Dia menyebut berbagai tindak kejahatan lain yang juga harus ditindak secara tegas.

“Dan bukan hanya kepada kasus di mana rumah kader atau politisi PKS yang dirampok, seluruh pelanggar hukum yang namanya perampokan, pembegalan, termasuk juga perusakan hutan, termasuk juga kemudian kerusakan lingkungan, semuanya dalam koridor hukum di Indonesia itu adalah pelanggar hukum,” ucapnya.

HNW menambahkan, penegakan hukum yang maksimal menjadi kunci untuk mengembalikan rasa aman serta kepercayaan masyarakat terhadap kehadiran negara.

"Dan karenanya harus ditegakkan dengan semaksimal mungkin, supaya kemudian masyarakat kita segera kembali kepada kepercayaan mereka bahwa negara telah hadir untuk melindungi seluruh Indonesia,” pungkas HNW.

Dalam kejadian tersebut, seorang anak dari pemilik rumah berusia 9-10 tahun berinisial MAHM dilaporkan meninggal dunia.

Diduga anak tersebut merupakan korban perampokan.

"Betul, katanya terjadi perampokan dan anak dari Pak Haji Maman meninggal dunia," ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya kepada Tribun Banten di lokasi kejadian.

Adapun peristiwa tewasnya bocah itu terjadi pada Selasa (16/12/2025).

Jajaran Polsek Cilegon yang menerima laporan itu langsung mendatangi lokasi untuk penyelidikan.

Kapolsek Cilegon Kota, Komisaris Polisi Firman Hamid, menegaskan komitmen kepolisian untuk mengusut tuntas kasus tersebut secara profesional dan transparan.

“Kami turut berduka cita yang mendalam atas peristiwa ini. Saat ini Polsek Cilegon Kota bersama Satreskrim Polres Cilegon telah melakukan langkah-langkah penyelidikan secara intensif. Seluruh informasi dan petunjuk yang ada sedang kami dalami untuk mengungkap pelaku dan motif kejadian,” kata Firman dikutip Rabu (17/12/2025).