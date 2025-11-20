Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Fakta Rafflesia hasseltii yang Ditemukan Ahli Botani Oxford University setelah 13 Tahun Pencarian

Tengah malam itu, setelah pencarian sekian lama, alam seolah mengizinkan Chris Thorogood untuk bertemu Rafflesia hasseltii yang sedang mekar.

Penulis: Rizkianingtyas Tiarasari
Editor: Sri Juliati
zoom-in Fakta Rafflesia hasseltii yang Ditemukan Ahli Botani Oxford University setelah 13 Tahun Pencarian
Tangkap layar buku Rafflesia: Pesona Bunga Terbesar di Dunia
BUNGA RAFFLESIA HASSELTII - Ilustrasi kolase foto bunga Rafflesia hasseltii dari buku Rafflesia: Pesona Bunga Terbesar di Dunia, karya Agus Susatya yang diterbitkan oleh Direktorat Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung pada 2011. 

Ringkasan Berita:
  • Ahli botani dari Oxford University, Chris Thorogood bersama timnya, termasuk aktivis peduli lingkungan asal Bengkulu, Septian Andriki, menemukan Rafflesia hasseltii mekar di tengah malam.
  • Chris mengabadikan momen pertemuannya dengan Rafflesia hasseltii dalam sebuah unggahan di akun media sosial X (dulu Twitter), @thorogoodchris1, Rabu (19/11/2025).
  • Simak fakta unik tentang bunga yang akhirnya ditemukan Chris dan Septian setelah 13 tahun pencarian.

TRIBUNNEWS.COM - Jauh di jantung pedalaman hutan di Sumatera, seorang ahli botani dari Oxford University, Chris Thorogood, merasa menjadi satu dari segelintir manusia yang begitu beruntung.

Sebuah pertemuan yang mengubah hidupnya baru saja terjadi seusai perjalanan menjelajahi hutan, siang dan malam.

Tengah malam itu, setelah pencarian sekian lama, alam seolah mengizinkan Chris untuk bertemu salah satu spesies kembang cendawan raksasa khas Indonesia.

Rafflesia hasseltii.

Sebuah nama yang cantik, sesuai dengan penampakannya.

Chris mengabadikan momen pertemuannya dengan Rafflesia hasseltii dalam sebuah unggahan di akun media sosial X (dulu Twitter), @thorogoodchris1, Rabu (19/11/2025).

Tercatat dalam video singkat berdurasi 28 detik, Chris merekam momen magis ketika salah satu rekannya dibuat terisak haru kala mendapati momen bunga Rafflesia hasseltii mekar di tengah malam.

Sembari memegang ponsel dengan senter menyala, sang rekan terdengar berulang kali berucap "Allahuakbar," tenggelam dalam takjub akan bunga ciptaan Tuhan yang lebih sering dilihat harimau daripada manusia tersebut.

Chris pun terlihat menenangkan sang rekan yang begitu terharu dengan penemuan mereka.

"It's okay. We made, it!" Tidak apa-apa, akhirnya kita berhasil, begitu kata Chris kepada rekannya yang merupakan aktivis peduli lingkungan asal Bengkulu, bernama Septian Andriki, tersebut.

Rekaman video dengan tanda lokasi Koto Baru, Indonesia ini pun seolah tak lengkap tanpa takarir.

Baca juga: 5 Fakta Rumah Sakit Kardiologi Emirates-Indonesia: Inisiatif Jokowi, Kapasitas 130 Tempat Tidur

Chris menuliskan, pertemuan dengan Raflessia hasseltii yang hanya tumbuh di beberapa hutan hujan terpencil yang dijaga oleh harimau, adalah salah satu pertemuan yang mengubah hidup.

Terlebih kawasan hutan tersebut hanya bisa diakses dengan izin khusus dan baru disaksikan oleh segelintir manusia.

Dan momen penuh isak haru itulah yang terjadi kala Chris dan anggota timnya menemukan sang kembang, di sela-sela rimbunnya pepohonan dan rumput yang menyelimuti alas hutan.

A life-changing encounter in Sumatra: Rafflesia hasseltii grows in just a few remote, tiger-patrolled rainforests, accessible only under permit and seen by few. We trekked day and night to find it, and look what happened when we did:

