Kabar Artis

Diterpa Gosip Perselingkuhan dengan Davina Karamoy, Dito Ariotedjo Santai Hadapi Serbuan Netizen

Isu dugaan perselingkuhan Davina Karamoy dan eks Menpora Dito Ariotedjo memanas. Dito justru menegaskan tak akan mengunci kolom komentar IG-nya.

Penulis: Rinanda DwiYuliawati
Editor: Yurika NendriNovianingsih
Diterpa Gosip Perselingkuhan dengan Davina Karamoy, Dito Ariotedjo Santai Hadapi Serbuan Netizen
TRIBUNNEWS/Lendy Ramadhan
ISU DAVINA KARAMOY - Pemain Film 'Kuncen' Davina Karamoy usai podcast dalam program Si Paling Seleb di Studio Tribun Network, Jalan Palmerah Selatan, Jakarta Pusat, Senin (13/10/2025). Ramai digeruduk netizen imbas terseret isu perselingkuhan dengan Davina Karamoy, Dito Ariotedjo bantah akan tutup kolom komentar IG. 

Ringkasan Berita:
  • Davina Karamoy terseret isu dugaan perselingkuhan dengan Dito Ariotedjo yang viral di media sosial.
  • Akun Instagram Dito dibanjiri komentar warganet usai rumor tersebut mencuat.
  • Dito Ariotedjo menegaskan tidak akan mengunci kolom komentar meski diterpa sorotan publik.

TRIBUNNEWS.COM - Nama aktris Davina Karamoy belakangan ramai diperbincangkan warganet setelah terseret isu dugaan perselingkuhan yang mengaitkannya dengan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo.

Gosip tersebut dengan cepat menyebar di media sosial dan memicu beragam spekulasi publik.

Isu perselingkuhan ini pertama kali mencuat di platform X.

Sejumlah unggahan warganet menyoroti kedekatan Davina Karamoy dan Dito Ariotedjo, bahkan disertai potongan video yang kemudian beredar luas dan viral.

Tak berhenti di situ, kabar tersebut semakin memanas setelah muncul klaim yang menyebut istri Dito, Niena Kirana Riskyana, telah mengajukan gugatan cerai.

Meski ramai dibicarakan, kebenaran rumor tersebut hingga kini belum dapat dipastikan.

Baik Davina Karamoy maupun Dito Ariotedjo belum memberikan klarifikasi resmi terkait isu perselingkuhan yang menyeret nama mereka. 

Dampak dari rumor tersebut pun langsung terasa di media sosial Dito Ariotedjo.

Akun Instagram miliknya, @ditoariotedjo, mendadak dibanjiri komentar warganet.

Banyak netizen menduga Dito akan mengambil langkah dengan mengunci kolom komentar Instagramnya setelah isu ini viral.

Salah satu komentar yang mencuri perhatian berbunyi, “Abis ini kolom komen dikunci hihi.

Baca juga: 3 Reaksi Davina Karamoy Dituduh Jadi Selingkuhan dan Banjir Hujatan, Siap Bawa ke Jalur Hukum

Namun, dugaan tersebut justru ditepis langsung oleh Dito Ariotedjo.

Alih-alih menghindar, ia memilih merespons komentar tersebut secara santai.

“hahahaa gak kok,” balas Dito, dikutip Tribunnews, Minggu (14/12/2025). 

Klarifikasi Davina Karamoy

Tak hanya Dito, media sosial pemeran Rani dalam film Ipar Adalah Maut tersebut juga digeruduk oleh warganet. 

Tags:
Davina Karamoy
Dito Ariotedjo
Kabar artis
perselingkuhan
