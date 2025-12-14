Kapan Film Danur: The Last Chapter Tayang? Dibintangi Prilly Latuconsina, Simak Sinopsisnya

Ringkasan Berita: Film Danur: The Last Chapter menjadi penutup sekuel Danur dan dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada 2026.

Prilly Latuconsina kembali memerankan Risa, karakter ikonik yang telah melekat padanya sejak film pertama, beradu akting dengan Zee Asadel sebagai adiknya, Riri.

Film ini mengisahkan Risa yang berusaha hidup normal setelah bertahun-tahun menjauh dari teman-teman hantunya, namun terpaksa kembali menghadapi dunia gaib untuk menyelamatkan adiknya dari kejadian aneh dan mengerikan.

TRIBUNNEWS.COM - Penggemar film horor Indonesia kembali dibuat penasaran dengan kehadiran film Danur: The Last Chapter.

Danur: The Last Chapter menjadi penutup dari film Danur yang telah sukses menarik jutaan penonton sejak film pertamanya dirilis.

MD Pictures secara resmi telah mengumumkan perilisan sekuel keempat, Danur: The Last Chapter.

Film ini diproduseri kembali oleh Manoj Punjabi dan disutradarai Awi Suryadi.

Lantas, kapan film Danur: The Last Chapter tayang dan seperti apa kisah yang akan disajikan?

Simak ulasan lengkapnya berikut ini.

Kapan Film Danur: The Last Chapter Tayang?

Danur: The Last Chapter dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia dan menjadi salah satu film horor yang paling dinantikan.

Film ini dipastikan akan tayang pada tahun 2026.

Namun, belum ada informasi resmi terkait tanggal pastinya.

Kepastian tahun rilis tersebut disampaikan bersamaan dengan peluncuran teaser trailer dan poster perdana yang menandai dimulainya fase promosi film.

Kembali Dibintangi Prilly Latuconsina

Aktris Prilly Latuconsina kembali memerankan Risa di film Danur: The Last Chapter, setelah lebih dari enam tahun vakum sejak film terakhirnya dirilis pada 2017.

Peran ini telah melekat kuat pada Prilly sejak film Danur: I Can See Ghosts pertama kali dirilis dan menjadi salah satu karakter ikonik dalam film horor Indonesia.

Diakui Prilly, ia tidak pernah sekali tergoda untuk mengambil proyek horor lainnya di luar Danur.

Ia bahkan mengaku ketika banyak tawaran dengan bayaran besar datang menghampiri, dirinya menjaga komitmen untuk setia main horor di universe Danur saja.