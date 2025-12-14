Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Seleb
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Film Bioskop

Kapan Film Danur: The Last Chapter Tayang? Dibintangi Prilly Latuconsina, Simak Sinopsisnya

Film Danur: The Last Chapter dibintangi Prilly Latuconsina menjadi penutup waralaba Danur dan dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada 2026.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Lanny Latifah
Editor: Yurika NendriNovianingsih
zoom-in Kapan Film Danur: The Last Chapter Tayang? Dibintangi Prilly Latuconsina, Simak Sinopsisnya
Tribunnews.com/Bayu Indra Permana
FILM DANUR - Cerita Prilly Latuconsina sempat tidak percaya diri ketika pertama kali main film karena dari pemain sinetron. Prilly Latuconsina di kawasan Setiabudi Jakarta Selatan, Rabu (10/12/2025). Film Danur: The Last Chapter dibintangi Prilly Latuconsina menjadi penutup waralaba Danur dan dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada 2026. 

Ringkasan Berita:
  • Film Danur: The Last Chapter menjadi penutup sekuel Danur dan dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada 2026.
  • Prilly Latuconsina kembali memerankan Risa, karakter ikonik yang telah melekat padanya sejak film pertama, beradu akting dengan Zee Asadel sebagai adiknya, Riri.
  • Film ini mengisahkan Risa yang berusaha hidup normal setelah bertahun-tahun menjauh dari teman-teman hantunya, namun terpaksa kembali menghadapi dunia gaib untuk menyelamatkan adiknya dari kejadian aneh dan mengerikan.

 

TRIBUNNEWS.COM - Penggemar film horor Indonesia kembali dibuat penasaran dengan kehadiran film Danur: The Last Chapter.

Danur: The Last Chapter menjadi penutup dari film Danur yang telah sukses menarik jutaan penonton sejak film pertamanya dirilis.

MD Pictures secara resmi telah mengumumkan perilisan sekuel keempat, Danur: The Last Chapter.

Film ini diproduseri kembali oleh Manoj Punjabi dan disutradarai Awi Suryadi.

Lantas, kapan film Danur: The Last Chapter tayang dan seperti apa kisah yang akan disajikan?

Rekomendasi Untuk Anda

Simak ulasan lengkapnya berikut ini.

Kapan Film Danur: The Last Chapter Tayang?

Danur: The Last Chapter dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia dan menjadi salah satu film horor yang paling dinantikan.

Film ini dipastikan akan tayang pada tahun 2026.

Namun, belum ada informasi resmi terkait tanggal pastinya.

Kepastian tahun rilis tersebut disampaikan bersamaan dengan peluncuran teaser trailer dan poster perdana yang menandai dimulainya fase promosi film. 

Baca juga: Prilly Latuconsina Ungkap Tak Percaya Diri Main Film Danur karena Stigma Artis Sinetron

Kembali Dibintangi Prilly Latuconsina

Aktris Prilly Latuconsina kembali memerankan Risa di film Danur: The Last Chapter, setelah lebih dari enam tahun vakum sejak film terakhirnya dirilis pada 2017. 

Peran ini telah melekat kuat pada Prilly sejak film Danur: I Can See Ghosts pertama kali dirilis dan menjadi salah satu karakter ikonik dalam film horor Indonesia.

Diakui Prilly, ia tidak pernah sekali tergoda untuk mengambil proyek horor lainnya di luar Danur.

Ia bahkan mengaku ketika banyak tawaran dengan bayaran besar datang menghampiri, dirinya menjaga komitmen untuk setia main horor di universe Danur saja.

Super Skor

Hasil Klasemen Futsal Putra SEA Games 2025: Indonesia Telan Kekalahan Pertama

Sport

Update Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Malam, Vietnam Panen Emas dan Dekati Indonesia

Sport

Sorotan Hasil BWF WTF 2025: Jagoan Thailand Ambyar, Taji Wakil Indonesia Belum Menyala

Halaman 1/2
12
Tags:
Danur: The Last Chapter
Prilly Latuconsina
film bioskop
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas