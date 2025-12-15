Kini Jadi Suami, Jonathan Alden Tak Batasi Karier Brisia Jodie, Singgung Rasa Percaya

Ringkasan Berita: Jonathan Alden tak membatasi Brisia Jodie dalam berkarier setelah menikah.

Alden dan Brisia semakin saling percaya.

Komunikasi jadi hal terpenting bagi Jodie dan Alden.

TRIBUNNEWS.COM - Chef Jonathan Alden menegaskan tak membatasi sang istri, penyanyi Brisia Jodie dalam berkarier setelah menikah.

Jonathan Alden dan Brisia Jodie telah menikah di Gereja Katedral, Jakarta pada 3 Desember 2025.

Meski sudah berstatus sebagai suami, namun Alden tak ingin membatasi Jodie dalam berkarier.

Jebolan MasterChef Indonesia season sembilan itu pilih memberikan kepercayaan pada sang istri.

“Nggak (membatasi) sih, kita justru udah saling percaya,” ungkap Alden, dikutip dari YouTube Insertlive, Minggu (14/12/2025).

Kini, kata Alden, ia dan pemilik nama lengkap Maria Brisia Jodie Maurinne itu saling mendukung dalam hal positif.

“Justru lebih saling support lagi dalam hal kerjaan, apapun itu, selama itu positif,” kata Alden.

Senada dengan Alden, Jodie juga membebaskan chef berusia 27 tahun itu dalam berkarier.

Terpenting, bagi keduanya adalah komunikasi.

“Selama positif, pokoknya semua sesuai persetujuan aja.”

“Kita bisa komunikasikan dulu pekerjaan seperti apa.”

“Kita udah lebih percaya banget,” ungkap Jodie.

Sementara, disinggung soal momongan, Jonathan Alden dan Brisia Jodie kompak tak menunda.

“Kalau di agama aku nggak boleh nunda, sedapatnya,” ujar Jodie.