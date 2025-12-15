Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Seleb
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Kabar Artis

Kini Jadi Suami, Jonathan Alden Tak Batasi Karier Brisia Jodie, Singgung Rasa Percaya

Jonathan Alden tak membatasi sang istri, Brisia Jodie dalam berkarier setelah menikah. Sebut selalu dukung dan percaya.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Yurika Nendri Novianingsih
Editor: Garudea Prabawati
zoom-in Kini Jadi Suami, Jonathan Alden Tak Batasi Karier Brisia Jodie, Singgung Rasa Percaya
Warta Kota/Arie
ALDEN DAN JODIE - Penyanyi Brisia Jodie dan Jonathan Alden ketika ditemui di Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (9/9/2024). Jonathan Alden tak membatasi sang istri, Brisia Jodie dalam berkarier setelah menikah. 

Ringkasan Berita:
  • Jonathan Alden tak membatasi Brisia Jodie dalam berkarier setelah menikah.
  • Alden dan Brisia semakin saling percaya.
  • Komunikasi jadi hal terpenting bagi Jodie dan Alden.

 

TRIBUNNEWS.COM - Chef Jonathan Alden menegaskan tak membatasi sang istri, penyanyi Brisia Jodie dalam berkarier setelah menikah.

Jonathan Alden dan Brisia Jodie telah menikah di Gereja Katedral, Jakarta pada 3 Desember 2025.

Meski sudah berstatus sebagai suami, namun Alden tak ingin membatasi Jodie dalam berkarier.

Jebolan MasterChef Indonesia season sembilan itu pilih memberikan kepercayaan pada sang istri.

“Nggak (membatasi) sih, kita justru udah saling percaya,” ungkap Alden, dikutip dari YouTube Insertlive, Minggu (14/12/2025).

Rekomendasi Untuk Anda

Kini, kata Alden, ia dan pemilik nama lengkap Maria Brisia Jodie Maurinne itu saling mendukung dalam hal positif. 

“Justru lebih saling support lagi dalam hal kerjaan, apapun itu, selama itu positif,” kata Alden.

Senada dengan Alden, Jodie juga membebaskan chef berusia 27 tahun itu dalam berkarier.

Terpenting, bagi keduanya adalah komunikasi.

“Selama positif, pokoknya semua sesuai persetujuan aja.”

“Kita bisa komunikasikan dulu pekerjaan seperti apa.”

Baca juga: Jonathan Alden Bebaskan Istri soal Momongan, Brisia Jodie: Anaknya Aku Pengin 6

“Kita udah lebih percaya banget,” ungkap Jodie.

Sementara, disinggung soal momongan, Jonathan Alden dan Brisia Jodie kompak tak menunda.

“Kalau di agama aku nggak boleh nunda, sedapatnya,” ujar Jodie.

Sport

Update Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Malam, Vietnam Panen Emas dan Dekati Indonesia

Sport

Sorotan Hasil BWF WTF 2025: Jagoan Thailand Ambyar, Taji Wakil Indonesia Belum Menyala

Super Skor

Jadwal Liga Arab Saudi Pekan 11: Cristiano Ronaldo Kembali Beraksi setelah Jeda Sebulan

Halaman 1/3
123
Tags:
Jonathan Alden
brisia jodie dilamar
Meaningful
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas