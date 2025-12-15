Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Seleb
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Kabar Artis

Kakak Mpok Alpa Sebut Sherly Sudah Pulang ke Rumah setelah 3 Hari Hilang, Terungkap Kondisinya

Kakak Mpok Alpa, yakni Mpok Banong menyebut Sherly sudah pulang ke rumah, terungkap kondisinya baik-baik saja.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Indah Aprilin Cahyani
Editor: Nuryanti
zoom-in Kakak Mpok Alpa Sebut Sherly Sudah Pulang ke Rumah setelah 3 Hari Hilang, Terungkap Kondisinya
Tribunnews.com/ Fauzi Alamsyah
ANAK MPOK ALPA - Putri sulung mendiang Mpok Alpa, Sherly hadir sebagai saksi dalam sidang permohonan perwalian anakdi Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Senin (22/9/2025). Sherly sudah pulang ke rumah setelah tiga hari menghilang. 

Ringkasan Berita:
  • Putri sulung Mpok Alpa, Sherly sempat menghilang selama tiga hari jelang sidang penetapan ahli waris.
  • Sherly kini sudah kembali pulang ke rumah dan dalam kondisi baik-baik saja.
  • Kakak Mpok Alpa, Mpok Banong menyebut Aji Darmaji juga minta maaf karena tak memberitahu terkait menghilangnya Sherly.

TRIBUNNEWS.COM - Putri sulung mendiang Mpok Alpa, Sherly, sempat dikabarkan menghilang selama tiga hari sebelum sidang penetapan ahli waris digelar. 

Kepergian Sherly pertama kali disadari oleh ayah sambungnya, Aji Darmaji alias Idung, yang mendapati remaja berusia belasan tahun itu tidak pulang sejak tiga hari lalu. 

Kini Sherly sudah kembali pulang ke rumah.

Hal ini diungkapkan oleh kakak Mpok Alpa, yakni Mpok Banong.

Mpok Banong memastikan bahwa saat ini kondisi Sherly baik-baik saja.

"Alhamdulillah Kak Sherly baik-baik aja terus Alhamdulillah udah di rumah," ucap Mpok Banong, dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Senin (15/12/2025).

Rekomendasi Untuk Anda

Dikatakan Mpok Banong, Sherly menginap di rumah temannya saat dikabarkan tiga hari menghilang.

Sherly juga meminta maaf pada Mpok Banong jika pergi tanpa pamit.

"Mpok cuma nanya. 'Halo kakak udah pulang ya? Kemarin ke mana sih Neng? Ya Allah ngawatirin ibu, ngomong kagak' gitu," kata Mpok Banong.

"'Iya bu di rumah teman' dia bilang tidur di rumah teman. 'Maaf kalau Sherly nggak ngasih tahu' karena dia lagi ada tugas kuliah apa gitu," sambungnya.

Baca juga: Kakak Mpok Alpa Kesal Aji Darmaji Tak Kabari Sherly Hilang 3 Hari, Justru Tahu dari Wartawan 

Bahkan, Mpok Banong menyebut Aji Darmaji sempat meminta maaf pada dirinya karena tidak memberitahu terkait menghilangnya Sherly.

"Bang Idung  waktu ke rumah yang semalam ada tahlilan minta maaf sama Mpok Banong karena enggak ngabarin gitu, mungkin apa dia takut sama Mpok Banong," terangnya.

Sidang penetapan ahli waris mendiang Mpok Alpa di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2025), terpaksa ditunda.

Penundaan ini terjadi karena salah satu pemohon, yaitu anak sulung Mpok Alpa, Sherly, mendadak menghilang selama tiga hari.

Kehadirannya dianggap krusial oleh majelis hakim untuk kelengkapan persidangan.

Metropolitan

Kronologi Anak Pengusaha Ditemukan Tewas di Rumah Mewah Cilegon, sang Ayah Terima Telepon Darurat

Nasional

Sosok Syafiuddin, Anggota DPR Dukung Presiden Prabowo Bentuk Satgas Rehabilitasi Bencana Sumatra

Nasional

Jadi Saksi, Jurnalis Ini Akui Liput Langsung Saat Hakim Perintahkan KPK Hadirkan Bobby Nasution

Halaman 1/2
12
Tags:
Mpok Alpa
Sherly
hilang
Mpok Banong
Aji Darmaji
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas