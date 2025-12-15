Kakak Mpok Alpa Sebut Sherly Sudah Pulang ke Rumah setelah 3 Hari Hilang, Terungkap Kondisinya

Ringkasan Berita: Putri sulung Mpok Alpa, Sherly sempat menghilang selama tiga hari jelang sidang penetapan ahli waris.

Sherly kini sudah kembali pulang ke rumah dan dalam kondisi baik-baik saja.

Kakak Mpok Alpa, Mpok Banong menyebut Aji Darmaji juga minta maaf karena tak memberitahu terkait menghilangnya Sherly.

TRIBUNNEWS.COM - Putri sulung mendiang Mpok Alpa, Sherly, sempat dikabarkan menghilang selama tiga hari sebelum sidang penetapan ahli waris digelar.

Kepergian Sherly pertama kali disadari oleh ayah sambungnya, Aji Darmaji alias Idung, yang mendapati remaja berusia belasan tahun itu tidak pulang sejak tiga hari lalu.

Kini Sherly sudah kembali pulang ke rumah.

Hal ini diungkapkan oleh kakak Mpok Alpa, yakni Mpok Banong.

Mpok Banong memastikan bahwa saat ini kondisi Sherly baik-baik saja.

"Alhamdulillah Kak Sherly baik-baik aja terus Alhamdulillah udah di rumah," ucap Mpok Banong, dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Senin (15/12/2025).

Dikatakan Mpok Banong, Sherly menginap di rumah temannya saat dikabarkan tiga hari menghilang.

Sherly juga meminta maaf pada Mpok Banong jika pergi tanpa pamit.

"Mpok cuma nanya. 'Halo kakak udah pulang ya? Kemarin ke mana sih Neng? Ya Allah ngawatirin ibu, ngomong kagak' gitu," kata Mpok Banong.

"'Iya bu di rumah teman' dia bilang tidur di rumah teman. 'Maaf kalau Sherly nggak ngasih tahu' karena dia lagi ada tugas kuliah apa gitu," sambungnya.

Bahkan, Mpok Banong menyebut Aji Darmaji sempat meminta maaf pada dirinya karena tidak memberitahu terkait menghilangnya Sherly.

"Bang Idung waktu ke rumah yang semalam ada tahlilan minta maaf sama Mpok Banong karena enggak ngabarin gitu, mungkin apa dia takut sama Mpok Banong," terangnya.

Sidang penetapan ahli waris mendiang Mpok Alpa di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2025), terpaksa ditunda.

Penundaan ini terjadi karena salah satu pemohon, yaitu anak sulung Mpok Alpa, Sherly, mendadak menghilang selama tiga hari.

Kehadirannya dianggap krusial oleh majelis hakim untuk kelengkapan persidangan.