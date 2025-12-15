Davina Karamoy Dituduh Jadi Selingkuhan Dito Ariotedjo, Razman Singgung Beban Hidup Para Artis

Ringkasan Berita: Artis Davina Karamoy dituduh menjadi selingkuhan mantan Menpora, Dito Ariotedjo.

Pengacara Razman Nasution menyinggung beban hidup para artis.

Razman mengungkap sulitnya sekarang kehidupan para artis dampak dari pandemi Covid-19.

TRIBUNNEWS.COM - Media sosial lagi-lagi dihebohkan dengan isu perselingkuhan yang menyeret nama artis Davina Karamoy dan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo.

Awalnya, isu perselingkuhan ini mencuat di platform X.

Sejumlah unggahan warganet menyoroti kedekatan Davina Karamoy dan Dito Ariotedjo, bahkan disertai potongan video yang kemudian beredar luas dan viral.

Tak berhenti di situ, kabar tersebut semakin memanas setelah muncul klaim yang menyebut istri Dito, Niena Kirana Riskyana, telah mengajukan gugatan cerai.

Meski ramai dibicarakan, kebenaran rumor tersebut hingga kini belum dapat dipastikan.

Isu dugaan perselingkuhan antara Davina Karamoy dan Dito Ariotedjo turut mendapat sorotan pengacara Razman Arif Nasution.

Razman pun menyinggung beban hidup yang begitu berat dirasakan oleh para artis.

Hal ini dampak dari pandemi Covid-19 terhadap perekonomian masyarakat.

"Saya kira ini sebuah cerminan bahwa banyak para oknum artis yang mungkin ya melihat beban hidup itu sudah begitu besar," kata Razman, dikutip dari YouTube Cumicumi, Senin (15/12/2025).

"Apalagi efek-efek dari Covid itu baru dirasakan dua tahun terakhir," sambungnya.

Lebih lanjut, pengacara berusia 55 tahun ini juga mengungkap pendapatan masyarakat menurun karena dampak pandemi Covid-19.

Baca juga: Diterpa Gosip Selingkuh dengan Dito Ariotedjo, Pengakuan Davina Karamoy soal Pesan Ayah Tuai Sorotan

Ia menyebutkan pusat-pusat perbelanjaan kini sepi pembeli.

"Coba anda perhatiin, jangankan di mall-mall biasa ya, seperti saya lihat di Cempaka Putih, saya lihat di ITC, Kuningan ya. Kemudian di Roxi, kemudian di Mangga Besar," ujar Razman.

"Saya melihat bahwa memang pendapatan masyarakat menurun ditambah lagi oleh kebijakan Pak Prabowo yang menghemat semua anggaran."

"Nah, jadi pendapatan artis ini kan dari entertain dan kalau kegiatan entertain-nya berperang maka dia tidak ada pendapatan."