Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Seleb
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Kabar Artis

Davina Karamoy Dituduh Jadi Selingkuhan Dito Ariotedjo, Razman Singgung Beban Hidup Para Artis

Davina Karamoy dituduh menjadi selingkuhan mantan Menpora Dito Ariotedjo, pengacara Razman Nasution menyinggung beban hidup yang dihadapi para artis.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Indah Aprilin Cahyani
Editor: Facundo Chrysnha Pradipha
zoom-in Davina Karamoy Dituduh Jadi Selingkuhan Dito Ariotedjo, Razman Singgung Beban Hidup Para Artis
Tribunnews.com/ Bayu Indra Permana
ISU DAVINA KARAMOY - Davina Karamoy ketika ditemui di kawasan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Selasa (23/4/2024). Isu perselingkuhan antara Davina Karamoy dan Dito Ariotedjo mendapat sorotan pengacara Razman Arif Nasution. 

Ringkasan Berita:

TRIBUNNEWS.COM - Media sosial lagi-lagi dihebohkan dengan isu perselingkuhan yang menyeret nama artis Davina Karamoy dan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo.

Awalnya, isu perselingkuhan ini mencuat di platform X.

Sejumlah unggahan warganet menyoroti kedekatan Davina Karamoy dan Dito Ariotedjo, bahkan disertai potongan video yang kemudian beredar luas dan viral.

Tak berhenti di situ, kabar tersebut semakin memanas setelah muncul klaim yang menyebut istri Dito, Niena Kirana Riskyana, telah mengajukan gugatan cerai.

Meski ramai dibicarakan, kebenaran rumor tersebut hingga kini belum dapat dipastikan.

Isu dugaan perselingkuhan antara Davina Karamoy dan Dito Ariotedjo turut mendapat sorotan pengacara Razman Arif Nasution.

Rekomendasi Untuk Anda

Razman pun menyinggung beban hidup yang begitu berat dirasakan oleh para artis.

Hal ini dampak dari pandemi Covid-19 terhadap perekonomian masyarakat.

"Saya kira ini sebuah cerminan bahwa banyak para oknum artis yang mungkin ya melihat beban hidup itu sudah begitu besar," kata Razman, dikutip dari YouTube Cumicumi, Senin (15/12/2025).

"Apalagi efek-efek dari Covid itu baru dirasakan dua tahun terakhir," sambungnya.

Lebih lanjut, pengacara berusia 55 tahun ini juga mengungkap pendapatan masyarakat menurun karena dampak pandemi Covid-19.

Baca juga: Diterpa Gosip Selingkuh dengan Dito Ariotedjo, Pengakuan Davina Karamoy soal Pesan Ayah Tuai Sorotan

Ia menyebutkan pusat-pusat perbelanjaan kini sepi pembeli.

"Coba anda perhatiin, jangankan di mall-mall biasa ya, seperti saya lihat di Cempaka Putih, saya lihat di ITC, Kuningan ya. Kemudian di Roxi, kemudian di Mangga Besar," ujar Razman.

"Saya melihat bahwa memang pendapatan masyarakat menurun ditambah lagi oleh kebijakan Pak Prabowo yang menghemat semua anggaran."

"Nah, jadi pendapatan artis ini kan dari entertain dan kalau kegiatan entertain-nya berperang maka dia tidak ada pendapatan."

Internasional

Viral Suami di Jepang Punya 520 Selingkuhan, sang Istri Justru Menjadikannya Inspirasi Membuat Komik

Metropolitan

Kronologi Anak Pengusaha Ditemukan Tewas di Rumah Mewah Cilegon, sang Ayah Terima Telepon Darurat

Nasional

Sosok Syafiuddin, Anggota DPR Dukung Presiden Prabowo Bentuk Satgas Rehabilitasi Bencana Sumatra

Halaman 1/3
123
Tags:
Davina Karamoy
selingkuhan
Dito Ariotedjo
Menpora
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas