Perceraian Artis

Kuasa Hukum Sebut Raisa Belum Tahu Perceraian dengan Hamish Daud akan Diputus Hari Ini

Perceraian Raisa Andriana dan Hamish Daud akan segera diputus Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Senin (15/12/2025).

Penulis: Indah Aprilin Cahyani
Editor: Ayu Miftakhul Husna
zoom-in Kuasa Hukum Sebut Raisa Belum Tahu Perceraian dengan Hamish Daud akan Diputus Hari Ini
Tribunnews/Tribunnews/Jeprima
PERCERAIAN RAISA HAMISH - Penyanyi Raisa Andriana berpose saat menghadiri peluncuran Kedai Nescafe di Sarinah, Jakarta Pusat, Kamis (14/8/2025). Raisa dan Hamish Daud segera diputus bercerai. 

Ringkasan Berita:
  • Perceraian Raisa dan Hamish Daud segera diputus pada hari ini, Senin (15/12/2025).
  • Putusan cerai Raisa dan Hamish Daud akan diunggah melalui sistem e-court.
  • Raisa belum tahu jika perceraiannya dengan Hamish diputus hari ini.

TRIBUNNEWS.COM - Perceraian Raisa Andriana dan Hamish Daud akan segera diputus Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Gugatan cerai dilakukan Raisa pada Oktober 2025 lalu, dan segera di putus cerai pada hari ini, Senin (15/12/2025).

Sidang perceraian keduanya kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Senin (15/12/2025) dengan agenda pembuktian.

Dalam sidang cerai ini, Raisa tidak hadir secara langsung dan hanya diwakili oleh kuasa hukumnya, Putra Lubis.

Sementara pihak Hamish Daud absen di sidang perceraiannya.

Jalannya persidangan pun dipercepat, Putra Lubis mengonfirmasi bahwa putusan cerai Raisa dan Hamish akan diunggah melalui sistem e-court.

"Kami diberikan kesempatan untuk bukti tambahan, terus tadi sudah kami sampaikan bukti tambahannya, ada juga kesimpulan," kata Putra, dikutip dari YouTube Grid ID, Senin (15/12/2025).

"Nanti kalau soal putusannya rencananya diupload."

"InsyaAllah hari ini, nanti putusannya itu diupload karena kita mengajukannya melalui e-court," tuturnya.

Putra juga mengatakan perceraian Raisa dan Hamish akan diputus verstek.

"Ya kalau tergugat tidak hadir nanti putusannya verstek," ungkapnya.

Baca juga: Raisa Mantap Berpisah, Tuntut Hak Asuh Anak Semata Wayang dari Hamish Daud

Meski begitu, Putra Lubis menyebut pelantun lagu Kali Kedua itu belum tahu perceraian dengan Hamish Daud segera diputus. 

"Belum nih, malah teman-teman duluan yang tahu," jelas Putra.

"Maksudnya nanti kita baru update ke beliau," tambahnya.

Raisa dan Hamish Daud Buka Suara soal Perceraiannya

Raisa dan Hamish Daud sebelumnya buka suara soal perceraian mereka.

Halaman 1/3
123
Tags:
Perceraian Artis
Meaningful
kuasa hukum
Raisa
Hamish Daud
Tribunnews
