Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Seleb
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Drama korea

5 Rekomendasi Drama Korea Romantis 2025, ada When Life Gives You Tangerines hingga Potato Lab

Kisah cinta manis dan hangat siap menemani libur akhir tahun. Ini 5 drama Korea romantis 2025 yang wajib masuk daftar tontonan.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Rinanda DwiYuliawati
Editor: Ayu Miftakhul Husna
zoom-in 5 Rekomendasi Drama Korea Romantis 2025, ada When Life Gives You Tangerines hingga Potato Lab
Istimewa Netflix
DRAMA KOREA NETFLIX - Cuplikan adegan drama korea Dynamite Kiss diunduh dari rilis Netflix Rabu (5/11/2025). Wajib masuk watchlist! ini 5 Drakor romantis 2025 penuh kisah manis. 

TRIBUNNEWS.COM - Industri hiburan Korea Selatan seolah tak pernah kehabisan ide untuk memanjakan penonton.

Beragam drama dengan cerita segar terus bermunculan, termasuk genre romantis yang selalu punya tempat tersendiri di hati pencinta drakor.

Drama Korea bergenre romantis dikenal mampu menghadirkan kisah cinta manis yang bikin penonton terbawa perasaan.

Alur cerita yang hangat dan penuh emosi membuat drakor romantis cocok dijadikan teman setia menghabiskan waktu libur akhir tahun.

Mengutip MyListDrama, berikut ini Tribunnews rangkum lima drama Korea romantis terbaru tahun 2025 yang siap menemani momen santai warganet: 

1. When Life Gives You Tangerines

Drama yang satu ini langsung mencuri perhatian dan meraih rating tinggi sejak penayangan perdananya.

Rekomendasi Untuk Anda

Dibintangi sederet nama besar seperti IU, Park Bo Gum, hingga Kim Seon Ho, drama ini mulai tayang di Netflix sejak 7 Maret 2025 dengan 16 episode.

Ceritanya mengikuti romansa Aesun dan Gwansik yang tumbuh perlahan di Pulau Jeju. Gwansik yang kalem dan pekerja keras harus menghadapi Aesun yang blak-blakan.

Kisah cinta mereka yang hangat bahkan melintasi zaman—bikin penonton ikut terhanyut.

2. Melo Movie

Baca juga: 5 Rekomendasi Drama Korea Thriller Rating Tinggi, Ada The Manipulated hingga Dear X

Buat kamu yang suka drama bernuansa mellow dan penuh kehangatan, Melo Movie wajib masuk watchlist.

Dibintangi Choi Woo Sik dan Park Bo Young, drama ini rilis 14 Februari 2025 di Netflix dengan total 10 episode.

Mengisahkan tentang mimpi dan cinta empat pemuda di industri perfilman, hubungan Ko Gyeom dan Mu Bee berkembang tak stabil karena tekanan dari sekitar.

Chemistry keduanya sukses bikin penonton ikut terseret emosi. 

Sport

Update Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Malam, Vietnam Panen Emas dan Dekati Indonesia

Nasional

Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih Pasca-Banjir Bandang, Gus Ipul: Kita Bisa Atasi ya, Pak Mualem

Sport

Sorotan Hasil BWF WTF 2025: Jagoan Thailand Ambyar, Taji Wakil Indonesia Belum Menyala

Halaman 1/2
12
Tags:
drama Korea
Drakor
When Life Gives You Tangerines
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas