5 Rekomendasi Drama Korea Romantis 2025, ada When Life Gives You Tangerines hingga Potato Lab

TRIBUNNEWS.COM - Industri hiburan Korea Selatan seolah tak pernah kehabisan ide untuk memanjakan penonton.

Beragam drama dengan cerita segar terus bermunculan, termasuk genre romantis yang selalu punya tempat tersendiri di hati pencinta drakor.

Drama Korea bergenre romantis dikenal mampu menghadirkan kisah cinta manis yang bikin penonton terbawa perasaan.

Alur cerita yang hangat dan penuh emosi membuat drakor romantis cocok dijadikan teman setia menghabiskan waktu libur akhir tahun.

Mengutip MyListDrama, berikut ini Tribunnews rangkum lima drama Korea romantis terbaru tahun 2025 yang siap menemani momen santai warganet:

1. When Life Gives You Tangerines

Drama yang satu ini langsung mencuri perhatian dan meraih rating tinggi sejak penayangan perdananya.

Dibintangi sederet nama besar seperti IU, Park Bo Gum, hingga Kim Seon Ho, drama ini mulai tayang di Netflix sejak 7 Maret 2025 dengan 16 episode.

Ceritanya mengikuti romansa Aesun dan Gwansik yang tumbuh perlahan di Pulau Jeju. Gwansik yang kalem dan pekerja keras harus menghadapi Aesun yang blak-blakan.

Kisah cinta mereka yang hangat bahkan melintasi zaman—bikin penonton ikut terhanyut.

2. Melo Movie

Buat kamu yang suka drama bernuansa mellow dan penuh kehangatan, Melo Movie wajib masuk watchlist.

Dibintangi Choi Woo Sik dan Park Bo Young, drama ini rilis 14 Februari 2025 di Netflix dengan total 10 episode.

Mengisahkan tentang mimpi dan cinta empat pemuda di industri perfilman, hubungan Ko Gyeom dan Mu Bee berkembang tak stabil karena tekanan dari sekitar.

Chemistry keduanya sukses bikin penonton ikut terseret emosi.