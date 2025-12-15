Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Kabar Artis
Kabar Artis

Pengakuan Davina Karamoy Takut Pacari Pria Ganteng, Akui Punya Pacar Belum Jadi Prioritas

Davina Karamoy mengaku takut punya pacar pria ganteng, dalam pengakuan lawasnya sang artis juga merasa punya kekasih belum jadi prioritas.

Penulis: Ayu Miftakhul
Editor: Yurika NendriNovianingsih
Tribunnews.com/ Bayu Indra Permana
DAVINA KARAMOY - Davina Karamoy ditemui di kawasan Senayan Jakarta Pusat, Senin (23/6/2025). Kini pernyataan lawas Davina soal takut pacari pria tampan viral di tengah isu perselingkuhan. 

Ringkasan Berita:
  • Video lawas pengakuan aktris Davina Karamoy soal pacar idaman.
  • Davina mengaku takut pacaran dengan lelaki tampan karena sebuah alasan.
  • Hingga kini prioritasnya bukan untuk mencari pacar tapi berkarier.

 

TRIBUNNEWS.COM - Pengakuan lawas aktris Davina Karamoy soal kehidupan pribadinya kini mendadak viral.

Seiring dengan nama Davina Karamoy kini tengah menjadi perbincangan setelah terseret dugaan isu perselingkuhan dengan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo.

Rumor itu awalnya mencuat di sosial media X, hingga istri Dito Ariotedjo, Niena Kirana sempat membagikan unggahan saat Davina tengah olahraga di gym milik Kemenpora lewat Instagram pribadinya. Postingan itu langsung mendulang spekulasi dari warganet.

Di tengah tudingan perselingkuhan yang kini mencuat, pengakuan lawas Davina soal pria idaman kembali viral.

Mengutip siniar YouTube Comic 8 Revolution pada 23 September 2025, Davina mengaku kepada Ivan Gunawan selaku host, bahwa dirinya takut punya pacar tampan.

Terlebih pria tersebut tidak hanya tampan tapi juga diidam-idamkan oleh banyak wanita.

Karena bagi artis 23 tahun ini, hal itu menimbulkan kekhawatiran tersendiri baginya.

"Jujur, aku sebenernya agak takut sama cowok ganteng. Cowok ganteng yang diidam-idamkan ya."

"Tetep ada khawatir, karena kita di dunia entertain. Sering tahu cowok ganteng agak gimana," jelas Davina, dikutip Tribunnews Senin (15/12/2025).

Lanjut, Ivan memberikan Davina dua pilihan terkait kriteria pria idamannya.

"Mending cowok ganteng tapi miskin atau cowok jelek tapi humoris?" tanya Ivan.

Baca juga: Isu Selingkuh Davina Karamoy dengan Dito Ariotedjo Melebar, Purbasari Didesak Ganti Brand Ambassador

Dengan tegas, wanita lulusan SMA Negeri 5 Depok ini, memilih punya pria yang tak perlu tanpan asal humoris.

"Yang kedua, humoris," jawab Davina.

Wanita yang mengawali karier sebagai bintang iklan sejak duduk di bangku SMP ini, kini belum ingin berfokus dengan kehidupan percintaannya.

