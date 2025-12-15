Romantisme Cinta Ridwan Kamil, Dulu Pesona Atalia Praratya Bikin Jatuh Hati, Kini Digugat Cerai

Ringkasan Berita: Gugatan cerai diajukan Atalia Praratya pada Ridwan Kamil.

Sebelum badai datang, Ridwan Kamil dan Atalia Praratya terkenal dengan romantisme mereka.

Begini perjalanan cinta keduanya.

TRIBUNNEWS.COM - Atalia Praratya, istri mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menggugat cerai.

Sebelum muncul prahara hingga gugatan cerai di Pengadilan Agama (PA) Bandung diketahui publik, kehidupan rumah tangga Ridwan Kamil dan Atalia Praratya penuh romantisme.

Ini perjalanan cinta Atalia Praratya dan Ridwan Kamil.

Pertemuan Manis di Bandung, Pesona Atalia Praratya Bikin Kang Emil Jatuh Cinta

Perjalanan cinta Kang Emil (sapaan akrab Ridwan Kmail) dan Atalia Praratya sering menjadi sorotan.

Kisah cinta Ridwan Kamil dan Atalia Praratya dimulai dari pertemuan manis di Bandung.

Melansir arsip Tribunnews, keduanya bertemu di tahun 1994 di Bandung, Jawa Barat dalam sebuah pameran.

Ridwan Kamil mengaku ia jatuh cinta pada pandangan pertama dengan sang istri.

"Saya harus jujur ya, cinta pada pandangan pertama. Jadi dulu ceritanya, saya datang ke sebuah acara, selesai acara saya mau pulang naik taksi, baru mau ngangkat tangan berhentiin taksi, kebelet," ujar Kang Emil.

Kang Emil melanjutkan ceritanya jika dari sanalah pertemuannya dengan Atalia bermula.

"Akhirnya saya balik lagi ke toilet, balik dari toilet saya ketemu perempuan, setelah itu minta nomor telepon, singkat cerita jadian. Jadi kalau saya nggak kebelet saya nggak ketemu," lanjutnya lagi.



Perjuangan Mendapatkan Atalia

Kalahkan 42 Pria Lain yang Sama-sama Ingin Rebut Hati Atalia Praratya, Ridwan Kamil Jemawa Sukses Pikat Hati sang Wanita Pujaan, sang Gubernur Jawa Barat: Saya yang Berhasil Membawa ke KUA! (Instagram @ridwankamil)

Perjuangan Ridwan Kamil mendapatkan Atalia Praratya berbuah manis.

Usai perkenalan ini berkembang menjadi hubungan yang penuh perjuangan.

Ridwan Kamil berjuang untuk mendekati Atalia.