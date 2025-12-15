Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Seleb
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Ridwan Kamil dan Kehidupan Pribadinya

Atalia Praratya Gugat Cerai Ridwan Kamil, Zara Pilih Deactive Instagram

Atalia Praratya dikabarkan telah melayangkan gugatan cerai pada mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Sang putri, Zara pilih deactive Instagram.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Siti Nurjannah Wulandari
Editor: Yurika NendriNovianingsih
zoom-in Atalia Praratya Gugat Cerai Ridwan Kamil, Zara Pilih Deactive Instagram
Tribunnews/Rahmat Fajar Nugraha
RIDWAN ATALIA CERAI - Calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil (RK) mengatakan Pilkada Jakarta 2024. Atalia Praratya dikabarkan telah melayangkan gugatan cerai pada mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. sang putri, Zara pilih deactive IG 

Ringkasan Berita:
  • Atalia Praratya dikabarkan menggugat cerai Riddwan Kamil
  • Kabar tersebut dibenarkan pihak Pengadilan Agama Bandung
  • Reaksi Zara kini diduga memilih deactive Instagram

TRIBUNNEWS.COM - Atalia Praratya dikabarkan telah melayangkan gugatan cerai pada mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

Kabar itu dibenarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung, Dede Supriadi.

“Informasinya benar, perkara tersebut sudah masuk dan akan mulai disidangkan minggu ini,” ujar Dede pada hari Senin (15/12/2025) dikutip dari TribunJabar.id.

Dede Supriadi menyatakan belum bisa mengungkap detail materi gugatan maupun nomor perkara yang didaftarkan.

“Nomor perkaranya saya lupa, namun yang jelas gugatan sudah didaftarkan dan sidang perdana diagendakan dalam waktu dekat,” ujar Dede.

Setelah kabar gugatan cerai tersebut, kini putri tunggal Ridwan Kamil dan Atalia 'menghilang'.

Rekomendasi Untuk Anda

Camillia Laetitia Azzahra memilih menonaktfikan sementara atau deactive akun Instagram. 

Menurut penelusuran Tribunnews, akun @camilliazr sudah tak bisa ditemukan.

Muncul notifikasi 'Profile tidak tersedia'

'Tautan mungkin rusak, atau profil mungkin sudah dihapus'.

Baca juga: Atalia Praratya Gugat Cerai Ridwan Kamil, Segini Harta Kekayaannya Jadi Anggota DPR RI

Pemberitahuan tersebut kerap muncul jika akun deactive atau dihapus oleh pemilik.

Berbeda dengan sang putri, Atalia memilih tetap melanjutkan aktivitasnya sebagai Anggota Dewan.

Namun akun Instagram @ataliapr kini digeruduk warganet.

Tak sedikit yang memberi ucapan doa dan semangat bagi Anggota DPR RI tersebut.

Hubungan Ridwan Kamil dan Atalia awalnya hangat bahkan kerap memamerkan romantisme ke publik.

Sport

Update Klasemen Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Sore: Indonesia Sabet 72 Emas

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Duel 83 Menit Bikin Rekor Fajar/Fikri Dinodai oleh Aaron/Soh

Sport

Sorotan Hasil BWF WTF 2025: Jagoan Thailand Ambyar, Taji Wakil Indonesia Belum Menyala

Halaman 1/3
123
Tags:
Atalia Praratya
Ridwan Kamil
Camillia Laetitia Azzahra
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas