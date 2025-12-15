Atalia Praratya Gugat Cerai Ridwan Kamil, Zara Pilih Deactive Instagram

Ringkasan Berita: Atalia Praratya dikabarkan menggugat cerai Riddwan Kamil

Kabar tersebut dibenarkan pihak Pengadilan Agama Bandung

Reaksi Zara kini diduga memilih deactive Instagram

TRIBUNNEWS.COM - Atalia Praratya dikabarkan telah melayangkan gugatan cerai pada mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

Kabar itu dibenarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung, Dede Supriadi.

“Informasinya benar, perkara tersebut sudah masuk dan akan mulai disidangkan minggu ini,” ujar Dede pada hari Senin (15/12/2025) dikutip dari TribunJabar.id.

Dede Supriadi menyatakan belum bisa mengungkap detail materi gugatan maupun nomor perkara yang didaftarkan.

“Nomor perkaranya saya lupa, namun yang jelas gugatan sudah didaftarkan dan sidang perdana diagendakan dalam waktu dekat,” ujar Dede.

Setelah kabar gugatan cerai tersebut, kini putri tunggal Ridwan Kamil dan Atalia 'menghilang'.

Camillia Laetitia Azzahra memilih menonaktfikan sementara atau deactive akun Instagram.

Menurut penelusuran Tribunnews, akun @camilliazr sudah tak bisa ditemukan.

Muncul notifikasi 'Profile tidak tersedia'

'Tautan mungkin rusak, atau profil mungkin sudah dihapus'.

Pemberitahuan tersebut kerap muncul jika akun deactive atau dihapus oleh pemilik.

Berbeda dengan sang putri, Atalia memilih tetap melanjutkan aktivitasnya sebagai Anggota Dewan.

Namun akun Instagram @ataliapr kini digeruduk warganet.

Tak sedikit yang memberi ucapan doa dan semangat bagi Anggota DPR RI tersebut.

Hubungan Ridwan Kamil dan Atalia awalnya hangat bahkan kerap memamerkan romantisme ke publik.