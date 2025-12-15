'Janur Ireng' Debut Tora Sudiro Main Film Horor, Akui Ketagihan

Ringkasan Berita: Selama 20 tahun kariernya di seni peran, baru sekali ini Tora Sudiro membintangi film horor. Judulnya "Janur Ireng"

Film Janur Ireng adalah prequel dari film Sewu Dino yang kembali menampilkan Giselma Firmansyah, Givina Lukita, Rio Dewanto dan Marthino Lio.

Membintangi film horor bagi Tora adalah pengalaman baru yang menyenangkan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aktor Tora Sudiro sudah 20 tahun lebih berkarir di industri film. Kendati demikian, ia menjalani debutnya main film horor berjudul 'Janur Ireng'.

Perjalanan karier Tora Sudiro di layar lebar dimulai pada awal 2000-an. Kala itu, ia membintangi film Tragedi (2001).

Namanya mulai benar-benar dikenal publik lewat peran Sakti di film Arisan! (2003), yang menjadi tonggak penting dan melekat kuat dalam citra Tora.

Popularitasnya kian menanjak lewat film-film seperti Banyu Biru dan Janji Joni (2005).

Hingga akhirnya menunjukkan fleksibilitas aktingnya di komedi dalam film petualangan Ekspedisi Madewa (2006) dan deretan film sukses pada 2007–2008, termasuk Nagabonar Jadi 2 sebagai Bonaga dan Laskar Pelangi (2008) yang menjadi salah satu film Indonesia paling fenomenal.

Memasuki 2010-an, Tora semakin produktif dan konsisten hadir di film-film komersial maupun drama, di antaranya Arisan! 2 (2011) hingga Get M4rried dan Slank Nggak Ada Matinya (2013).

Ia kemudian memasuki fase puncak popularitas baru lewat film komedi yang memecahkan rekor penonton, Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss! Part 1 (2016), disusul Cek Toko Sebelah (2016) yang memperlihatkan sisi emosionalnya dan mendapat apresiasi luas.

Kesuksesan tersebut berlanjut dengan Warkop DKI Reborn Part 2 (2017) serta film-film ikonis lain seperti Benyamin Biang Kerok (2018).

Pada dekade 2020-an, Tora tak hanya tampil sebagai aktor, tetapi juga mulai mengeksplorasi peran di balik layar dengan menyutradarai Ghostbuser: Misteri Desa Penari (2021).

Ia tetap konsisten membintangi film-film besar seperti Miracle in Cell No. 7 (2022) yang menyentuh emosi penonton luas, berlanjut ke Hello Ghost (2023) dan Kang Mak from Pee Mak (2024).

Memasuki 2025, Tora kembali memperluas spektrum kariernya dengan tampil di sejumlah film, termasuk debutnya di genre horor lewat Janur Ireng sebagai Arjo Kuncoro.

Ia merasakan pengalaman baru yang begitu membekas sepanjang kariernya karena pertama kalinya, Tora terjun ke film horor lewat Janur Ireng, dan pengalaman tersebut justru membuatnya ketagihan.

Dalam film ini, Tora memerankan karakter Arjo Kuncoro, sosok yang membawanya keluar dari zona nyaman yang selama ini lekat dengan citra komedi.

Tora mengaku sangat menikmati proses syuting film horor pertamanya itu yang diakui membuatnya bahagia.