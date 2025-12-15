Pengalaman Pertama Rossa Jadi Pengisi Suara di Pameran Seni Bertema Lingkungan

Ringkasan Berita: Penyanyi Rossa terlibat proyek film animasi Pipilaka

Di proyek tersebut ia bertugas sebagai pengisi suara karakter

mengisi suara untuk film animasi menurut Rossa berbeda dengan bernyanyi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyanyi Rossa untuk kali pertama terlibat sebagai pengisi suara karakter di video animasi Pipilaka.

Video ini ditampilkan di salah satu instalasi pameran seni bertema kepedulian lingkungan.

"Ini baru kali ini, kan aku dikasih skrip aku aja ngerekamnya di rumah sama kru aku, sama tim aku," kata Rossa di Gedung Sarinah, Jakarta Pusat, Senin (15/12/2025).

Ia juga merasakan sensasi berbeda saat mengisi suara dibandingkan ketika bernyanyi.

Menurutnya, proses ini menuntut penyesuaian karena bukan merupakan hal yang biasa dia lakukan, sehingga membutuhkan beberapa kali pengulangan rekaman.

"Seru ini. Kalau nyanyi kan udah biasa ya aku, jadi kalau ini kayak seru banget aja gitu. Kayak ngomong," ujarnya.

Keterlibatannya dalam pameran instalasi seni ini pun menjadi pengalaman baru bagi Rossa.

Rossa mengungkapkan, pengalaman tersebut membuatnya sangat antusias karena dapat turut menyuarakan isu lingkungan yang dikemas sebagai sarana edukasi bagi anak-anak dengan cara yang menyenangkan.

Ia mengaku tertarik dengan konsep pameran yang memadukan seni, teknologi, musik, serta pesan ajakan untuk menjaga lingkungan dengan pendekatan yang modern.

Berangkat dari filosofi Pipilaka yang berarti semut, Rossa menilai kolaborasi ini mencerminkan semangat gotong royong.

Menurutnya, meski kontribusi yang diberikan terlihat kecil, dampaknya bisa menjadi besar apabila dilakukan bersama-sama.

"Aku senang banget ya, maksudnya sebisa mungkin apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain dan membuat diri kita bermanfaat, kita harus manfaatkan. Karena hidup itu sangat singkat," jelas Rossa.

Terlebih keterlibatannya tersebut, Diva Indonesia ini pun tak dibayar.

"Kita enggak ada yang dibayar loh, sama sekali. Jadi ini bener-bener kayak bergotong royong," ujar Rossa.