Ridwan Kamil Digugat Cerai Atalia Praratya, Kuasa Hukum: Cobaan Berat

Ringkasan Berita: Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil digugat cerai istrinya, Atalia Praratya.

Kuasa Hukum Ridwan Kamil yang menangani kasus Lisa Mariana, beri respons.

Sang kuasa hukum mengaku prihatin hingga sebut Ridwan Kamil sudah tunjuk pengacara lain untuk mengawal perceraian.

TRIBUNNEWS.COM - Kabar mengejutkan datang dari rumah tangga mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dan Atalia Praratya.

Atalia Praratya dikabarkan telah mengajukan gugatan cerainya terhadap Ridwan Kamil di Pengadilan Agama (PA) Bandung.

Gugatan perceraian tersebut dibenarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung, Dede Supriadi.

Sidang perceraian keduanya pun akan digelar pada pekan ini.

"Benar, perkara gugatan cerai tersebut sudah masuk dan akan mulai disidangkan dalam waktu dekat.”

"Nomor perkaranya saya lupa, namun yang jelas gugatan sudah didaftarkan dan sidang perdana diagendakan dalam waktu dekat,” ungkap Dede, Senin (15/12/2025).

Rekomendasi Untuk Anda

Ramainya kabar tersebut juga sudah didengar oleh kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butarbutar.

Muslim merupakan pengacara yang menangani kasus Ridwan Kamil dengan mantan model majalah dewasa, Lisa Mariana.

Ia mengaku ikut prihatin dengan kabar perceraian kliennya.

Tak menampik banyak isu miring kasus dengan Lisa Mariana dikaitkan dengan retaknya rumah tangga Ridwan Kamil.

"Kita prihatin juga, ya selama ini tentu pemberitaan A B C dan segala macam toh akhirnya ada seperti ini," ujar Muslim, dikutip dari YouTube Intens Investigasi.

Baca juga: Atalia Praratya Gugat Cerai Ridwan Kamil, Zara Pilih Deactive Instagram

Muslim berharap Ridwan Kamil bisa melalui masalah ini dengan baik.

Dirinya menyadari bahwa perceraian ini merupakan cobaan yang berat di tengah proses hukum kasus Lisa yang masih berjalan.

"Mudah-mudahan bisa dilalui Pak Ridwan Kamil dengan baiklah."

"Kami tahu cobaan maha berat untuk Pak Ridwan Kamil," ucapnya.