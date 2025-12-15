Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Seleb
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Ridwan Kamil dan Kehidupan Pribadinya

Ridwan Kamil Digugat Cerai Atalia Praratya, Kuasa Hukum: Cobaan Berat

Kuasa hukum Ridwan Kamil beri respons soal kabar kliennya digugat cerai oleh istrinya, Atalia Praratya.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Ifan RiskyAnugera
Editor: Yurika NendriNovianingsih
zoom-in Ridwan Kamil Digugat Cerai Atalia Praratya, Kuasa Hukum: Cobaan Berat
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
PERCERAIAN RIDWAN KAMIL - Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis (28/8/2025). Kuasa hukum Ridwan Kamil beri respons soal kabar kliennya digugat cerai oleh istrinya, Atalia Praratya. 

Ringkasan Berita:
  • Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil digugat cerai istrinya, Atalia Praratya.
  • Kuasa Hukum Ridwan Kamil yang menangani kasus Lisa Mariana, beri respons.
  • Sang kuasa hukum mengaku prihatin hingga sebut Ridwan Kamil sudah tunjuk pengacara lain untuk mengawal perceraian.

TRIBUNNEWS.COM - Kabar mengejutkan datang dari rumah tangga mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dan Atalia Praratya.

Atalia Praratya dikabarkan telah mengajukan gugatan cerainya terhadap Ridwan Kamil di Pengadilan Agama (PA) Bandung.

Gugatan perceraian tersebut dibenarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung, Dede Supriadi.

Sidang perceraian keduanya pun akan digelar pada pekan ini.

"Benar, perkara gugatan cerai tersebut sudah masuk dan akan mulai disidangkan dalam waktu dekat.”

"Nomor perkaranya saya lupa, namun yang jelas gugatan sudah didaftarkan dan sidang perdana diagendakan dalam waktu dekat,” ungkap Dede, Senin (15/12/2025).

Rekomendasi Untuk Anda

Ramainya kabar tersebut juga sudah didengar oleh kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butarbutar.

Muslim merupakan pengacara yang menangani kasus Ridwan Kamil dengan mantan model majalah dewasa, Lisa Mariana.

Ia mengaku ikut prihatin dengan kabar perceraian kliennya.

Tak menampik banyak isu miring kasus dengan Lisa Mariana dikaitkan dengan retaknya rumah tangga Ridwan Kamil.

"Kita prihatin juga, ya selama ini tentu pemberitaan A B C dan segala macam toh akhirnya ada seperti ini," ujar Muslim, dikutip dari YouTube Intens Investigasi.

Baca juga: Atalia Praratya Gugat Cerai Ridwan Kamil, Zara Pilih Deactive Instagram

Muslim berharap Ridwan Kamil bisa melalui masalah ini dengan baik.

Dirinya menyadari bahwa perceraian ini merupakan cobaan yang berat di tengah proses hukum kasus Lisa yang masih berjalan.

"Mudah-mudahan bisa dilalui Pak Ridwan Kamil dengan baiklah."

"Kami tahu cobaan maha berat untuk Pak Ridwan Kamil," ucapnya.

Sport

Update Klasemen Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Sore: Indonesia Sabet 72 Emas

Sport

Update Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Malam, Vietnam Panen Emas dan Dekati Indonesia

Nasional

Kaleidoskop 2025: 10 Isu Perselingkuhan Paling Disorot, Jenderal Polri, Selebgram hingga Eks Menteri

Halaman 1/3
123
Tags:
Ridwan Kamil
Atalia Praratya
Ridwan Kamil dan Kehidupan Pribadinya
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas