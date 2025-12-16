Ari Lasso Klarifikasi Polemik Asmara dengan Dearly Djoshua dan Adetya, Sebut Tak Pantas Diumbar

Ringkasan Berita: Ari Lasso buka suara menanggapi isu hubungan asmaranya dengan Dearly Djoshuua dan dugaan keterlibatan Adetya.

Polemik bermula dari kabar putus cinta, ancaman, hingga rencana penyelesaian melalui jalur hukum.

Ari Lasso menunjuk kuasa hukum untuk meredam kegaduhan dan menyelesaikan masalah secara profesional.

TRIBUNNEWS.COM - Musisi Ari Lasso akhirnya angkat bicara di tengah polemik asmaranya yang ramai diperbincangkan publik.

Hubungan asmaranya dengan Dearly Djoshua mendadak menjadi sorotan setelah muncul isu orang ketiga yang diduga melibatkan seorang selebgram bernama Adetya.

Rumor tersebut kian memanas ketika Dearly disebut sempat mengakhiri hubungannya dengan Ari Lasso.

Situasi semakin rumit setelah beredar kabar bahwa Adetya menerima ancaman dari Dearly, imbas meladeni chat dari pelantun lagu Hampa tersebut.

Merasa tak terima, Adetya pun memilih membawa persoalan ini ke jalur hukum.

Enggan isu ini berkembang semakin simpang siur di media sosial dan menimbulkan kegaduhan berkepanjangan, Ari Lasso akhirnya menyampaikan klarifikasi resmi kepada publik.

Melalui pernyataan tertulisnya yang ia unggah di Instagramnya, @ari_lasso, pria berusia 52 tahun ini menegaskan bahwa polemik yang berkembang telah melebar ke berbagai arah dan dinilai tidak pantas.

Terlebih di tengah suasana duka yang sedang dirasakan masyarakat di Sumatra.

“Terkait polemik yang berkembang simpang siur di media sosial antara saya Ari Lasso, kekasih saya Dearly Djoshua dengan Saudari Ad. Di tengah suasana duka saudara-saudara kita di Sumatra, hal ini terasa tidak pantas,” tulis Ari Lasso, dikutip Tribunnews, Selasa (16/12/2025).

Ayah empat anak ini mengungkapkan, setelah melakukan diskusi singkat, dirinya memutuskan untuk menunjuk kuasa hukum guna menyikapi persoalan ini secara lebih terarah dan profesional.

“Untuk itu, setelah diskusi singkat, saya menunjuk kuasa hukum, sahabat lama saya di Gerindra, yaitu Saudara Hendarsam Marantoko dari HMP Law Firm,” lanjutnya.

Ari Lasso berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui jalur yang tepat dan tidak lagi menjadi konsumsi publik yang berujung pada kesalahpahaman.

“Untuk mengambil alih kegaduhan ini di jalur yang tepat seperti permintaan Saudari Ad, silakan kedua kuasa hukum berhubungan untuk berdiskusi,” tutupnya.

Ade Tya Berencana Bawa Dugaan Pengancaman ke Jalur Hukum

Pengusaha Ade Tya membawa kasus dugaan pengancaman yang dilakukan Dearly Djoshua ke Mabes Polri.

Ade Tya mengaku mendapat ancaman dari Dearly Djoshua saat tengah berbalas pesan dengan Ari Lasso.