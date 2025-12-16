Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Seleb
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Kabar Artis

Ari Lasso Klarifikasi Polemik Asmara dengan Dearly Djoshua dan Adetya, Sebut Tak Pantas Diumbar

Ari Lasso akhirnya angkat bicara soal polemik asmara dengan Dearly dan Adetya. Ia menunjuk kuasa hukum agar persoalan tak makin melebar.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Rinanda DwiYuliawati
Editor: Ayu Miftakhul Husna
zoom-in Ari Lasso Klarifikasi Polemik Asmara dengan Dearly Djoshua dan Adetya, Sebut Tak Pantas Diumbar
Wartakota/Arie Puji
ASMARA ARI LASSO - Penyanyi Ari Lasso disela Konser Raya 28 Tahun Indosiar di Studio Emtek, Jalan Daan Mogot, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selasa (10/1/2023). Ari Lasso buka suara menanggapi isu hubungan asmaranya dengan Dearly Djoshuua dan dugaan keterlibatan Adetya. 

Ringkasan Berita:
  • Ari Lasso buka suara menanggapi isu hubungan asmaranya dengan Dearly Djoshuua dan dugaan keterlibatan Adetya.
  • Polemik bermula dari kabar putus cinta, ancaman, hingga rencana penyelesaian melalui jalur hukum.
  • Ari Lasso menunjuk kuasa hukum untuk meredam kegaduhan dan menyelesaikan masalah secara profesional.

TRIBUNNEWS.COM - Musisi Ari Lasso akhirnya angkat bicara di tengah polemik asmaranya yang ramai diperbincangkan publik.

Hubungan asmaranya dengan Dearly Djoshua mendadak menjadi sorotan setelah muncul isu orang ketiga yang diduga melibatkan seorang selebgram bernama Adetya.

Rumor tersebut kian memanas ketika Dearly disebut sempat mengakhiri hubungannya dengan  Ari Lasso. 

Situasi semakin rumit setelah beredar kabar bahwa Adetya menerima ancaman dari Dearly, imbas meladeni chat dari pelantun lagu Hampa tersebut. 

Merasa tak terima, Adetya pun memilih membawa persoalan ini ke jalur hukum.

Enggan isu ini berkembang semakin simpang siur di media sosial dan menimbulkan kegaduhan berkepanjangan, Ari Lasso akhirnya menyampaikan klarifikasi resmi kepada publik.

Rekomendasi Untuk Anda

Melalui pernyataan tertulisnya yang ia unggah di Instagramnya, @ari_lasso, pria berusia 52 tahun ini menegaskan bahwa polemik yang berkembang telah melebar ke berbagai arah dan dinilai tidak pantas.

Terlebih di tengah suasana duka yang sedang dirasakan masyarakat di Sumatra.

“Terkait polemik yang berkembang simpang siur di media sosial antara saya Ari Lasso, kekasih saya Dearly Djoshua dengan Saudari Ad. Di tengah suasana duka saudara-saudara kita di Sumatra, hal ini terasa tidak pantas,” tulis Ari Lasso, dikutip Tribunnews, Selasa (16/12/2025). 

Ayah empat anak ini mengungkapkan, setelah melakukan diskusi singkat, dirinya memutuskan untuk menunjuk kuasa hukum guna menyikapi persoalan ini secara lebih terarah dan profesional.

“Untuk itu, setelah diskusi singkat, saya menunjuk kuasa hukum, sahabat lama saya di Gerindra, yaitu Saudara Hendarsam Marantoko dari HMP Law Firm,” lanjutnya.

Baca juga: Adetya Akui Kaget Dengar Pengakuan Dearly Djoshua Sudah Menikah Ketuhanan dengan Ari Lasso

Ari Lasso berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui jalur yang tepat dan tidak lagi menjadi konsumsi publik yang berujung pada kesalahpahaman.

“Untuk mengambil alih kegaduhan ini di jalur yang tepat seperti permintaan Saudari Ad, silakan kedua kuasa hukum berhubungan untuk berdiskusi,” tutupnya.

Ade Tya Berencana Bawa Dugaan Pengancaman ke Jalur Hukum

Pengusaha Ade Tya membawa kasus dugaan pengancaman yang dilakukan Dearly Djoshua ke Mabes Polri.

Ade Tya mengaku mendapat ancaman dari Dearly Djoshua saat tengah berbalas pesan dengan Ari Lasso.

Super Skor

Hasil Klasemen Futsal Putra SEA Games 2025: Indonesia Telan Kekalahan Pertama

Sport

Update Klasemen Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Sore: Indonesia Sabet 72 Emas

Nasional

MAKI Berencana Lapor ke Dewas Usai KPK Diduga Tak Patuhi Perintah Hakim Hadirkan Bobby Nasution

Halaman 1/3
123
Tags:
Ari Lasso
Dearly Joshua
Adetya
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas