Kabar Artis

Aya Kini Blokir Jule dari Instagram setelah Diduga Selingkuh dengan Yuka: Nyesek Banget

Buntut isu selingkuh yang menyeret Jule, Aya memutuskan memblokir sang selebgram. Pesan sang ibu pun bikin warganet terenyuh.

Penulis: Rinanda DwiYuliawati
Editor: Ayu Miftakhul Husna
zoom-in Aya Kini Blokir Jule dari Instagram setelah Diduga Selingkuh dengan Yuka: Nyesek Banget
Instagram @juliaprt7
JULE DIDUGA SELINGKUH - Foto selebgram Jule dengan mantan suaminya, Na Daehoon diambil dari Instagram @juliaprt7, Senin (15/12/2025). Kini, Jule dikabarkan menjadi selingkuhan pacar TikToker Malaysia. 

Ringkasan Berita:
  • Jule diduga menjadi selingkuhan kekasih Aya, Yuka, sehingga memicu polemik di media sosial.
  • Aya mengambil langkah tegas dengan memblokir akun Instagram Jule.
  • Pesan penuh dukungan dari ibu Aya dibagikan dan mengundang simpati publik.

TRIBUNNEWS.COM - Selebgram Julia Prastini alias Jule kembali menjadi pusat perhatian publik.

Kali ini, namanya ramai diperbincangkan setelah terseret isu perselingkuhan yang melibatkan orang-orang terdekat dalam lingkar pertemanannya.

Di mana sebelumnya, Jule sempat dikaitkan dengan isu hubungan terlarang bersama petinju Safrie Ramadhan.

Kini, kabar serupa kembali mencuat dengan sosok berbeda. Jule diduga menjalin hubungan dengan Yuka alias Yusman Kusuma, suami dari TikToker asal Malaysia, Aliyah Balqis yang akrab disapa Aya Balqis.

Kabar ini kian mengundang perhatian lantaran Jule diketahui merupakan teman Aya.

Terlebih, Aya dan Yuka baru saja mengikat janji pernikahan pada Juni 2025 lalu.

Dugaan perselingkuhan tersebut pun disebut-sebut menjadi pemicu retaknya keharmonisan rumah tangga yang belum lama dibina.

Isu ini pertama kali mencuat ke publik setelah Aya, begitu sapaan akrabnya, mengunggah sejumlah konten di akun TikTok pribadinya, @ayiyaaaaaaaa. 

Tak berselang lama, Aya pun menunjukkan sikap tegas atas situasi yang menimpanya.

Melalui Instagram Story di akun @alyhblqis_, Aya membagikan tangkapan layar yang memperlihatkan dirinya memblokir akun Instagram Jule.

“Block juliaprt7? Block,” tulis tangkapan layar yang dibagikan Aya, dikutip Tribunnews, Selasa (16/12/2025). 

Baca juga: Aya TikToker Malaysia Bongkar Foto Mesra Jule dengan Suaminya, Yuka di Dalam Mobil: Semoga Bahagia

Tak berhenti di situ, Aya juga membagikan pesan WhatsApp dari sang ibu yang berisi dukungan dan penguatan di tengah badai masalah yang tengah dihadapinya.

Dalam pesan tersebut, ibu Aya meminta putrinya untuk berhenti menangisi orang yang telah menyakitinya dan meyakini bahwa setiap ujian memiliki hikmah.

“Dahla takyah nangisla utk org yg macam tu angah… mamapn nangis tgk anak mama nangis tau. Insyaallah Allah akan bagi yg lebih baik kat angah adalah hikmahnya tu,” tulis sang ibu.

Pesan tersebut juga menegaskan kasih sayang seorang ibu yang berharap anaknya tetap kuat dan ikhlas menerima ujian.

