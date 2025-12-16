Usai Gugat Cerai Ridwan Kamil, Atalia Praratya 'Menghilang' dari Kompleks Parlemen Senayan

Ringkasan Berita: Atalia Praratya 'menghilang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini Selasa (16/12/2025).

Hilangnya Atalia usai gugatan cerainya terhadap Ridwan Kamil merebak.

Sidang cerai akan digelar di Pengadilan Agama (PA) Bandung.



TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Istri mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Atalia Praratya 'menghilang. Ia tak berkantor di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini Selasa (16/12/2025).

Hilangnya Atalia diketahui telah mengajukan gugatan cerainya terhadap Ridwan Kamil di Pengadilan Agama (PA) Bandung.

Pada hari ini, Tribunnews mencoba untuk mewawancarai Atalia, dengan mendatangi ruang kerjanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Ruang kerja anggota Komisi VIII DPRI dari Fraksi Partai Golkar itu berada di lantai 11, tepatnya bernomor 1116, Gedung Nusantara I.

Tribunnews tiba lantai 11 Gedung Nusantara I sekira pukul 11.16 WIB.

Terbentang tulisan besar bertuliskan Fraksi Partai Golkar berwarna kuning emas di lobi lantai tersebut.

Di lobi lantai tersebut pun terlihat sepi dari aktivitas pegawai.

Hal ini juga mengingat saat ini DPR sedang menjalani masa reses.

Hanya tampak satu pengamanan dalam (pamdal) dan beberapa petugas kebersihan di lantai 11 tersebut.

Sementara itu ruang kerja Atalia berada di pojok sebelah kanan dari Gedung Nusantara I.

Tulisan Dr. Atalia Praratya, S I.P., M.I.Kom berwarna kuning emas, tertempel di bawah nomor 1116 pintu berkelir putih itu yang terkunci.

Tampak ada barang-barang seperti meja dan kursi yang tertutup koran di depan ruang kerja Atalia, menandakan ada pekerjaan renovasi di ruang tersebut.

Saat dikonfirmasi kepada petugas kebersihan yang bertugas di lantai tersebut, Atalia memang sudah lama tidak datang di kantornya, lantaran ruang kerjanya sedang direnovasi.