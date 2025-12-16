Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Ridwan Kamil dan Kehidupan Pribadinya

Usai Gugat Cerai Ridwan Kamil, Atalia Praratya 'Menghilang' dari Kompleks Parlemen Senayan

Atalia Praratya 'menghilang. Ia tak berkantor di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini Selasa (16/12/2025).

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Chaerul Umam
Editor: Anita K Wardhani
Usai Gugat Cerai Ridwan Kamil, Atalia Praratya 'Menghilang' dari Kompleks Parlemen Senayan
TRIBUNNEWS.COM/Chaerul Umam
RUANG KERJA ATALIA - Istri mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Atalia Praratya tak berkantor di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini Selasa (16/12/2025). Atalia diketahui telah mengajukan gugatan cerainya terhadap Ridwan Kamil di Pengadilan Agama (PA) Bandung. (Tribunnews.com/ Chaerul Umam) 

Ringkasan Berita:
  • Atalia Praratya 'menghilang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini Selasa (16/12/2025).
  • Hilangnya Atalia usai gugatan cerainya terhadap Ridwan Kamil merebak.
  • Sidang cerai akan digelar di Pengadilan Agama (PA) Bandung.

 

 


TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Istri mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Atalia Praratya 'menghilang. Ia tak berkantor di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini Selasa (16/12/2025).

Hilangnya Atalia diketahui telah mengajukan gugatan cerainya terhadap Ridwan Kamil di Pengadilan Agama (PA) Bandung.

Baca juga: Sosok Ridwan Kamil, Gubernur ke-14 Jabar yang Diterpa Isu Perceraian dengan Atalia Praratya

Pada hari ini, Tribunnews mencoba untuk mewawancarai Atalia, dengan mendatangi ruang kerjanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Ruang kerja anggota Komisi VIII DPRI dari Fraksi Partai Golkar itu berada di lantai 11, tepatnya bernomor 1116, Gedung Nusantara I.

Tribunnews tiba lantai 11 Gedung Nusantara I sekira pukul 11.16 WIB.

Terbentang tulisan besar bertuliskan Fraksi Partai Golkar berwarna kuning emas di lobi lantai tersebut.

Baca juga: PA Bandung Belum Bisa Pastikan Atalia Gugat Cerai Ridwan Kamil, Klaim Ada Penggugat Inisialnya Sama

Di lobi lantai tersebut pun terlihat sepi dari aktivitas pegawai.

Hal ini juga mengingat saat ini DPR sedang menjalani masa reses.

Hanya tampak satu pengamanan dalam (pamdal) dan beberapa petugas kebersihan di lantai 11 tersebut.

Sementara itu ruang kerja Atalia berada di pojok sebelah kanan dari Gedung Nusantara I.

Tulisan Dr. Atalia Praratya, S I.P., M.I.Kom berwarna kuning emas, tertempel di bawah nomor 1116 pintu berkelir putih itu yang terkunci.

Tampak ada barang-barang seperti meja dan kursi yang tertutup koran di depan ruang kerja Atalia, menandakan ada pekerjaan renovasi di ruang tersebut.

Saat dikonfirmasi kepada petugas kebersihan yang bertugas di lantai tersebut, Atalia memang sudah lama tidak datang di kantornya, lantaran ruang kerjanya sedang direnovasi.

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
Ridwan Kamil
Atalia Praratya
Atalia Praratya gugat cerai Ridwan Kamil
