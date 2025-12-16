Umrah Bareng Al Ghazali dan Bayi dalam Kandungan, Alyssa Daguise: Mimpi yang Kami Doakan

Ringkasan Berita: Alyssa Daguise mengungkap rasa syukurnya bisa menjalani ibadah umrah bersama sang suami, Al Ghazali.

TRIBUNNEWS.COM - Model Alyssa Daguise mengungkapkan rasa syukurnya bisa menjalani ibadah umrah bersama sang suami, Al Ghazali.

Terlebih, kini Alyssa Daguise pun tengah mengandung buah hati pertamanya dengan Al.

Melalui akun Instagram pribadinya, model kelahiran 25 Maret 1998 itu membagikan sejumlah potret perjalanan ibadah umrahnya bersama Al Ghazali.

Alyssa Daguise dan Al Ghazali tampak berpose tersenyum di depan kakbah.

Al pun terlihat memegang perut sang istri untuk menunjukkan baby bump calon buah hatinya.

Dalam foto lain, putra sulung Ahmad Dhani itu tampak mencium kening Alyssa Daguise.

Keduanya terlihat sebagai pasangan suami istri yang mesra.

Alyssa Daguise juga membagikan video saat dirinya dan Al bergandengan tangan ketika melakukan ibadah Sai.

Tak hanya berdua, Alyssa Daguise dan Al melakukan perjalanan ibadah umrah kali ini bersama Maia Estiany, Irwan Mussry, dan El Rumi.

Dalam keterangan unggahan, Alyssa Daguise mengaku bersyukur bisa menjalani ibadah umrah bersama Al Ghazali sebagai sepasang suami istri.

Rasa syukur Alyssa pun bertambah karena ia tengah mengandung calon buah hati pertamanya dengan sang suami.

Karenanya, Alyssa menyebut perjalanan umrahnya kali ini merupakan sebuah mimpi yang pernah ia doakan dengan sungguh-sungguh.

"MasyaAllah, diundang kembali menjadi tamu Allah. Kali ini sebagai suami istri, membawa doa, cinta, dan satu amanah kecil dalam kandungan."

"A dream we once prayed for so deeply. (Sebuah mimpi yang pernah kita doakan dengan sangat sungguh-sungguh.). Alhamdulillah," tulis Alyssa Daguise dalam keterangan unggahan, dikutip Selasa (16/12/2025).

Istri Al Ghazali itu pun berharap ibadah umrahnya diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa.