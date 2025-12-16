Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Seleb
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Kabar Artis

Umrah Bareng Al Ghazali dan Bayi dalam Kandungan, Alyssa Daguise: Mimpi yang Kami Doakan

Alyssa Daguise mengungkap rasa syukur mendapat kesempatan menjalani ibadah umrah bersama Al Ghazali dan calon buah hati dalam kandungannya.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Nurkhasanah
Editor: Sri Juliati
zoom-in Umrah Bareng Al Ghazali dan Bayi dalam Kandungan, Alyssa Daguise: Mimpi yang Kami Doakan
KOMPAS.com/ MELVINA TIONARDUS
ALYSSA DAGUISE - Aktris Alyssa Daguise usai perilisan trailer film Catatan Si Boy di CGV Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis (22/6/2023). Alyssa Daguise mengungkap rasa syukur mendapat kesempatan menjalani ibadah umrah bersama Al Ghazali dan calon buah hati dalam kandungannya. 

Ringkasan Berita:
  • Alyssa Daguise mengungkap rasa syukurnya bisa menjalani ibadah umrah bersama sang suami, Al Ghazali
  • Perjalanan ibadah umrah itu pun terasa istimewa karena saat ini Alyssa Daguise tengah mengandung buah hati pertamanya dengan Al Ghazali.
  • Alyssa menyebut perjalanan umrahnya kali ini merupakan sebuah mimpi yang pernah ia doakan dengan sungguh-sungguh.

TRIBUNNEWS.COM - Model Alyssa Daguise mengungkapkan rasa syukurnya bisa menjalani ibadah umrah bersama sang suami, Al Ghazali

Terlebih, kini Alyssa Daguise pun tengah mengandung buah hati pertamanya dengan Al. 

Melalui akun Instagram pribadinya, model kelahiran 25 Maret 1998 itu membagikan sejumlah potret perjalanan ibadah umrahnya bersama Al Ghazali

Alyssa Daguise dan Al Ghazali tampak berpose tersenyum di depan kakbah. 

Al pun terlihat memegang perut sang istri untuk menunjukkan baby bump calon buah hatinya. 

Dalam foto lain, putra sulung Ahmad Dhani itu tampak mencium kening Alyssa Daguise

Rekomendasi Untuk Anda

Keduanya terlihat sebagai pasangan suami istri yang mesra. 

Alyssa Daguise juga membagikan video saat dirinya dan Al bergandengan tangan ketika melakukan ibadah Sai. 

Tak hanya berdua, Alyssa Daguise dan Al melakukan perjalanan ibadah umrah kali ini bersama Maia Estiany, Irwan Mussry, dan El Rumi. 

Dalam keterangan unggahan, Alyssa Daguise mengaku bersyukur bisa menjalani ibadah umrah bersama Al Ghazali sebagai sepasang suami istri. 

Rasa syukur Alyssa pun bertambah karena ia tengah mengandung calon buah hati pertamanya dengan sang suami.

Baca juga: Usia Kehamilan Masuki Trimester 2, Alyssa Daguise Bakal Umroh dan Pulang Kampung ke Paris

Karenanya, Alyssa menyebut perjalanan umrahnya kali ini merupakan sebuah mimpi yang pernah ia doakan dengan sungguh-sungguh.

"MasyaAllah, diundang kembali menjadi tamu Allah. Kali ini sebagai suami istri, membawa doa, cinta, dan satu amanah kecil dalam kandungan."

"A dream we once prayed for so deeply. (Sebuah mimpi yang pernah kita doakan dengan sangat sungguh-sungguh.). Alhamdulillah," tulis Alyssa Daguise dalam keterangan unggahan, dikutip Selasa (16/12/2025). 

Istri Al Ghazali itu pun berharap ibadah umrahnya diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. 

Sport

Update Klasemen Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Sore: Indonesia Sabet 72 Emas

Nasional

Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih Pasca-Banjir Bandang, Gus Ipul: Kita Bisa Atasi ya, Pak Mualem

Sport

Sorotan Hasil BWF WTF 2025: Jagoan Thailand Ambyar, Taji Wakil Indonesia Belum Menyala

Halaman 1/2
12
Tags:
Al Ghazali
Alyssa Daguise
umrah
Ahmad Dhani
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas