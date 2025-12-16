Safrie Ikut Merasa Ditipu, Dapat Bukti Baru Perselingkuhan Yuka-Jule Kencan: Aku Gemetar Lihatnya

Ringkasan Berita: Kekasih Jule, Safrie Ramadhan muncul setelah isu perselingkuhan Yuka dan Jule beredar

Safrie awalnya meminta Aya take down dugaan perselingkuhan Yuka dan Jule

Namun baru-baru ini, Safrie justru mendapat bukti baru tentang hubungan terlarang Jule dengan pacari sahabatnya

TRIBUNNEWS.COM - Selebgram Julia Prastini alias Jule kembali menjadi sorotan publik setelah terseret skandal perselingkuhan lagi.

Rumah tangga Jule berakhir cerai setelah dirinya diduga menjalin hubungan dengan petinju Safrie Ramadhan.

Setelah lepas dari Na Daehoon, Jule ternyata kembali terseret menjadi orang ketiga.

Kali ini Jule diduga dekat dengan kekasih TikTokers asal Malaysia, Aliyah Balqis atau yang dikenal sebagai Aya Balqis.

Fakta ini mengejutkan publik lantaran Jule diketahui merupakan teman dekat Aya.

Terlebih, Aya dan Yusman Kusuma alias Yuka baru saja melangsungkan pernikahan pada Juni 2025 lalu.

Isu perselingkuhan tersebut terbongkar saat Aya menunjukkan kontak Zakie di ponsel Yuka merupakan nomor ponsel Jule.

Kini tak hanya Aya yang buka suara, kekasih Jule pun ikut mendapatkan bukti baru tentang tudingan hubungan terlarang tersebut.

Awalnya Safrie tak percaya dengan tudingan Aya.

Namun petinju berusia 29 tahun itu kini tersadar setelah mendapat bukti Jule dan Yuka tengah berkencan di kebun binatang.

Baca juga: Aya TikToker Malaysia Bongkar Foto Mesra Jule dengan Suaminya, Yuka di Dalam Mobil: Semoga Bahagia

Bukti tersebut terbongkar saat Aya membagikan tangkap layar pesan dari Safrie.

"Aya, ini saya pacar Jule. Maaf mengganggu waktunya. Boleh tau kronologi dari vt yang kamu buat? Bisa dijelasin via call?' tulis pesan dari Safrie.

"Ini siapa ya," balas Aya.

"Ini saya Safrie pacar Jule," pesan Safrie.

Safrie berdalih Jule seharian bersama dengan dirinya.