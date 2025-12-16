Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Kaleidoskop 2025

Kaleidoskop 2025: 8 Kasus Selebgram Menghebohkan, Perceraian Zize hingga Sengketa Tanah Taqy Malik

Simak 8 kasus selebgram yang menghebohkan sepanjang tahun 2025, ada perceraian Zize hingga sengketa tanah Taqy Malik.

Penulis: Gabriella Gunatyas
Editor: Sri Juliati
zoom-in Kaleidoskop 2025: 8 Kasus Selebgram Menghebohkan, Perceraian Zize hingga Sengketa Tanah Taqy Malik
Tribunnews.com/Reynas Abdila
PERCERAIAN AZIZAH SALSHA — Azizah Salsha alias Zize, istri pemain Timnas Indonesia Pratama Arhan sekaligus putri Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade, tiba di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (12/8/2025). Inilah 8 kasus selebgram yang menghebohkan sepanjang tahun 2025, ada perceraian Zize hingga sengketa tanah Taqy Malik. 

Ringkasan Berita:
  • Deretan berita selebgram yang paling menghebohkan di tahun 2025 ini.
  • Kasus-kasus perselingkuhan, perceraian, hingga sengketa yang terjadi di tahun 2025.
  • Nama-nama selebgram Tanah Air yang menjadi perbincangan di tahun 2025 ini.

TRIBUNNEWS.COM - Tinggal menggitung hari, lembaran tahun 2025 akan segera selesai.

Selama satu tahun belakangan ini, panggung hiburan Tanah Air diwarani dengan sederet aksi kontroversial para selebriti Instagram alias selebgram yang mencuri pertahian publik.

Deretan kasus para selebgram sepanjang tahun dengan julukan Tahun Ular Kayu  berdasarkan kalender Tionghoa itu berhasil menyita perhatian warganet.

Mulai dari kasus perceraian, perselingkuhan, hingga kasus sengketa tanah pun datang dari para selebgram di tahun 2025 ini.

Tak pelak selama satu tahun belakangan ini beberapa nama besar selebgram sili berganti mewarnai  lini masa.

Mulai dari kasus perceraian selebgram Azizah Salsha dengan suaminya, pesepakbola Pratama Arhan, hingga kasus sengketa tanah Taqy Malik pun menjadi buah bibir masyarakat.

Selain itu, kasus dugaan perselingkuhan selebgram Julia Prastini alias Jule dan kabar putusnya selebgram Erika Carlina dari tuanngannya, DJ Bravi juga tak kalah menyita perhatian.

Dirangkum oleh Tribunnews.com, inilah deretan kasus para selebgram di tahun 2025 yang menyita perhatian publik:

1. Perceraian Azizah Salsha dengan Pratama Arhan

Bahtera rumah tangga selebgram Nurul Azizah Rosiade alias Azizah Salsha dengan suaminya, pesepakbola Pratama Arhan kini telah resmi bubar.

Pesepakbola asal Blora, Jawa tengah itu mantap mengakhiri biduk rumah tangga yang dibina bersama Zize alias Azizah Salsha itu setelah dua tahun lamanya.

Baca juga: 4 Fakta Menarik Ikrar Talak Arhan, Diucap per Bait hingga Azizah Salsha Dipastikan Tidak Sedang Haid

Arhan resmi menggugat cerai Azizah Salsha pada 1 Agustus 2025, di Pengadilan Agama Tigaraksa, Kabupaten Tangerang. 

Setelah melalui proses panjang, keduanya pun resmi bercerai dan pembacaan ikrar talak telah dilakukan pada Senin (29/9/2025) lalu.

Pada sat pembacaan ikrar talak itu, Arhan diwakili oleh kuasa hukumnya, Singgih Tomi Gumilang.

Sebab pada saat itu, Arhan tengah berada di luar negeri untuk urusan pekerjaan.

"Pengucapan ikrar talak itu diwakili oleh saya sendiri, yang beragama Islam," ujar Singgih Tomi Gumilang, dikutip dari YouTube Reyben Entertainment.

2. Erika Carlina dan DJ Bravy Putus

Halaman 1/4
1234
Tags:
Kaleidoskop 2025
selebgram
Azizah Salsha
sengketa tanah
Taqy Malik
Tribunnews
