Berharap Damai, DJ Panda Minta Erika Carlina Cabut Laporan: Saya Akan Berubah

Ringkasan Berita: DJ Panda sampaikan permintaan maaf kepada mantan kekasihnya Erika Carlina.

Ungkap penyesalan, DJ Panda berharap Erika Carlina bukakan pintu damai hingga cabut laporan kasus dugaan pengancaman.

Erika Carlina punya syarat untuk mau berdamai dengan DJ Panda.

TRIBUNNEWS.COM - Giovanni Surya Saputra alias DJ Panda menyampaikan permintaan maaf hingga penyesalannya kepada mantan kekasihnya, Erika Carlina.

Permintaan maaf dari DJ Panda ini untuk menindaklanjuti soal laporan Erika Carlina di Polda Metro Jaya atas kasus dugaan pengancaman.

Disc Jockey (DJ) asal Surabaya ini menyesali perbuatannya yang telah menyebarkan data pribadi hingga rahasia kehamilannya di grup WhatsApp yang berisikan fans.

Ia menyadari adanya dampak teror yang diterima Erika Carlina selama hamil.

'"Saya memohon maaf sebesar-besarnya ke pihak Erika Carlina."

"Saya telah khilaf menyebarkan data pribadi, saya baru menyadari dampak dari perbuatan saya tersebut ketika melihat reaksi publik setelah mengetahui rahasia kehamilan yang sebelumnya ditutupi oleh Erika, ternyata berujung pada diterornya yang bersangkutan via DM selama masa kehamilannya," ungkap DJ Panda, dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Selasa (16/12/2025).

Pria 27 tahun ini berharap agar Erika bisa membukakan pintu damai untuknya.

DJ Panda juga ingin pemain film itu mencabut laporan yang sudah masuk di kepolisian.

"Semoga Erika bisa memberikan saya untuk berdamai, dan Erika mencabut laporannya," ucapnya.

Atas adanya masalah ini, DJ panda berjanji akan berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Ia berharap permasalahannya ini bisa menjadi pembelajaran diri serta orang lain.

"Semoga adanya kasus saya bisa menjadi pembelajaran untuk saya dan orang-orang di sekitar saya," tuturnya.

Pada kesempatan itu, pengacara DJ Panda, Michael Sugijanto menegaskan, bahwa permintaan maaf dari kliennya memang diutarakan secara tulus.

Publik pun kini bisa menilai sendiri soal permintaan maaf dan ungkapan penyesalan dari sang DJ di depan media.

"Kita bisa lihat tangannya keringetan semua itu, ketika baca bergetar padahal udah ada bantuan secarik kertas tadi."