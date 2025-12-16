Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Seleb
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Kabar Artis

Berharap Damai, DJ Panda Minta Erika Carlina Cabut Laporan: Saya Akan Berubah

DJ Panda sampaikan permintaan maaf hingga berharap dibukakan pintu damai oleh mantan kekasihnya, Erika Carlina.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Ifan RiskyAnugera
Editor: Tiara Shelavie
zoom-in Berharap Damai, DJ Panda Minta Erika Carlina Cabut Laporan: Saya Akan Berubah
Grid.ID/Ulfa Lutfia
KASUS DJ PANDA - DJ Panda saat ditemui di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Minggu (3/8/2025). DJ Panda sampaikan permintaan maaf hingga berharap dibukakan pintu damai oleh mantan kekasihnya, Erika Carlina. 

Ringkasan Berita:
  • DJ Panda sampaikan permintaan maaf kepada mantan kekasihnya Erika Carlina.
  • Ungkap penyesalan, DJ Panda berharap Erika Carlina bukakan pintu damai hingga cabut laporan kasus dugaan pengancaman.
  • Erika Carlina punya syarat untuk mau berdamai dengan DJ Panda.

TRIBUNNEWS.COM - Giovanni Surya Saputra alias DJ Panda menyampaikan permintaan maaf hingga penyesalannya kepada mantan kekasihnya, Erika Carlina.

Permintaan maaf dari DJ Panda ini untuk menindaklanjuti soal laporan Erika Carlina di Polda Metro Jaya atas kasus dugaan pengancaman.

Disc Jockey (DJ) asal Surabaya ini menyesali perbuatannya yang telah menyebarkan data pribadi hingga rahasia kehamilannya di grup WhatsApp yang berisikan fans.

Ia menyadari adanya dampak teror yang diterima Erika Carlina selama hamil.

'"Saya memohon maaf sebesar-besarnya ke pihak Erika Carlina."

"Saya telah khilaf menyebarkan data pribadi, saya baru menyadari dampak dari perbuatan saya tersebut ketika melihat reaksi publik setelah mengetahui rahasia kehamilan yang sebelumnya ditutupi oleh Erika, ternyata berujung pada diterornya yang bersangkutan via DM selama masa kehamilannya," ungkap DJ Panda, dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Selasa (16/12/2025).

Rekomendasi Untuk Anda

Pria 27 tahun ini berharap agar Erika bisa membukakan pintu damai untuknya.

DJ Panda juga ingin pemain film itu mencabut laporan yang sudah masuk di kepolisian.

"Semoga Erika bisa memberikan saya untuk berdamai, dan Erika mencabut laporannya," ucapnya.

Atas adanya masalah ini, DJ panda berjanji akan berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Ia berharap permasalahannya ini bisa menjadi pembelajaran diri serta orang lain.

Baca juga: DJ Panda Tepis Isu Sindir Hubungan Erika Carlina dan DJ Bravy yang Kandas

"Semoga adanya kasus saya bisa menjadi pembelajaran untuk saya dan orang-orang di sekitar saya," tuturnya.

Pada kesempatan itu, pengacara DJ Panda, Michael Sugijanto menegaskan, bahwa permintaan maaf dari kliennya memang diutarakan secara tulus.

Publik pun kini bisa menilai sendiri soal permintaan maaf dan ungkapan penyesalan dari sang DJ di depan media.

"Kita bisa lihat tangannya keringetan semua itu, ketika baca bergetar padahal udah ada bantuan secarik kertas tadi."

Sport

Update Klasemen Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Sore: Indonesia Sabet 72 Emas

Regional

4 Fakta Anak Petinggi PKS Tewas di Rumah Mewah di Cilegon, Sosok Ayah Korban Diungkap Wakil Bupati

Seleb

Eks Menpora Dito Digugat Cerai Kedua Kalinya usai Bantah Isu Selingkuh dengan Davina Karamoy

Halaman 1/2
12
Tags:
Kasus Erika Carlina Vs DJ Panda
DJ Panda
Erika Carlina
Polda Metro Jaya
Surabaya
Meaningful
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas