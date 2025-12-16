Rumah Ridwan Kamil yang Sepi Jelang Sidang Cerai dan Ketegasan Atalia Soal Kesetiaan

Ringkasan Berita: Besok dijadwal sidang perdana gugatan cerai Atalia Praratya terhadap Ridwan Kamil di PA Bandung

Atalia menurut pengacaranya dipastikan datang

Jejak digital Atalia yang menyinggung isu perselingkuhan kembali viral

TRIBUNNEWS.COM - Besok, Rabu (17/12/2025), Pengadilan Agama (PA) Bandung dijadwalkan menggelar sidang perkara gugatan cerai Atalia Praratya terhadap sang suami Ridwan Kamil, yang teregistrasi dengan nomor 6572/Pdt.G/2025/PA.Badg.

Meski memiliki agenda kedinasan yang padat sebagai anggota DPR RI, perempuan yang akrab disapa "Bu Cinta" ini diusahakan hadir untuk menghormati proses hukum.

"Bu Atalia sangat menghormati proses hukum. Kepastian hadir besok tetap menyesuaikan dengan jadwal kedinasan," ujar Debi Agusfriansa, kuasa hukum Atalia, seperti diberitakan oleh Tribun Jabar, Selasa (16/12/2025).

Berdasarkan prosedur di PA Bandung, jika kedua belah pihak hadir, agenda utama adalah mediasi sebagai upaya terakhir mendamaikan pasangan yang telah bersama selama 29 tahun tersebut.

Sementara itu, kediaman Ridwan kamil di Ciumbuleuit, Bandung, tampak sepi.

Padahal dulu rumah tersebut selalu ramai dengan berbagai aktivitas. Termasuk pengajian rutin setiap Jumat.

Namun, rumah itu seperti tampak tak berpenghuni.

Kediaman Ridwan Kamil di Ciumbuleuit, Bandung. (Tribun Jabar)

Pantauan wartawan Tribun Jabar di lokasi, menunjukkan gerbang tertutup rapat tanpa penjagaan di pos keamanan.

Hanya ada empat motor terparkir tanpa ada satu pun mobil di halaman. Warga sekitar menyebutkan rumah tersebut sudah sepi sejak enam bulan lalu.

"Sudah lama tidak ada siapa-siapa, hanya ada penjaganya saja di dalam," ungkap Nina, seorang tetangga Ridwan Kamil.

Jejak Digital, prinsip Atalia "tak Mau diduakan"

Seiring bergulirnya kasus ini, publik kembali menyoroti pernyataan tegas Atalia dalam sebuah talkshow pada Januari 2025.

Seolah menjadi firasat, kala itu Atalia mengungkapkan prinsip kerasnya dalam menjaga kehormatan rumah tangga.

"Saya bilang saya enggak mau didua. Kalau misal begitu, berarti sudah tidak bersama saya lagi hatinya. Silakan memilih orang lain," ucap Atalia dalam jejak digital yang kini viral kembali.