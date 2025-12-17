Agenda Sidang Perdana Gugatan Cerai Atalia Praratya terhadap Ridwan Kamil: Terbuka Mediasi

Ringkasan Berita: Agenda sidang perdana gugatan perceraian Atalia Praratya dan Ridwan Kamil akan fokus pada pemeriksaan awal perkara dan mediasi.

Atalia Praratya diagendakan hadir pada sidang perdana tersebut.

Sementara itu, Ridwan Kamil belum memberi kepastian apakah akan menghadiri sidang tersebut

TRIBUNNEWS.COM - Sidang perdana gugatan cerai yang diajukan anggota DPR RI Atalia Praratya terhadap suaminya, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dijadwalkan digelar hari ini, di Pengadilan Agama Bandung, pada Rabu (17/12/2025).

Perkara gugatan perceraian ini telah teregister dengan nomor perkara 6572/Pdt.G/2025/PA.Badg.

Agenda Sidang Perdana Gugatan Cerai Atalia Praratya terhadap RK

Juru Bicara Pengadilan Agama Bandung, Ikhwan Sopyan mengatakan tahapan perkara dimulai dari pengecekan identitas, semisal penggugat, tergugat, kuasanya, dan lain-lain.

"Jika para pihak setelah cek identitas hadir, maka diupayakan acara mediasi dahulu. Itu berlaku untuk seluruh perkara dengan kode G,” kata dia, ditemui di Pengadilan Agama Bandung pada Selasa (16/12/2025).

Agenda persidangan pertama ini akan berfokus pada pemeriksaan awal perkara sekaligus membuka tahapan mediasi sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Mediasi perceraian adalah proses perundingan antara suami dan istri yang sedang berperkara di pengadilan, dengan bantuan seorang mediator (biasanya hakim atau pihak bersertifikat), untuk mencari kemungkinan perdamaian sebelum perkara berlanjut ke putusan.

Setelah itu ada tahapan-tahapan lainnya hingga pada pembacaan putusan.

“Kemudian, ada pemeriksaan, pembacaan gugatan, jawab-menjawab, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan terakhir bacaan putusan," ujarnya.

RK DAN ATALIA - Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dan istrinya, Atalia Praratya tidak hadir bersama-sama saat salat Id di lapangan dekat kediamannya di Jalan Gunung Kencana, Ciumbuleuit, Kota Bandung, Jawa Barat, pada Senin (31/3/2025). Bahkan, hal serupa juga terjadi ketika akan pulang di mana Ridwan Kamil tidak bersama dengan istrinya. Ketika ditanya soal isu perselingkuhan dengan Lisa Mariana, Ridwan Kamil tak berkomentar banyak dan lebih baik menanyakan ke tim hukumnya. Sementara, Atalia juga tidak berkomentar apapun soal isu tersebut. Dia hanya melempar senyum ke awak media. (Kolase Tribunnews.com/Tangkapan layar dari YouTube tvOne)

Atalia Akan Hadir di Persidangan, RK Belum Beri Kabar Kehadiran

Ketua Tim Kuasa Hukum Atalia, Debi Agusfriansa menyampaikan kliennya telah memberikan kepercayaan penuh ke tim kuasa hukum untuk mewakili dan mendampingi dalam proses gugatan perceraian ini.

Kata Debi, Atalia yang biasa disebut Bu Cinta pun menghormati seluruh mekanisme hukum yang tengah berjalan.

"Bu Atalia sangat menghormati proses hukum dan persidangan yang akan berlangsung besok."

"Saat ini masih teragendakan ibu Atalia untuk hadir di Pengadilan Agama. Tapi, kepastiannya tetap menyesuaikan dengan jadwal kedinasan yang bersangkutan," ujarnya saat dihubungi, Selasa (16/12/2025)

Sementara itu, untuk pernyataan resmi dari pihak Ridwan Kamil mengenai agenda persidangan besok masih belum didapatkan.

Suasana Rumah Ridwan Kamil Jelang Sidang Gugatan Cerai

Rumah Ridwan Kamil di Jalan Gunung Kencana nomor 5, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tampak sepi setelah dia digugat cerai sang istri Atalia Praratya.

Pantauan Tribun Jabar, Selasa (16/12/2025) gerbang masuk rumah tersebut tertutup rapat dan di bagian halaman pun tidak ada aktivitas sama sekali, bahkan pos keamanan yang berada di samping tidak ada penjaga.