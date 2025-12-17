Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Seleb
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Hari Ini, MK Bacakan Putusan Uji Materi atas UU Hak Cipta yang Diajukan Ariel Noah dan 28 Musisi

MK bacakan putusan uji materi UU Hak Cipta yang diajukan Ariel Noah dan 28 musisi, Rabu siang.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Mario C.S
Editor: Glery Lazuardi
zoom-in Hari Ini, MK Bacakan Putusan Uji Materi atas UU Hak Cipta yang Diajukan Ariel Noah dan 28 Musisi
Tribunnews.com/ Ibriza Fasti Ifhami
SIDANG MAHKAMAH KONSTITUSI - Hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi akan memutus perkara uji materi UU Hak Cipta yang diajukan Ariel Noah dan 28 musisi, terkait izin dan royalti. 

Ringkasan Berita:

TRIBUNNEWS.COM - Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan membacakan putusan perkara uji materi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang diajukan oleh Ariel Noah bersama 28 musisi Tanah Air, Rabu (17/12/2025) pukul 13.30 WIB.

Perkara dengan nomor 28/PUU-XXIII/2025 ini menguji sejumlah pasal yang dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan hak konstitusional pelaku pertunjukan, khususnya terkait izin dan royalti. Pasal yang diuji antara lain Pasal 9 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 81, Pasal 87 ayat (1), dan Pasal 113 ayat (2).

"Pengucapan Putusan/Ketetapan, Rabu, 17 Desember 2025, 13:30 WIB"  sebagaimana dikutip dari jadwal sidang di situs resmi MK.

Baca juga: Nyanyian Ariel Hingga Judika Warnai Rapat Baleg DPR Bahas Revisi UU Hak Cipta, Beri 8 Rekomendasi

Awal Mula Sidang Uji Materi

Sidang perdana berlangsung pada 4 April 2025 dan baru akan diputus pada akhir tahun.

Biasanya, jangka waktu MK dalam memutus perkara tergantung seberapa rumit pengujian undang-undaang yang dimohonkan.

Persidangan perkara Ariel dkk sudah melalui proses mendengar keterangan dari DPR, Presiden, hingga pihak gterkati dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu, dan Pemusik Republik Indonesia (PAPPRI).

Baca juga: Piyu Padi Reborn Ungkap Alasan Revisi UU Hak Cipta Mandek: DPR RI Sedang Reses

Sammy Simorangkir dan Lesti Kejora Jadi Saksi Sidang

Rekomendasi Untuk Anda

Selain itu, dalam persidangan pada bulan Juli, dihadirkan saksi yakni penyanyi Hendra Samuel Simorangkir (Sammy Simorangkir) dan Lesti Kejora.

Pun juga ada ahli yang didatangkan oleh Ariel dkk, yakni Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Laurensia Andrini dan Ahli Pidana UGM, Muhammad Fatahillah Akbar.

Ariel bersama 28 musisi mengajukan uji materi terhadap sejumlah pasal dalam UU Hak Cipta karena dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan hak konstitusional para pelaku pertunjukan.

Dalam permohonannya, mereka menyoroti persoalan izin dan royalti yang tidak jelas bagi pelaku pertunjuka

Selain perkara milik Ariel, MK juga akan mengucapkan putusan serupa yang dimohonkan oleh Grup musik T’koos (sebelumnya T’koes)penyanyi Saartje Sylvia. 

Perkara mereka terdaftar dengan nomor 37/PUU-XXIII/2025.

Berikut daftar nama-nama para pemohon perkara:

Tubagus Arman Maulana

Nazril Irham

Internasional

Viral Suami di Jepang Punya 520 Selingkuhan, sang Istri Justru Menjadikannya Inspirasi Membuat Komik

Sport

Sorotan Hasil BWF WTF 2025: Jagoan Thailand Ambyar, Taji Wakil Indonesia Belum Menyala

Pendidikan

Contoh Penulisan Deskripsi Penilaian Kokurikuler pada Rapor Semester 1 SD, SMP, SMA, Madrasah

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
Mahkamah Konstitusi
uji materi
Hak Cipta
Ariel Noah
UU Hak Cipta
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Baca Juga

Mahfud MD Nilai Perpol 10/2025 Langgar 2 UU dan Bertentangan dengan Putusan MK, Ini Kata Kapolri

Mahfud MD Nilai Perpol 10/2025 Langgar 2 UU dan Bertentangan dengan Putusan MK, Ini Kata Kapolri

Hakim Enny: Putusan MK Larang Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil Sudah Jelas

Hakim Enny: Putusan MK Larang Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil Sudah Jelas

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas