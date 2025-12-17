Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Yuni Shara Geram Diisukan Selingkuh dengan Irwan Mussry, Maia Estianty Ungkap Asal Gosip 

Yuni Shara sudah jengah. Ia tak bisa menutupi kegeramannya karena isu perselingkuhan dengan Irwan Mussry akan dilaporkan.

Editor: Anita K Wardhani
Yuni Shara Geram Diisukan Selingkuh dengan Irwan Mussry, Maia Estianty Ungkap Asal Gosip 
Tribunnews.com/ Bayu Indra Permana
Yuni Shara di kawasan SCBD Jakarta Selatan. Yuni Shara sudah jengah. Ia tak bisa menutupi kegeramannya karena isu perselingkuhan dengan Irwan Mussry akan dilaporkan. 

Ringkasan Berita:

 

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Penyanyi Yuni Shara rupanya sudah jengah. Ia tak bisa menutupi kegeramannya karena isu perselingkuhan semakin liar. 

Yuni Shara dikabarkan akan mengambil langkah hukum, ia akan melaporkan tindakan tidak menyenangkan atas gosip l dirinya selingkuh dengan Irwan Mussry, suami Maia Estianty kembali muncul dan viral di media sosial.

Baca juga: Suami Pertama Yuni Shara Muncul Bongkar KDRT, Kondisinya Disorot, Dulu Anak Konglomerat Kini Melorot

Isu ini sudah merebak sejak 2023 silam. Sudah 2 tahun diam, kini ia bersikap. 

Yuni Shara Tunjuk Pengacara 

Yuni Shara dikabarkan sudah menunjuk pengacara untuk mengurusi isu soal dirinya dituduh selingkuh dengan Irwan Mussry.

Yuni Shara membenarkan jika menggandeng Minola Sebayang yang juga kuasa hukum Ruben Onsu, guna memprotes hukum pihak yang menuduh dirinya berselingkuh dengan Irwan Mussry.

"Nanti biar bang Minola yang menjawab semuanya ya. Aku sudah bilang buka aja," kata Yuni Shara ketika ditemui di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Selasa (16/12/2025).

Yuni mulanya tidak mau bercerita soal tuduhan itu. Tapi, lama kelamaan ia mencurahkan isi hatinya.

Kakak Kris Dayanti itu sangat murka dengan pihak yang menuduhnya berselingkuh dengan Irwan.

"Ya coba, kalian tidak melakukan apapun tapi dituduh melakukan, ya digituin terus," ucapnya.

Baca juga: Maia Estianty Ungkap Peran Besar Irwan Mussry di Balik Cincin Lamaran El Rumi untuk Syifa Hadju

Mantan kekasih Raffi Ahmad ini merasa terganggu dengan tuduhan itu. Karena ia dan Irwan Mussry sudah berteman dan kenal cukup lama.

"Pasti sangat dirugikan," tegasnya.

Saat ditanya kapan akan membuat laporan polisi, Yuni Shara menyerahkan semuanya kepada tim kuasa hukumnya.

"Coba ke bang Minola, dia yang tau kapannya," ujar Yuni Shara


Maia Estianty Bongkar Awal Gosip Selingkuh Muncul

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/3
123
Tags:
Yuni Shara
Irwan Mussry
Maia Estianty
