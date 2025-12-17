Yuni Shara Geram Diisukan Selingkuh dengan Irwan Mussry, Maia Estianty Ungkap Asal Gosip
Yuni Shara sudah jengah. Ia tak bisa menutupi kegeramannya karena isu perselingkuhan dengan Irwan Mussry akan dilaporkan.
Editor: Anita K Wardhani
Ringkasan Berita:
- Isu perselingkuhan Yuni Shara dan Irwan Mussry suami Maia Estianty viral lagi.
- Gosip ini santer sejak 2023 lalu dan pernah ditanggapi Maia Estianty.
- Kini Yuni Shara bersiap ambil langkah hukum.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyanyi Yuni Shara rupanya sudah jengah. Ia tak bisa menutupi kegeramannya karena isu perselingkuhan semakin liar.
Yuni Shara dikabarkan akan mengambil langkah hukum, ia akan melaporkan tindakan tidak menyenangkan atas gosip l dirinya selingkuh dengan Irwan Mussry, suami Maia Estianty kembali muncul dan viral di media sosial.
Isu ini sudah merebak sejak 2023 silam. Sudah 2 tahun diam, kini ia bersikap.
Yuni Shara Tunjuk Pengacara
Yuni Shara dikabarkan sudah menunjuk pengacara untuk mengurusi isu soal dirinya dituduh selingkuh dengan Irwan Mussry.
Yuni Shara membenarkan jika menggandeng Minola Sebayang yang juga kuasa hukum Ruben Onsu, guna memprotes hukum pihak yang menuduh dirinya berselingkuh dengan Irwan Mussry.
"Nanti biar bang Minola yang menjawab semuanya ya. Aku sudah bilang buka aja," kata Yuni Shara ketika ditemui di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Selasa (16/12/2025).
Yuni mulanya tidak mau bercerita soal tuduhan itu. Tapi, lama kelamaan ia mencurahkan isi hatinya.
Kakak Kris Dayanti itu sangat murka dengan pihak yang menuduhnya berselingkuh dengan Irwan.
"Ya coba, kalian tidak melakukan apapun tapi dituduh melakukan, ya digituin terus," ucapnya.
Mantan kekasih Raffi Ahmad ini merasa terganggu dengan tuduhan itu. Karena ia dan Irwan Mussry sudah berteman dan kenal cukup lama.
"Pasti sangat dirugikan," tegasnya.
Saat ditanya kapan akan membuat laporan polisi, Yuni Shara menyerahkan semuanya kepada tim kuasa hukumnya.
"Coba ke bang Minola, dia yang tau kapannya," ujar Yuni Shara.
