Isu Selingkuh dengan Irwan Mussry Kembali Viral, Yuni Shara Siap Tempuh Jalur Hukum: Saya Dirugikan

Ringkasan Berita: Isu lama soal dugaan selingkuh dengan suami Maia Estianty, Irwan Mussry kembali viral di media sosial.

Tak tinggal diam, kini Yuni Shara menunjuk pengacara Minola Sebayang.

Laporan hukum dan klarifikasi diserahkan ke kuasa hukum sepenuhnya.

TRIBUNNEWS.COM - Penyanyi Yuni Shara kembali diterpa kabar yang tidak mengenakkan.

Ramai di sosial media bahwa kakak dari Kris Dayanti itu dikabarkan berselingkuh dengan Irwan Mussry, suami Maia Estianty.

Tuduhan tersebut kembali viral di media sosial dan memicu beragam reaksi publik, hingga membuat akun pribadi Yuni Shara lagi-algi penuh dengan kritikan dari publik.

Tak mau berita liar ini terus dipercaya masyarakat, Yuni, begitu sapaan akrabnya tengah bersiap menempuh jalur hukum atas tudingan tersebut.

Pun, pemilik nama asli Wahyuni Setyaning Budi ini telah menunjuk kuasa hukum untuk mengurus persoalan hukum terkait tudingan perselingkuhan yang menyeret namanya.

Pelantun lagu Tuhan Jagakan Dia itu ini diketahui menggandeng Minola Sebayang sebagai pengacaranya untuk menindaklanjuti tuduhan yang dinilainya merugikan dan mencemarkan nama baiknya.

"Nanti biar bang Minola yang menjawab semuanya ya."

"Aku sudah bilang buka aja," kata Yuni Shara, dikutip Tribunnews dalam YouTube Reyben Entertainment, Rabu (17/12/2025).

Awalnya, Yuni enggan banyak bicara mengenai tuduhan yang kembali menyeruak itu.

Namun seiring berjalannya waktu, ia tak bisa menyembunyikan kekecewaan dan kemarahannya.

Ibu dua anak tersebut mengaku sangat murka terhadap pihak-pihak yang terus melontarkan tuduhan tanpa dasar.

"Ya coba, kalian tidak melakukan apapun tapi dituduh melakukan, ya digituin terus," ucapnya.

Mantan kekasih Raffi Ahmad itu menegaskan bahwa tuduhan tersebut sangat mengganggu dirinya, terlebih karena hubungannya dengan Irwan Mussry tidak lebih dari sekadar pertemanan yang telah terjalin cukup lama.

"Pasti sangat dirugikan," tegasnya.

Saat disinggung mengenai rencana pelaporan ke pihak kepolisian, Yuni Shara memilih menyerahkan sepenuhnya kepada tim kuasa hukumnya.