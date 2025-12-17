Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Andai Erika Carlina Tak Terima Permintaan Maafnya, DJ Panda Akan Lakukan Ini  

Perseteruan antara DJ Panda dan Erika yang tengah bergulir di Polda Metro Jaya memasuki babak baru.  DJ Panda minta maaf.

Editor: Anita K Wardhani
Andai Erika Carlina Tak Terima Permintaan Maafnya, DJ Panda Akan Lakukan Ini  
kolase instagram
DJ Panda ungkap kisah di balik pengakuan Erika Carlina diancam. Perseteruan antara DJ Panda dan Erika yang tengah bergulir di Polda Metro Jaya memasuki babak baru.  DJ Panda minta maaf. 

 

Ringkasan Berita:
  • DJ Panda kini secara terbuka menyampaikan permohonan maaf pada Erika Carlina.
  • Ini dilakukan dengan berharap proses Restorative Justice (RJ) atau upaya perdamaian, dapat ditempuh.
 
 

 


TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perseteruan antara DJ Panda dan Erika yang tengah bergulir di Polda Metro Jaya memasuki babak baru. 

Pihak DJ Panda kini secara terbuka menyampaikan permohonan maaf dan berharap proses Restorative Justice (RJ) atau upaya perdamaian, dapat ditempuh demi mengakhiri konflik dengan Erika Carlina.

Baca juga: Tangan DJ Panda Basah, Bibirnya Bergetar Ucap Maaf Pada Erika Carlina, Mengaku Menyesal

Kuasa hukum DJ Panda, Michael Sugijanto angkat bicara mengenai perkembangan kasus yang menjerat kliennya tersebut.

Michael menjelaskan bahwa proses RJ di kepolisian sejatinya bersifat tertutup, sehingga ia tidak dapat membeberkan secara rinci poin-poin apa saja yang menjadi syarat perdamaian.

"Sesuai namanya, Restorative Justice, sifatnya tertutup. Tapi, berdasarkan keterangan penyidik, tentu permintaan maaf tulus itu tidak mungkin lepas dari kasus RJ manapun. Karena pasti ada kesalahan yang harus dimaafkan dulu," kata Michael Sugijanto didampingi kliennya, DJ Panda ketika ditemui di kawasan Karet Semanggi, Jakarta Selatan, Selasa (16/12/2025).

Michael menegaskan, sejauh ini pihaknya tidak mendengar adanya permintaan lain dari pihak Erika selain permohonan maaf yang setulus-tulusnya.

Michael mengungkapkan bahwa kliennya, DJ Panda berinisiatif melakukan hal tersebut karena menemui jalan buntu untuk berkomunikasi langsung dengan Erika.

Pasalnya, pada pertemuan kedua di Polda Metro Jaya bulan lalu, Erika diketahui tidak hadir dan hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya.

Baca juga: Berharap Damai, DJ Panda Minta Erika Carlina Cabut Laporan: Saya Akan Berubah

"Beliau (Panda) menginisiasi dan bilang: 'Pokoknya aku minta maaf dulu. Karena aku enggak bisa akses langsung ke Erika sekarang' seperti itu," ucapnya.

Michael menyebut Panda tidak mau membuat video permintaan maaf yang dianggah ke media sosial, karena dirasa tidak etis.

Disc Jockey (DJ) Panda muncul ke publik untuk meminta maaf secara terbuka kepada Erika Carlina, mantan kekasihnya.
Disc Jockey (DJ) Panda muncul ke publik untuk meminta maaf secara terbuka kepada Erika Carlina, mantan kekasihnya. (wartakota)

"Jadi Panda sudah meminta maaf dengan tulus langsung didepan publik. Saya lihat walau dia baca, mulutnya bergetar dan tangannya selalu keringetan, butuh keberanian untuk dia bicara ke publik," jelasnya.

"Melihat keberanian DJ Panda ini, masa masih dibilang tidak tulus," sambungnya.

DJ Panda menaruh harapan besar agar kasus dengan Erika Carlina bisa berakhir damai sesegera mungkin. Michael menyebut kliennya ingin menutup tahun ini tanpa beban kasus hukum yang mengganjal.

Metropolitan

Kronologi Anak Pengusaha Ditemukan Tewas di Rumah Mewah Cilegon, sang Ayah Terima Telepon Darurat

Nasional

Kaleidoskop 2025: 10 Isu Perselingkuhan Paling Disorot, Jenderal Polri, Selebgram hingga Eks Menteri

Nasional

MAKI Berencana Lapor ke Dewas Usai KPK Diduga Tak Patuhi Perintah Hakim Hadirkan Bobby Nasution

Sumber: Warta Kota
Halaman 1/2
12
Tags:
Erika Carlina
DJ Panda
Kasus Erika Carlina Vs DJ Panda
