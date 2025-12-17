Andai Erika Carlina Tak Terima Permintaan Maafnya, DJ Panda Akan Lakukan Ini  

Ringkasan Berita: DJ Panda kini secara terbuka menyampaikan permohonan maaf pada Erika Carlina.

Ini dilakukan dengan berharap proses Restorative Justice (RJ) atau upaya perdamaian, dapat ditempuh.



TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perseteruan antara DJ Panda dan Erika yang tengah bergulir di Polda Metro Jaya memasuki babak baru.

Pihak DJ Panda kini secara terbuka menyampaikan permohonan maaf dan berharap proses Restorative Justice (RJ) atau upaya perdamaian, dapat ditempuh demi mengakhiri konflik dengan Erika Carlina.

Kuasa hukum DJ Panda, Michael Sugijanto angkat bicara mengenai perkembangan kasus yang menjerat kliennya tersebut.

Michael menjelaskan bahwa proses RJ di kepolisian sejatinya bersifat tertutup, sehingga ia tidak dapat membeberkan secara rinci poin-poin apa saja yang menjadi syarat perdamaian.

"Sesuai namanya, Restorative Justice, sifatnya tertutup. Tapi, berdasarkan keterangan penyidik, tentu permintaan maaf tulus itu tidak mungkin lepas dari kasus RJ manapun. Karena pasti ada kesalahan yang harus dimaafkan dulu," kata Michael Sugijanto didampingi kliennya, DJ Panda ketika ditemui di kawasan Karet Semanggi, Jakarta Selatan, Selasa (16/12/2025).

Rekomendasi Untuk Anda

Michael menegaskan, sejauh ini pihaknya tidak mendengar adanya permintaan lain dari pihak Erika selain permohonan maaf yang setulus-tulusnya.

Michael mengungkapkan bahwa kliennya, DJ Panda berinisiatif melakukan hal tersebut karena menemui jalan buntu untuk berkomunikasi langsung dengan Erika.

Pasalnya, pada pertemuan kedua di Polda Metro Jaya bulan lalu, Erika diketahui tidak hadir dan hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya.

Baca juga: Berharap Damai, DJ Panda Minta Erika Carlina Cabut Laporan: Saya Akan Berubah

"Beliau (Panda) menginisiasi dan bilang: 'Pokoknya aku minta maaf dulu. Karena aku enggak bisa akses langsung ke Erika sekarang' seperti itu," ucapnya.

Michael menyebut Panda tidak mau membuat video permintaan maaf yang dianggah ke media sosial, karena dirasa tidak etis.

Disc Jockey (DJ) Panda muncul ke publik untuk meminta maaf secara terbuka kepada Erika Carlina, mantan kekasihnya. (wartakota)

"Jadi Panda sudah meminta maaf dengan tulus langsung didepan publik. Saya lihat walau dia baca, mulutnya bergetar dan tangannya selalu keringetan, butuh keberanian untuk dia bicara ke publik," jelasnya.

"Melihat keberanian DJ Panda ini, masa masih dibilang tidak tulus," sambungnya.

DJ Panda menaruh harapan besar agar kasus dengan Erika Carlina bisa berakhir damai sesegera mungkin. Michael menyebut kliennya ingin menutup tahun ini tanpa beban kasus hukum yang mengganjal.