Kabar Artis

Denada Ungkap Alasan Kembali Lakukan Operasi Plastik di Thailand, Habiskan Biaya hingga 3 Digit

Denada ungkap alasannya kembali melakukan operasi plastik di Thailand, sebut habiskan biaya hingga ratusan juta rupiah.

Penulis: Nurkhasanah
Editor: Ayu Miftakhul Husna
zoom-in Denada Ungkap Alasan Kembali Lakukan Operasi Plastik di Thailand, Habiskan Biaya hingga 3 Digit
Tribunnews.com/ Bayu Indra Permana
DENADA OPERASI PLASTIK - Denada ditemui di salah satu pusat kebugaran di Aeon Mall BSD, Tangerang, Senin (19/2/2024). Denada ungkap alasannya kembali melakukan operasi plastik di Thailand, sebut habiskan biaya hingga ratusan juta rupiah. 

Ringkasan Berita:
  • Denada kembali melakukan tindakan operasi plastik di bagian tubuhnya. 
  • Mantan istri Jerry Aurum itu baru saja menjalani operasi plastik di bagian payudara.
  • Denada blak-blakan mengaku menghabiskan biaya hingga ratusan juta rupiah untuk tindakan operasi payudara.

TRIBUNNEWS.COM - Penyanyi Denada kembali melakukan tindakan operasi plastik di bagian tubuhnya. 

Sebelumnya, Denada diketahui telah melakukan operasi plastik di wajah. 

Kini, penyanyi 46 tahun itu mengaku baru saja menjalani operasi plastik di bagian payudara.

Ia melakukan tindakan tersebut di negara Thailand

"Aku memang kemarin mempercantik salah satu bagian dari tubuhku, bagian atas. Ada yang baru saja dipercantik," ungkap Denada dikutip dari kanal YouTube TRANS7 Official, Rabu (17/12/2025). 

Mantan istri Jerry Aurum itu mengatakan keputusannya untuk melakukan operasi plastik sudah direncanakan sejak lama. 

"Ya, enggak murah memang. Tapi memang sudah direncanakan dari lama. Jadi waktu, dana, semuanya udah dipikirin dari lama," imbuhnya.

Denada pun mengaku tak mengeluarkan biaya yang sedikit untuk melakoni operasi payudara.

Ia blak-blakan menyebut menghabiskan biaya hingga ratusan juta rupiah.

"Lumayanlah. Hitungannya itu berarti kalau uang Indonesia, tiga digit kali ya," beber Denada

Ibu satu anak itu kemudian membeberkan alasannya melakukan operasi plastik di bagian payudara. 

Baca juga: Tuai Pro Kontra karena Oplas, Denada Pilih Tak Ambil Pusing: Bukan Suatu yang Mengagetkan

Denada memastikan keinginan untuk menjalani operasi plastik datang dari dirinya sendiri, bukan orang lain.

Ia mengaku ingin mempercantik tubuhnya untuk menambah rasa bahagia.

"Enggak (untuk memenuhi permintaan seseorang)."

"Alasannya karena diri sendiri, karena ingin mempercantik diri. Karena ingin happy."

