Pihak Ridwan Kamil Bantah soal Lisa Mariana Dikaitkan dalam Perceraian dengan Atalia Praratya

Ringkasan Berita: Sidang perdana perceraian Ridwan Kamil dengan Atalia Praratya usai digelar hari ini di Pengadilan Agama Bandung.

Kuasa hukum Ridwan Kamil bantah soal Lisa Mariana yang dikaitkan dalam retaknya rumah tangga kliennya.

Ridwan Kamil disebut dalam kondisi baik dan lebih tenang usai digugat cerai Atalia Praratya.

TRIBUNNEWS.COM - Sidang perdana perceraian mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dengan Atalia Praratya usai digelar di Pengadilan Agama Bandung, Jawa Barat, Rabu (17/12/2025).

Sidang kali ini beragendakan mediasi, dan kedua belah pihak diwakilkan kuasa hukum.

Retaknya rumah tangga Ridwan Kamil dan Atalia Praratya kini turut dikaitkan dengan adanya permasalahan selebgram Lisa Mariana.

Lisa Mariana sebelumnya sempat mengaku pernah menjalin hubungan dengan Ridwan Kamil hingga memiliki anak.

Buntutnya, mantan model majalah dewasa itu kini harus berhadapan dengan hukum atas laporan dari Ridwan Kamil soal dugaan pencemaran nama baik.

Saat ditemui usai sidang, kuasa hukum Ridwan Kamil, Wenda Aluwi, membantah soal Lisa yang dikaitkan dalam retaknya rumah tangga kliennya dengan Atalia Praratya.

Wenda menegaskan, perceraian ini murni hanya permasalahan Ridwan Kamil dengan Atalia Praratya, dan tak ada hubungannya dengan pihak ketiga.

"Nggak ada, nggak ada nama lain. Ini pihaknya cuman Bu Atalia dan Pak RK," terang Wenda, dikutip dari YouTube Intens Investigasi.

Ridwan Kamil disebut masih ingin mempertahankan rumah tangganya bersama wanita yang akrab disapa Bu Cinta itu.

Wenda meyakini keduanya pasti menginginkan yang terbaik untuk rumah tangganya.

"Iya tentunya (pertahankan), para pihak tentu ingin yang terbaik," ujarnya.

Wenda kemudian membeberkan kondisi kliennya usai digugat cerai Atalia.

Ia menyebut Ridwan Kamil dalam kondisi baik-baik saja dan sudah lebih tenang.

"Saya ketemu beliau dua hari yang lalu ya, jadi sudah dalam kondisi yang tenang dan baik, nggak ada masalah," bebernya.

Sebelumnya, pengakuan Lisa Mariana soal anak sempat mengegerkan publik.