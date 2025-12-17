Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Seleb
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Ridwan Kamil dan Kehidupan Pribadinya

Pihak Ridwan Kamil Bantah soal Lisa Mariana Dikaitkan dalam Perceraian dengan Atalia Praratya

Kuasa hukum Ridwan Kamil beri bantahan soal Lisa Mariana yang dikaitkan dalam retaknya rumah tangga kliennya dengan Atalia Praratya.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Ifan RiskyAnugera
Editor: Ayu Miftakhul Husna
zoom-in Pihak Ridwan Kamil Bantah soal Lisa Mariana Dikaitkan dalam Perceraian dengan Atalia Praratya
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
PERCERAIAN RIDWAN KAMIL - Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis (28/8/2025). Kuasa hukum Ridwan Kamil beri bantahan soal Lisa Mariana yang dikaitkan dalam retaknya rumah tangga kliennya dengan Atalia Praratya. 

Ringkasan Berita:

TRIBUNNEWS.COM - Sidang perdana perceraian mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dengan Atalia Praratya usai digelar di Pengadilan Agama Bandung, Jawa Barat, Rabu (17/12/2025).

Sidang kali ini beragendakan mediasi, dan kedua belah pihak diwakilkan kuasa hukum.

Retaknya rumah tangga Ridwan Kamil dan Atalia Praratya kini turut dikaitkan dengan adanya permasalahan selebgram Lisa Mariana.

Lisa Mariana sebelumnya sempat mengaku pernah menjalin hubungan dengan Ridwan Kamil hingga memiliki anak.

Buntutnya, mantan model majalah dewasa itu kini harus berhadapan dengan hukum atas laporan dari Ridwan Kamil soal dugaan pencemaran nama baik.

Saat ditemui usai sidang, kuasa hukum Ridwan Kamil, Wenda Aluwi, membantah soal Lisa yang dikaitkan dalam retaknya rumah tangga kliennya dengan Atalia Praratya.

Rekomendasi Untuk Anda

Wenda menegaskan, perceraian ini murni hanya permasalahan Ridwan Kamil dengan Atalia Praratya, dan tak ada hubungannya dengan pihak ketiga.

"Nggak ada, nggak ada nama lain. Ini pihaknya cuman Bu Atalia dan Pak RK," terang Wenda, dikutip dari YouTube Intens Investigasi.

Ridwan Kamil disebut masih ingin mempertahankan rumah tangganya bersama wanita yang akrab disapa Bu Cinta itu.

Wenda meyakini keduanya pasti menginginkan yang terbaik untuk rumah tangganya.

"Iya tentunya (pertahankan), para pihak tentu ingin yang terbaik," ujarnya. 

Baca juga: Psikolog Sebut Atalia Praratya Sudah Lalui Banyak Pertimbangan sebelum Gugat Cerai Ridwan Kamil

Wenda kemudian membeberkan kondisi kliennya usai digugat cerai Atalia.

Ia menyebut Ridwan Kamil dalam kondisi baik-baik saja dan sudah lebih tenang.

"Saya ketemu beliau dua hari yang lalu ya, jadi sudah dalam kondisi yang tenang dan baik, nggak ada masalah," bebernya.

Kasus Ridwan Kamil dengan Lisa Mariana

Sebelumnya, pengakuan Lisa Mariana soal anak sempat mengegerkan publik.

Super Skor

Hasil Klasemen Futsal Putra SEA Games 2025: Indonesia Telan Kekalahan Pertama

Internasional

Viral Suami di Jepang Punya 520 Selingkuhan, sang Istri Justru Menjadikannya Inspirasi Membuat Komik

Nasional

Kaleidoskop 2025: 10 Isu Perselingkuhan Paling Disorot, Jenderal Polri, Selebgram hingga Eks Menteri

Halaman 1/2
12
Tags:
Ridwan Kamil dan Kehidupan Pribadinya
Ridwan Kamil
Lisa Mariana
Atalia Praratya
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas