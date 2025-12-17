Kisah Fedi Nuril Pensiun Sebagai Kiper Tarkam Langsung Banting Stir Kerja di Pasar

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

Ringkasan Berita: Fedi Nuril berperan sebagai Warto di film 'Bapakmu Kiper'.

Dalam film ini, Fedi Nuril memutuskan untuk pensiun sebagai kiper di pertandingan sepak bola antar kampung alias tarkam.



TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fedi Nuril memutuskan untuk pensiun sebagai kiper dalam pertandingan sepak bola antarkampung alias tarkam.

Setelah pensiun, Fedi memilih untuk kerja di pasat dan menjaga kios sebagai ganti pekerjaannya.

Baca juga: Puadin Redi Ingin Dimas Seto Jadi ‘Penerus’ Fedi Nuril, Spesialis Karakter Poligami di Film

Namun itu bukan dalam kehidupan sebenarnya, melainkan dalam perannya sebagai Warto di film 'Bapakmu Kiper'.

Warto adalah mantan kiper andalan klub Serigala Sakti yang kini menjalani hidup sederhana sebagai pedagang ikan di pasar.

Rekomendasi Untuk Anda

Dikatakan Ferdi Warto digambarkan sebagai kiper bertalenta yang harus mengakhiri kariernya lebih awal dan berjuang menghidupi keluarga.

“Dia si Warto kiper yang jago, tapi sudah pensiun," ujar Fedi Nuril ditemui di kawasan Tangerang, Selasa (16/12/2025).

Baca juga: Fedi Nuril Tidak Menyesal Dicap Artis Poligami karena Akting Suami 2 Istri

"Akhirnya bekerja di pasar, punya kios dan jualan ikan,” lanjut Fedi.

Fedi punya pandangan khusus soal pertandingan tarkam bukan yang ternyata sekadar pertandingan sepak bola, melainkan potret sosial yang sangat dekat dengan keseharian masyarakat Indonesia.

“Tarkam ini tidak hanya sport, ada bisnisnya, segala macam. Dan itu Indonesia banget," ucapnya.

"Tentunya itu yang disukai penonton Indonesia karena mereka bisa relate,” sambung Fedi

Dalam film ini, Warto menjadi ayah dari Dino, karakter yang diperankan oleh Ali Fikry.

Dino adalah remaja 18 tahun yang menyimpan mimpi besar untuk bisa bermain di Liga 2 dan ingin mewujudkannya bersama sang ayah sebagai pasangan emas di lapangan hijau.