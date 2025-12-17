Trailer Stranger Things 5 Volume 2 Rilis, Tampilkan Pertarungan Terakhir di Upside Down

TRIBUNNEWS.COM - Layanan streaming Netflix kembali mengguncang penggemar dengan merilis trailer terbaru Stranger Things 5 Volume 2, yang menandai babak kedua dari musim kelima sekaligus terakhir serial fenomenal ini.

Trailer Stranger Things 5 Volume 2 memperlihatkan intensitas cerita yang semakin memuncak, dengan adegan pembuka menampilkan Will (Noah Schnapp) yang berhasil membasmi sekumpulan demogorgon di berbagai tempat.

Namun, ketegangan tidak berhenti di sana.

Para pahlawan Hawkins terus berjuang menemukan keberadaan Vecna (Jamie Campbell Bower), musuh utama yang lenyap tanpa jejak, sementara Max (Sadie Sink) dan Holly (Nell Fisher) terlihat berada di dunia lain.

Kehadiran Upside Down kali ini digambarkan lebih gelap, penuh tantangan, dan menghadirkan ancaman yang lebih berbahaya dibandingkan musim-musim sebelumnya.

Isi Trailer Stranger Things 5 Volume 2

Trailer yang dirilis menampilkan berbagai momen dramatis yang memperlihatkan karakter-karakter utama menghadapi situasi genting.

Dustin (Gaten Matarazzo) dan Steve (Joe Keery) tampak terkejut melihat sesuatu yang mengerikan.

Rekomendasi Untuk Anda

Sementara Eleven (Millie Bobby Brown) berusaha berkomplot dengan Kali/Eight (Linnea Berthelsen) untuk membunuh Vecna.

Pertarungan sengit juga ditunjukkan dengan kehadiran sepasukan tentara yang dihadapi para pahlawan dengan bantuan Murray (Brett Gelman).

Semua adegan ini menegaskan bahwa pertempuran terakhir semakin dekat dan akan menjadi klimaks yang penuh emosi.

Jadwal Tayang Stranger Things 5

Musim terakhir Stranger Things tayang dalam tiga bagian:

Volume 1 saat ini sudah tayang.

Volume 2 akan tayang pada 26 Desember 2025 pukul 08.00 WIB dengan tiga episode.

Episode final akan hadir pada 1 Januari 2026 pukul 08.00 WIB sebagai penutup kisah.

Baca juga: Warner Bros Dikabarkan Tolak Tawaran Paramount Rp1.700 T, Tetap Pilih Netflix?

Sinopsis Stranger Things 5

Musim kelima berlatar pada musim gugur tahun 1987, ketika kota Hawkins masih porak-poranda akibat terbukanya Rifts.

lihat foto SERIAL TERBARU NETFLIX - Cuplikan adegan serial Stranger Things 5 yang dirilis Netflix diunduh Rabu (17/12/2025).

Mike dan kawan-kawan disatukan oleh satu tujuan: menemukan dan membunuh Vecna.

Namun, misi mereka semakin rumit karena pemerintah memberlakukan karantina militer di Hawkins dan perburuan terhadap Eleven semakin intensif, memaksa gadis itu kembali bersembunyi.

Menjelang peringatan hilangnya Will Byers, ketakutan lama muncul kembali, menandakan bahwa pertempuran terakhir akan segera terjadi.