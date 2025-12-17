Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Serial Netflix

Trailer Stranger Things 5 Volume 2 Rilis, Tampilkan Pertarungan Terakhir di Upside Down

Netflix rilis trailer terbaru Stranger Things 5 Volume 2 yang akan tayang pada 26 Desember 2025, menampilkan berbagai momen dramatis karakter utama.

Penulis: Muhammad Alvian Fakka
Editor: Ayu Miftakhul Husna
Trailer Stranger Things 5 Volume 2 Rilis, Tampilkan Pertarungan Terakhir di Upside Down
Istimewa Netflix
SERIAL TERBARU NETFLIX - Cuplikan adegan serial Stranger Things 5 yang dirilis Netflix diunduh Rabu (17/12/2025). Netflix rilis trailer terbaru Stranger Things 5 Volume 2 yang akan tayang pada 26 Desember 2025, menampilkan berbagai momen dramatis karakter utama. 

TRIBUNNEWS.COM - Layanan streaming Netflix kembali mengguncang penggemar dengan merilis trailer terbaru Stranger Things 5 Volume 2, yang menandai babak kedua dari musim kelima sekaligus terakhir serial fenomenal ini. 

Trailer  Stranger Things 5 Volume 2 memperlihatkan intensitas cerita yang semakin memuncak, dengan adegan pembuka menampilkan Will (Noah Schnapp) yang berhasil membasmi sekumpulan demogorgon di berbagai tempat. 

Namun, ketegangan tidak berhenti di sana. 

Para pahlawan Hawkins terus berjuang menemukan keberadaan Vecna (Jamie Campbell Bower), musuh utama yang lenyap tanpa jejak, sementara Max (Sadie Sink) dan Holly (Nell Fisher) terlihat berada di dunia lain. 

Kehadiran Upside Down kali ini digambarkan lebih gelap, penuh tantangan, dan menghadirkan ancaman yang lebih berbahaya dibandingkan musim-musim sebelumnya.

Isi Trailer Stranger Things 5 Volume 2

Trailer yang dirilis menampilkan berbagai momen dramatis yang memperlihatkan karakter-karakter utama menghadapi situasi genting. 

Dustin (Gaten Matarazzo) dan Steve (Joe Keery) tampak terkejut melihat sesuatu yang mengerikan.

Sementara Eleven (Millie Bobby Brown) berusaha berkomplot dengan Kali/Eight (Linnea Berthelsen) untuk membunuh Vecna. 

Pertarungan sengit juga ditunjukkan dengan kehadiran sepasukan tentara yang dihadapi para pahlawan dengan bantuan Murray (Brett Gelman). 

Semua adegan ini menegaskan bahwa pertempuran terakhir semakin dekat dan akan menjadi klimaks yang penuh emosi.

Jadwal Tayang Stranger Things 5

Musim terakhir Stranger Things tayang dalam tiga bagian:

  • Volume 1 saat ini sudah tayang.
  • Volume 2 akan tayang pada 26 Desember 2025 pukul 08.00 WIB dengan tiga episode.
  • Episode final akan hadir pada 1 Januari 2026 pukul 08.00 WIB sebagai penutup kisah.

Sinopsis Stranger Things 5

Musim kelima berlatar pada musim gugur tahun 1987, ketika kota Hawkins masih porak-poranda akibat terbukanya Rifts. 

SERIAL TERBARU NETFLIX - Cuplikan adegan serial Stranger Things 5 yang dirilis Netflix diunduh Rabu (17/12/2025).
SERIAL TERBARU NETFLIX - Cuplikan adegan serial Stranger Things 5 yang dirilis Netflix diunduh Rabu (17/12/2025).

Mike dan kawan-kawan disatukan oleh satu tujuan: menemukan dan membunuh Vecna. 

Namun, misi mereka semakin rumit karena pemerintah memberlakukan karantina militer di Hawkins dan perburuan terhadap Eleven semakin intensif, memaksa gadis itu kembali bersembunyi. 

Menjelang peringatan hilangnya Will Byers, ketakutan lama muncul kembali, menandakan bahwa pertempuran terakhir akan segera terjadi.

Tags:
Serial Netflix
Netflix
Stranger Things 5
Stranger Things 5 Volume 2
