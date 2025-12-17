Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Drama korea

12 Pasangan Drakor Paling Cocok Menurut Zodiak, Temukan Soulmate Kosmikmu!

Daftar pasangan di dalam drakor yang paling cocok dengan zodiakmu, siap membuatmu jatuh hati sekaligus memberi inspirasi romansa yang dramatis.

Penulis: Muhammad Alvian Fakka
Editor: Ayu Miftakhul Husna
12 Pasangan Drakor Paling Cocok Menurut Zodiak, Temukan Soulmate Kosmikmu!
Istimewa Prime Video
DERETAN AKTOR DRAKOR - Daftar pasangan di dalam drakor yang paling cocok dengan zodiakmu, siap membuatmu jatuh hati sekaligus memberi inspirasi romansa yang dramatis, diunduh Rabu (17/12/2025). 

Ringkasan Berita:
  • Daftar pasangan di dalam drakor yang paling cocok berdasarkan zodiak.
  • Pemilik zodiak Capricorn cocok dengan Noh Ki-jun dari The Divorce Insurance.
  • Aquarius cocok dengan Bae Gyeon-u dari Head Over Heels.

TRIBUNNEWS.COM - Menjelang tahun baru 2026, semesta diyakini bergerak membawa energi baru yang juga memengaruhi kehidupan cinta setiap orang. 

Bagi para pencinta drama Korea (drakor), kini hadir cara unik untuk menemukan pasangan kosmik yang paling sesuai dengan kepribadianmu, yaitu melalui astrologi (zodiak). 

Bayangkan takdir yang dipenuhi drama, tatapan intens ala slow-motion khas drakor, dan kisah cinta yang seolah sudah ditulis bintang. 

Layanan streaming Prime Video menghadirkan konsep menarik dengan mengungkap siapa pemeran drakor paling memikat yang cocok denganmu berdasarkan zodiakmu. 

Dari sosok pemimpin berapi-api, romantis yang penuh kasih, hingga karakter misterius yang setia, setiap zodiak memiliki pasangan layar yang dianggap paling serasi. 

Pendekatan ini, penggemar drakor bisa merasakan bagaimana semesta menyiapkan soulmate K-Drama yang siap membuatmu jatuh hati, sekaligus memberi inspirasi romansa yang tak kalah dramatis dari kisah-kisah favoritmu di layar kaca.

Rekomendasi Untuk Anda

Selengkapnya berikut daftar pasangan di dalam drakor yang paling cocok dengan zodiakmu.

Pasangan Drakor Paling Cocok Berdasarkan Zodiak

1. Capricorn (22 Desember – 20 Januari)

Ambisius, stabil, dan sangat dapat diandalkan, Capricorn menjalani cinta dengan niat yang jelas dan mereka selalu siap untuk hubungan jangka panjang. 

Meskipun di awal mungkin terkesan dingin, kesetiaan mereka sangat kuat begitu mereka membuka hati. 

Mereka percaya bahwa cinta sejati dibangun sedikit demi sedikit melalui kepercayaan, usaha, dan tujuan bersama. 

DRAKOR TERBARU - Cover trailer drakor The Divorce Insurance yang dirilis Prime Video Selasa (18/3/2025).
DRAKOR TERBARU - Cover trailer drakor The Divorce Insurance yang dirilis Prime Video Selasa (18/3/2025). (Istimewa Prime Video)

Baca juga: 5 Alasan Wajib Nonton Drakor Surely Tomorrow di Prime Video, Comeback Park Seo Joon ke Layar Drama

Capricorn bersinar paling terang dengan pasangan yang sabar, menenangkan, dan matang secara emosional.

Pasangan Drakor yang cocok untukmu:

  • Noh Ki-jun dari The Divorce Insurance
  • Wi Jeong-sin dari Nice to Not Meet You

2. Aquarius (21 Januari – 19 Februari)

Mandiri, inovatif, dan unik, Aquarius selalu hidup dengan ritme mereka sendiri. 

Mereka mendambakan percakapan mendalam, koneksi yang tak terduga, dan pasangan yang menghargai kebutuhan mereka akan kebebasan. 

Tidak ada yang lebih membuat mereka tidak nyaman selain seseorang yang mencoba mengatur emosi mereka atau membatasi ruang gerak mereka. 

Tags:
drama Korea
Drakor
zodiak
