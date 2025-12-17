Konflik Ari Lasso, Dearly Joshua, dan Ade Tya, Hanya Salah Paham, Ini Duduk Perkaranya

Ringkasan Berita: Percintaan Ari Lasso dan Dearly Joshua sempat jadi sorotan setelah mereka dikabarkan putus

Konflik mereka melibatkan sosok bernama Ade Tya yang merasa tersinggung dan diacam oleh Dearly

Ari menunjuk kuasa hukum dan menjelaskan duduk perkara versinya

TRIBUNNEWS.COM - Konon Ade Tya berniat memperkarakan Dearly ke jalur hukum karena merasa diancam.

Konflik mereka tentu saja akan melibatkan penyanyi Ari Lasso, mantan kekasih Dearly.

Ari kemudian menunjuk Hendarsam Marantoko, sebagai kuasa hukum, untuk menghadapi masalah tersebut.

Sebelumnya, Tya membenarkan dirinya sudah menyambangi Mabes Polri, saat menjadi bintang tamu Rumpi Trans TV, Jumat (12/12/2025).

Meski tidak menegaskan telah membuat laporan, Tya mengklaim tujuannya ke Mabes Polri untuk konsultasi dan menjalani proses hukum.

Menurut Hendarsam, masalah yang terjadi antara Ari Lasso, Dearly, dan Tya, hanya salah paham.

BALIKAN - Sempat kandas, hubungan Dearly Joshua dan musisi Ari Lasso kembali pulih. Hal itu ditandai postingan keduanya di Instagram masing-masing (IG @dearlydjoshua)

"Sebenarnya salah paham aja sih apa yang terjadi selama ini," kata Hendarsam Marantoko dalam jumpa pers di kawasan Duren Tiga, Jakarta Selatan, Rabu (17/12/2025).

Ia pun menceritakan duduk masalah antara Ari Lasso, Dearly Joshua, dan Tya, menurut versi sang klien.

Bermula dari handphone Ari yang terinstal ulang. Setelah aplikasi pesan dibuka, muncul chat dari nomor diduga milik Ade Tya.

"Jadi kontak hilang semua. Dia (Ari Lasso) nggak tahu ini nomor siapa, kemudian dia nge-chat bertanya 'ini siapa sih?' Gitu," ucapnya.

Hendarsam menegaskan kalau Ari Lasso tak tahu nomor tersebut adalah milik Ade. Pesan yang dikirim pun bermaksud menanyakan identitas.

"Memang diakui dia nge-chat pertama, tapi digarisbawahi, itu bukan flirting atau menggoda. Cuma menanyakan ini siapa? Dan kata mas Ari sudah selesai masalahnya," jelasnya.

Menurut penjelasan Ari, ada Dearly saat dirinya chat dengan Tya.

"Pas dichat itu kata Ari, ada Dearly. Ya Dearly sempat tanya juga itu siapa, mas Ari pun memberikan handphonenya kepada Dearly untuk dilihat langsung," tambahnya.