Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Seleb
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Soal Perawatan Kulit, Aktris Astrid Tiar Merasa Tak Perlu Jauh-jauh ke Luar Negeri

Faktor lingkungan seperti paparan polusi atau debu halus di kota-kota besar Indonesia secara klinis memicu pembentukan lentigines

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Willem Jonata
Editor: Eko Sutriyanto
zoom-in Soal Perawatan Kulit, Aktris Astrid Tiar Merasa Tak Perlu Jauh-jauh ke Luar Negeri
IG @astridtiar127
PERAWATAN KULIT - Melakukan perawatan hingga ke luar negeri merupakan hal lumrah bagi pesohor di Tanah Air. Mulai dari biaya sendiri hingga endorse. Aktris Astrid Tiar mengakui mendapat banyak tawaran perawatan ke luar negeri. Khususnya treatment anti penuaan dini, mengingat usianya kini 39 tahun. 

Ringkasan Berita:
  • Aktris Astrid Tiar tak lagi muda, usianya tahun ini 39 tahun
  • Di usia tersebut diakui Astrid banyak tawaran untuk perawatan anti aging hingga ke luar negeri
  • Namun, Astrid belum tertarik karena percaya dengan kualitas dan keamanan treatment di Indonesia
 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Melakukan perawatan hingga ke luar negeri merupakan hal lumrah bagi pesohor di Tanah Air. Mulai dari biaya sendiri hingga endorse.

Aktris Astrid Tiar mengakui mendapat banyak tawaran perawatan ke luar negeri Khususnya treatment anti penuaan dini mengingat usianya kini 39 tahun.

Namun, ia pribadi tak tertarik karena sudah kadung percaya treatment plasma VSELs yang menggunakan darah sendiri.

Perawatan seperti itu sudah ada di Indonesia.

“Ketika mendengar tentang Plasma VSELs yang menggunakan darah kita sendiri—tanpa bahan kimia aneh, tanpa rekayasa genetik—saya langsung yakin," ucap Astrid Tiar, yang mempercayakan soal perawatan kulitnya di Natasha Skin Clinic Center. 

Menurut dia, perawatan tersebut cukup masuk akal. Ia juga merasa aman.

Rekomendasi Untuk Anda

"Ini membuktikan bahwa kita tidak perlu jauh-jauh ke luar negeri untuk dapat teknologi terbaik dunia. Kualitasnya ada di sini, di Indonesia," lanjut dia.

Baca juga: Tampil di JFW, Astrid Tiar Rayakan Transformasi dan Kecantikan Sejati

Dokter Fredi Setyawan, founder Natasha Skin Clinic Center, mengatakan tantangan dalam perawatan kulit kini berbeda. Bukan lagi jerawat atau flek.

“Kini tantangannya berbeda. Musuh kita tidak terlihat: polusi mikro dan penuaan selular. Kami menyadari bahwa krim dan laser saja tidak cukup. Kita butuh revolusi. Plasma VSELs adalah jawaban kami. Ini bukan sekadar perawatan, ini adalah upaya mengembalikan 'waktu' dengan memperbaiki mesin regenerasi tubuh itu sendiri," ucap dr. Fredi Setyawan.

Faktor lingkungan seperti paparan polusi atau debu halus di kota-kota besar Indonesia secara klinis memicu pembentukan lentigines atau bintik penuaan, jauh lebih cepat pada kulit Asia dibandingkan ras lainnya.

Namun, menurut dia, ancaman terbesar justru datang dari dalam. Tubuh manusia secara alami memproduksi senescent cells atau yang populer disebut "zombie cells". 

Ini adalah sel-sel rusak yang menolak untuk mati, menumpuk, dan meracuni sel sehat di sekitarnya. Mengejutkannya, tubuh memproduksi hingga 15 juta zombie cells setiap menit.

Akumulasi sel zombie ini memicu peradangan kronis tingkat rendah (inflammaging), yang bermanifestasi pada kulit kusam, hilangnya elastisitas, dan kerutan mendalam .

Pada usia muda, sistem imun mampu membersihkannya, namun kemampuan ini menurun drastis seiring usia. Di sinilah Natasha Plasma VSELs berperan.

Plasma VSELs menggabungkan presisi teknologi medis Jerman dengan inovasi estetika Korea Selatan.

Internasional

Viral Suami di Jepang Punya 520 Selingkuhan, sang Istri Justru Menjadikannya Inspirasi Membuat Komik

Sport

Sorotan Hasil BWF WTF 2025: Jagoan Thailand Ambyar, Taji Wakil Indonesia Belum Menyala

Nasional

Kaleidoskop 2025: 10 Isu Perselingkuhan Paling Disorot, Jenderal Polri, Selebgram hingga Eks Menteri

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
Astrid Tiar
perawatan kulit
Plasma VSELs
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Baca Juga

Cara Rachel Vennya Tumbuhkan Kepercayaan Diri, Dari Perawatan Kulit hingga Tumbuhkan Cinta  

Cara Rachel Vennya Tumbuhkan Kepercayaan Diri, Dari Perawatan Kulit hingga Tumbuhkan Cinta  

Galleria Rin Dermatology Clinic Gelar Beauty Class & Luncurkan Treatment Thermage FLX

Galleria Rin Dermatology Clinic Gelar Beauty Class & Luncurkan Treatment Thermage FLX

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas