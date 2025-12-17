Ammar Zoni Bakal Dihadirkan Dalam Sidang, Kuasa Hukum Harap Bisa Sampaikan Keterangan Secara Bebas

Ringkasan Berita: Ammar Zoni sudah dipindahkan dari Lapas Nusakambangan ke Lapas Cipinang, Jakarta.

Sang aktor bakal dihadirkan langsung dalam sidang lanjutan soal kasus dugaan peredaran narkoba di dalam penjara.

Kuasa hukum Ammar harap sang aktor bisa sampaikan keterangan secara bebas dan tanpa tekanan di persidangan.

TRIBUNNEWS.COM - Aktor Ammar Zoni masih menghadapi proses hukum atas kasus dugaan peredaran narkoba di dalam penjara.

Sidang lanjutan kasus tersebut akan kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (18/12/2025) besok.

Ammar Zoni dan terdakwa lainnya bakal dihadirkan secara langsung dalam sidang.

Mengingat sebelumnya Ammar dkk hanya dihadirkan secara online karena tengah ditahan di Lapas Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.

Mantan suami Irish Bella itu pun dan para terdakwa lainnya kini telah dipindahkan ke Lapas Cipinang, Jakarta.

Ammar bakal dihadirkan langsung dalam sidang, kuasa hukum sang aktor, Jon Mathias mengungkap harapannya.

Jon berharap agar Ammar nantinya bisa menyampaikan keterangan secara bebas tanpa adanya tekanan.

"Dengan dia hadir langsung di sidang kan berharap dia akan beri keterangan secara bebas, tanpa adanya tekanan psikis," ujar Jon, dikutip dari YouTube Reyben Entertainment, Rabu (17/12/2025).

Jon menyebut pemindahan Ammar tersebut juga menguntungkan pihaknya.

Tim kuasa hukum kini bisa berkomunikasi langsung membicarakan soal kasus yang tengah berjalan ini.

"Kan lebih mudah komunikasi dengan pengacara juga."

"Contohnya kan sekarang kita komunikasi mudah," katanya.

Jon kemudian merasa bersyukur Ammar diperlakukan dengan baik di dalam Lapas Cipinang.

Ammar yang sempat menginginkan sesuatu rupanya langsung dikabulkan oleh penjaga lapas.

"Alhamdulillah juga perlakukan dari Lapas Cipinang baik tadi."