Marshanda Berusaha Kuat di Tengah Konflik Keluarga yang Menguras Emosi

Peran tersebut diakui Marshanda sangat menguras emosi

Rencananya serial "Melindungimu Selamanya" tayang mulai 26 Desember 2025 di platform WeTV

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tinggal di keluarga berada secara materi, tak serta merta membuat Marshanda bahagia.

Hidupnya berubah dan membuatnya harus terus kuat, ketika terjadi masalah keluarganya.

Hal itu tergambar dalam peran Marshanda di series terbarunya 'Melindungimu Selamanya' sebagai Nadya.

Saat mampir ke Si Paling Seleb Tribunnews, Marshanda mengakui bahwa memerankan Nadya sangat menguras emosi.

"Jadi Nadya itu lelah banget emosinya," ucap Marshanda di Si Paling Seleb Tribunnews, Rabu (17/12/2025).

"Karena dia harus kuat buat menghadapi masalah di keluarganya yang kayak kepingan puzzle, jadi harus satu per satu dicari tahu," bebernya.

Serial ini mempertemukan kembali dua bintang besar, Marshanda yang memerankan karakter Nadya dan Stefan William yang berperan sebagai Galang.

Cuplikan trailer yang baru-baru ini dirilis dan langsung mencuri perhatian di sosial media karena menduga Marshanda kembali jadi istri yang diselingkuhi.

WeTV Original Melindungimu Selamanya mengisahkan Nadia dan Galang, dua insan yang pernah mengikat janji setia sejak SMA untuk selalu saling menjaga, namun terpisah oleh waktu dan luka.

Enam belas tahun kemudian, takdir kembali mempertemukan mereka di saat hidup Nadia berada dalam ancaman besar. Dalam situasi ini, Galang bertekad untuk melindungi wanita yang masih ia cintai, walau rahasia dan bahaya terus mengintai.

Nadya merupakan perempuan yang hidupnya berubah drastis akibat insiden besar.

Peristiwa itu memaksanya kembali menelusuri luka lama, mempertanyakan kepercayaan dan pengkhianatan, serta memahami ulang makna ketulusan dan cinta sejati.

Galang, cinta pertama Nadya yang kembali setelah enam belas tahun membawa janji masa SMA untuk selalu melindunginya.

Di tengah ancaman yang mengelilingi Nadya, Galang tampil sebagai sosok pelindung yang tulus, hangat, dan sesekali jenaka, dengan adegan-adegan trailer yang menunjukkan intensitas emosional hubungan mereka.