Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Seleb
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Marshanda Berusaha Kuat di Tengah Konflik Keluarga yang Menguras Emosi

Hal itu tergambar dalam peran Marshanda sebagai Nadya di series terbarunya 'Melindungimu Selamanya'.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Bayu I.P
Editor: Willem Jonata
zoom-in Marshanda Berusaha Kuat di Tengah Konflik Keluarga yang Menguras Emosi
Tribunnews.com/Bayu Indra Permana
DRAMA KELUARGA MARSHANDA - Artis Marshanda cerita soal perannya sebagai Nadya di series Melindungimu Selamanya saat mampir ke Si Paling Seleb, Rabu (17/12/2025). 

Ringkasan Berita:
  • Marshanda memerankan karakter Nadya di serial "Melindungimu Selamanya"
  • Peran tersebut diakui Marshanda sangat menguras emosi
  • Rencananya serial "Melindungimu Selamanya" tayang mulai 26 Desember 2025 di platform WeTV

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tinggal di keluarga berada secara materi, tak serta merta membuat Marshanda bahagia.

Hidupnya berubah dan membuatnya harus terus kuat, ketika terjadi masalah keluarganya.

Hal itu tergambar dalam peran Marshanda di series terbarunya 'Melindungimu Selamanya' sebagai Nadya.

Saat mampir ke Si Paling Seleb Tribunnews, Marshanda mengakui bahwa memerankan Nadya sangat menguras emosi.

"Jadi Nadya itu lelah banget emosinya," ucap Marshanda di Si Paling Seleb Tribunnews, Rabu (17/12/2025).

Baca juga: Marshanda Ungkap Kronologi Meninggalnya sang Ayah, Embuskan Napas Terakhir saat Tidur

Rekomendasi Untuk Anda

"Karena dia harus kuat buat menghadapi masalah di keluarganya yang kayak kepingan puzzle, jadi harus satu per satu dicari tahu," bebernya.

Serial ini mempertemukan kembali dua bintang besar, Marshanda yang memerankan karakter Nadya dan Stefan William yang berperan sebagai Galang. 

Cuplikan trailer yang baru-baru ini dirilis dan langsung mencuri perhatian di sosial media karena menduga Marshanda kembali jadi istri yang diselingkuhi.

WeTV Original Melindungimu Selamanya mengisahkan Nadia dan Galang, dua insan yang pernah mengikat janji setia sejak SMA untuk selalu saling menjaga, namun terpisah oleh waktu dan luka. 

Enam belas tahun kemudian, takdir kembali mempertemukan mereka di saat hidup Nadia berada dalam ancaman besar. Dalam situasi ini, Galang bertekad untuk melindungi wanita yang masih ia cintai, walau rahasia dan bahaya terus mengintai.

Nadya merupakan perempuan yang hidupnya berubah drastis akibat insiden besar. 

Peristiwa itu memaksanya kembali menelusuri luka lama, mempertanyakan kepercayaan dan pengkhianatan, serta memahami ulang makna ketulusan dan cinta sejati.

Galang, cinta pertama Nadya yang kembali setelah enam belas tahun membawa janji masa SMA untuk selalu melindunginya. 

Di tengah ancaman yang mengelilingi Nadya, Galang tampil sebagai sosok pelindung yang tulus, hangat, dan sesekali jenaka, dengan adegan-adegan trailer yang menunjukkan intensitas emosional hubungan mereka.

Internasional

Viral Suami di Jepang Punya 520 Selingkuhan, sang Istri Justru Menjadikannya Inspirasi Membuat Komik

Metropolitan

Kronologi Anak Pengusaha Ditemukan Tewas di Rumah Mewah Cilegon, sang Ayah Terima Telepon Darurat

Seleb

Eks Menpora Dito Digugat Cerai Kedua Kalinya usai Bantah Isu Selingkuh dengan Davina Karamoy

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
Marshanda
Melindungimu Selamanya
series
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Baca Juga

Tiga Motor Premium Kawasaki Jadi Penutup Tahun 2025 

Tiga Motor Premium Kawasaki Jadi Penutup Tahun 2025 

ExpertBook P5 Hadirkan Kolaborasi Cerdas dan Keamanan Bisnis dalam Satu Perangkat

ExpertBook P5 Hadirkan Kolaborasi Cerdas dan Keamanan Bisnis dalam Satu Perangkat

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas